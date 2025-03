Leon Verdonschot: 'De masterscriptie van PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer is alsnog ongeldig verklaard' 

'Maeijer laat weten de aangeboden herkansing met beide handen aan te grijpen, terwijl ze staatssecretaris blijft. Een beetje PVV’er zou boos roepen: ‘Van onze belastingcenten!’'

Beste PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg,



In de film The Apprentice konden we vorig jaar zien welke lessen Donald Trump meekreeg van zijn grote leermeester Roy Cohn. Altijd ontkennen. Nooit een nederlaag toegeven. En altijd in de aanval gaan. Het heeft van Trump tot twee keer toe de machtigste man ter wereld gemaakt. Bijkomend nadeel: iedere populist ter wereld die Trump wil imiteren, neemt ook deze lessen over. Het beste voorbeeld is minister Faber, bij wie ik altijd moet denken aan die oude sketch van Richard Pryor, over die man die blijft ontkennen dat hij vreemdgaat, zelfs op het moment dat zijn vrouw in de slaapkamer wijst naar de minnares in de geopende kast.

Ik wil niet direct grijpen naar de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, maar laat ik het zo zeggen: ik denk wel dat je uit specifiek hout moet zijn gesneden om dat te kúnnen, zo keihard liegen. Die lessen van Roy Cohn zien er op papier gemakkelijker uit dan ze in de praktijk zijn. Gelukkig maar.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

U gaat het wat minder glorieus af, maar u deed afgelopen week wel een dappere poging. U haalde het nieuws, en steeds wanneer u het nieuws haalt, heeft dat te maken met uw scriptie, nooit met uw portefeuille. Nadat eerder nieuwszender BNR had vastgesteld dat uw masterscriptie voor de Erasmus Universiteit Rotterdam voor meer dan de helft was gevuld met woorden van anderen, heeft de universiteit nu de scriptie ongeldig verklaard. Daarmee is de kans groot dat ook uw diploma van de universiteit wordt ingetrokken. Dan bent u geen hoogopgeleide meer. Voor een vertegenwoordiger van een partij die altijd zo tekeergaat tegen de elite moet dat ook een opluchting zijn. Wat is dat sowieso voor een studie voor een PVV’er, ‘internationaal recht en Europees publiekrecht’? Bij dat eerste woord had u toch al moeten afhaken? Of las u per ongeluk een s achter het tweede woord?

Hoe te ontkennen, niet toegeven en in de aanval gaan over een ongeldig verklaarde scriptie, vroeg ik me af. Dat bleek: ‘Ik heb met de beste intenties mijn studie afgerond, maar naar nu blijkt daarbij grote fouten gemaakt.’ Fascinerend, zowel die ‘beste intenties’, als dat ‘naar nu blijkt’. Blijkt voor de buitenwereld, ja. Maar u wist toch zélf wat u deed? Dan waren er dus geen ‘beste intenties’. In het verleden zijn bewindslieden opgestapt na leugens over hun verleden, maar u blijft gewoon op uw plek, alsof er niks aan de hand is. Sterker nog: de aangeboden herkansing met een nieuwe scriptie over een nieuw onderwerp ‘grijp ik met beide handen aan’, verklaarde u.

Waarmee u dus in uw tijd als staatssecretaris alsnog een scriptie gaat schrijven. Een beetje PVV’er zou boos roepen: ‘Van onze belastingcenten!’