Angela de Jong over sensatietelevisie Mr. Frank Visser: 'Het kan ze niet schelen hoe de deelnemers eruit komen'

Wat is er allemaal aan de hand rondom mr. Frank Visser?

Het tv-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak ligt onder vuur na een publicatie in het AD over de gevolgen voor deelnemers ná de uitzending. Velen kijken met afgrijzen terug op hun deelname aan het SBS6-conflictprogramma waarbij Viktor Brand en mr. Frank Visser geschillen tussen mensen proberen op te lossen. Dit gaat vaak gepaard met emoties, geruzie, gescheld en gedreig. Spraakmakende en opzienbarende quotes als ‘Ik sla met een bijl je hersens in en ik dóé het’ worden tot vervelens toe uitgelicht, aangedikt en herhaald. Circa 100 van de 170 deelnemers met wie het AD contact had, zijn ontevreden over hun deelname aan het sensatieprogramma.

Waarom zijn de toch al boze deelnemers achteraf nog bozer?

Ze klagen dat ze verkeerd zijn neergezet, dat het bestaande probleem juist is geëscaleerd in plaats van opgelost en dat het programma hun conflict niet uit de wereld helpt, maar juist verergert. Bovendien zouden programmamakers aansturen op sensatie en heeft deelname achteraf grote impact vanwege reacties van kijkers en vooral de titels die hun fragmenten meekrijgen in socialemedia-uitingen en YouTubevideo’s.

Talpa heeft inmiddels zeker twintig YouTubetitels, met daarin dramatische omschrijvingen over hun eigen deelnemers als ‘kreng’, ‘walgelijke buurvrouw’ en ‘verschrikkelijke buurman’ aangepast en alle reacties uitgezet. Een kop als ‘Terrorbuurman heeft schijt aan uitspraak’ is bijvoorbeeld veranderd in ‘Boze buurman slaat uitspraak Frank Visser in de wind’. Tv-kenner Rob Goossens noemt deze aanpassingen ‘een verkapte schuldbekentenis’.

‘Als je niet voor lul wil staan, geef je dan níét op voor dit programma, het is te gênant voor woorden’

Wat vindt mr. Frank Visser van zichzelf?

‘Laat mij maar conflicten van anderen oplossen.’



Wat vinden wij van mr. Frank Visser?

Hopelijk lost hij ook de ruim honderd conflicten op die uit de conflicten zijn ontstaan.

Wat vinden anderen van mr. Frank Visser?

Hélène Hendriks - fan

‘Mr. Frank Visser vind ik geweldig om te zien. Viktor Brand vind ik heel leuk, die past perfect bij het programma, hij voelt het heel goed aan. Ik hou heel erg van ongemakkelijke tv. Het ongemak komt soms door de televisie gekropen. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Het gaat vaak over de erfgrens en mensen zijn dan erg boos. Echt heel boos. In Vandaag Inside hebben we fragmenten van Mr. Frank Visser doet uitspraak laten zien waar ik smakelijk om kan lachen. Maar ik heb het artikel in AD gelezen en ik moet zeggen dat ik me wel kan vinden in de kritiek op het programma. Mensen kunnen de impact niet goed inschatten. De ronkende koppen op sociale media en YouTube blijven altijd hangen en daar kun je mentaal last van krijgen. Ze moeten niet doof zijn voor de kritiek in de krant, daar moeten ze iets mee doen.’

Angela de Jong - tv-recensent AD

‘Het programma selecteert naar mijn mening niet voldoende op verstandelijke vermogens van de deelnemers. Iemand die eigenlijk geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, moet je niet door het lint laten gaan op nationale televisie. Viktor Brand heeft daar ook een rol in. Indien nodig blaast hij de boel verder op, met zijn vermoorde onschuldgebaartjes zoals zijn hand voor de mond. Het doel lijkt vooral: zoveel mogelijk sensatie maken. Het kan de programmamakers blijkbaar niet schelen hoe de deelnemers eruit komen. Sterker nog, ze krijgen een trap na met de filmpjes die online worden gezet met sensationele titels. Ik vind dat zo laag! Viktor Brand en Frank Visser valt zeker wat te verwijten. Ik zou mezelf als programmamaker niet recht in de spiegel kunnen aankijken als ik het zou maken zoals zij het doen, puur over de rug van de deelnemers.’

Bert van Leeuwen - presentator Het familiediner

‘Het programma vind ik uitermate boeiend. Net als in Het familiediner gaat het om conflicten tussen mensen. Ik herken de emoties die erbij komen kijken. Onze programma’s verschillen in essentie van elkaar. Ik probeer mensen met elkaar in gesprek te krijgen, terwijl zij rechtspreken en met een winnaar en een verliezer. Ik ga langs partijen om te polsen of de wil bestaat om het bij te leggen. Wij zetten ze niet bij elkaar terwijl ze nog volop ruzie hebben. Viktor Brand komt in een andere fase binnen bij de mensen, als ze nog volop met elkaar in conflict zijn. Dan springen de vonken er soms vanaf. Je kunt er dan op wachten dat het weer misgaat als je mensen zo koud bij elkaar zet. Wij bieden altijd mediation aan. Die gesprekken vinden na de opnames plaats achter gesloten deuren en vaak komen in die gesprekken alle emoties wel naar boven. Helemaal in het begin, toen nog niemand het programma kende, heb ik ook weleens iemand zomaar in de armen laten lopen van degene met wie er ruzie was, maar dat werkte niet. We zijn door schade en schande wijs geworden.’

Saskia van Houten - tv-psycholoog

‘Mensen realiseren zich niet dat ze een gebruiksvoorwerp zijn in dit programma. SBS is een commerciële omroep en heeft baat bij veel kijkers, want dan zijn de reclamegelden hoger. Hogere kijkcijfers worden bereikt door radicalere televisie. Om de kijker niet het gevoel te geven dat ze zoiets al een keer hebben gezien, moet het steeds een stapje heftiger. We raken gewend aan dingen, dat heet habituatie in de psychologie. Je moet steeds iets heftigers voorgeschoteld krijgen om er nog hetzelfde sensatiegevoel bij te kunnen krijgen. En er is natuurlijk niks lekkerder dan kijken naar mensen met wie het slecht gaat. Het zit nou eenmaal in de mens om te willen kijken naar het leed van anderen. Daardoor worden je eigen problemen minder erg, want je kunt aan leedvergelijk gaan doen.’

Freek de Vries - boze deelnemer

‘Een paar jaar geleden heb ik meegedaan. Bij ons in Drachten stonden voortdurend vier auto’s van een spareribsbezorger voor onze ramen. Ik had er de pest aan dat die rotdingen ons uitzicht verpestten. In de uitzending kon je zien hoe boos ik was. Ik ben niet slecht behandeld, maar wat die rechter zei, vond ik domme praat. Hij suggereerde dat we de heg maar moesten laten groeien. Dat kan toch niet? Dan zitten we naar een heg te kijken! We moesten het zelf onderling oplossen en dat is gelukt. Gelukkig zijn die mensen nu helemaal vertrokken.’