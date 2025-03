Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 12e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Bonnie en blauw

Ooit droomde Tia Billinger, een blond meisje uit het Engelse Nottinghamshire, van een carrière als vroedvrouw. Twintig jaar later ligt zij op een zwart matje, ergens in London, en wordt haar lichaam onophoudelijk genomen door vele honderden wildvreemde mannen met bivakmutsen en capuchons. Waar ging het mis?

Bart Nijman vindt Nederland een staat in verwarring

Steeds vaker kruipt zowel de overheid als de rechtspraak in de rol van slachtoffer, tot onbegrip van de burger. Wat is er allemaal mis in dit land en waar zitten precies de pijnpunten? In dit essay probeert Bart Nijman de vinger op de zere plek te leggen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De wraak van de maffiabaas

45 jaar geleden vond in de wijk Queens, New York een van de meest tragische gebeurtenissen uit de maffiageschiedenis plaats. Een Amerikaanse burger reed per ongeluk de zoon van legende John 'De Teflon Don' Gotti dood. Vlak erna verdween 'de dader' spoorloos.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Interview met Paul Groot: ‘Ik ben geen chagrijn, maar wel zorgelijk’

Jarenlang fileerde hij in Koefnoen de groten der aarde. Van Geert Wilders en Jan Wolkers tot Matthijs van Nieuwkerk – hij wás ze gewoon. Maar wie is Paul Groot (57) zelf, zonder pruik, satire en opgezet stemmetje? Een romanticus? Een neuroot? Een workaholic? Of alles tegelijk? Een gesprek over faalangst, liefde en waarom hij zichzelf nog steeds geen seconde rust gunt.

Rodrigo Duterte

De omstreden Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte (79) zit vast in de gevangenis van het Internationaal Strafhof in Scheveningen. Hij is in eigen land verantwoordelijk voor de dood van duizenden drugsdealers en -gebruikers, slachtoffers van zijn meedogenloze war on drugs. Om de bewijslast overzichtelijk te houden, beperkt het Strafhof zich tot 43 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2019. Maar lang niet elke Filipino vindt die aanklacht terecht. In hun ogen is Duterte juist een held, een politicus die het eens niet hield bij loze beloftes, maar de daad bij het woord voegde.