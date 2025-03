Voor wie zowel gas als stroom gebruikt, is gas vaak een veel grotere uitgave. Toch kun je slim besparen door je stroomverbruik af te stemmen op de uurprijzen met een dynamisch energiecontract. In deze blog geven we je handige tips om je stroomkosten te verlagen. We leggen uit wat de stroomprijs per kWh bepaalt en hoe je op basis daarvan het beste energiecontract kiest.

Wat bepaalt de stroomprijs per kWh?

Bij een dynamisch energiecontract verschillen de prijzen voor stroom per uur. De stroomprijs per kWh is dus niet een vast bedrag, maar gaat steeds omhoog en omlaag. Er zijn verschillende zaken die de dynamische stroomprijs bepalen:

Inkoopprijs: Energiebedrijven kopen stroom in op de energiebeurs en die prijzen schommelen voortdurend. De prijzen zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Hoe meer wind en zon, hoe goedkoper de stroom. Bij veel vraag in bijvoorbeeld de ochtend en begin van de avond is stroom juist iets duurder.

Energiebedrijven kopen stroom in op de energiebeurs en die prijzen schommelen voortdurend. De prijzen zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Hoe meer wind en zon, hoe goedkoper de stroom. Bij veel vraag in bijvoorbeeld de ochtend en begin van de avond is stroom juist iets duurder. Belastingen : Over elke kilowattuur die je verbruikt, betaal je een vast bedrag aan energiebelasting. Ook betaal je over de volledige stroomprijs nog BTW.

: Over elke kilowattuur die je verbruikt, betaal je een vast bedrag aan energiebelasting. Ook betaal je over de volledige stroomprijs nog BTW. Inkoopkosten: Dit zijn de kosten die de dynamische energieleverancier maakt om jouw stroom in te kopen op de energiebeurs.

Bij ANWB Energie kun je snel en eenvoudig de actuele prijzen checken in de app of op de website.

Slimme bespaartips voor je stroomverbruik

Je kunt flink besparen door je stroomverbruik af te stemmen op de uurprijzen. Dit zijn een paar handige manieren:

Wassen op goedkope uren: Draai je wasmachine en vaatwasser overdag als de zon schijnt of 's nachts als de vraag laag is. Dan betaal je aanzienlijk minder.

Draai je wasmachine en vaatwasser overdag als de zon schijnt of 's nachts als de vraag laag is. Dan betaal je aanzienlijk minder. Gebruik je droger strategisch: Laat je droger overdag of in de nacht draaien in plaats van tijdens de dure avonduren.

Laat je droger overdag of in de nacht draaien in plaats van tijdens de dure avonduren. Laad je elektrische auto slim op: Stel je laadpaal in op uren met veel zon en wind, dan profiteer je van de laagste tarieven.

Stel je laadpaal in op uren met veel zon en wind, dan profiteer je van de laagste tarieven. Check de energiemarkt: Op dagen met veel wind en zon kun je extra goedkoop energie gebruiken.

Kies het beste energiecontract voor jou

Nu je weet wat de stroomprijs bepaalt, kun je makkelijker een passend energiecontract kiezen. Je huidige contract vergelijken loont! Je kunt kiezen tussen een vast, variabel of dynamisch contract. Bij een vast energiecontract ligt je stroomprijs voor langere tijd vast, terwijl bij een variabel contract de tarieven enkele keren per jaar wijzigen.

Met het dynamische energiecontract van ANWB Energie betaal je altijd de inkoopprijs en ben je niet gebonden aan vaste looptijden. Een dynamisch energiecontract betekent:

Profiteren van dalende marktprijzen

Gebruik maken van goedkope stroom door wind en zon

Geen opzegboetes

Slim je energieslurpers inzetten op goedkope momenten

Geen terugleverkosten met zonnepanelen

Verwachte energieprijzen in 2025

De gasprijs zal in 2025 naar verwachting dalen en de energiebelasting gaat omlaag. Dat kan positief uitpakken voor je energierekening. Twijfel je over een overstap naar een dynamisch energiecontract? Bij ANWB kun je eenvoudig de actuele dynamische energietarieven bekijken en direct zien of het voordelig is.



De verwachting is dat stroomtarieven blijven schommelen, maar met een flexibel contract speel je hier efficiënt op in en betaal je nooit te veel!