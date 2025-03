De toekomst van slimme productie: hoe automatisering de fabrieken verandert

De digitalisatie van de maatschappij verloopt in rap tempo. Waar we nog geen 20 jaar geleden dvd’s en cd’s gebruikten, zie je deze tegenwoordig nergens meer terug.

Zowel op gebied van entertainment als op professioneel gebied volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. AI, oftewel Artificial Intelligence is een term die je de laatste jaren vast weleens gehoord hebt. Door deze technologie tactisch in te zetten, kun je hele processen automatiseren. Dit heeft een grote impact op de processen en ook op de gehele bedrijfsvoering. Hoe verandert deze automatisering de fabrieken? Is er nog plek voor menselijke werknemers?

Slimme fabriek

Wat is een ‘slimme fabriek’? Een slimme fabriek, oftewel ‘smart factory’ is een fabriek waarin machines, computers en andere mechanismen onderling verbonden zijn. Al decennialang is er sprake van automatisering binnen fabrieken. Maar de communicatie onderling is vrij recent. De verzameling van gegevens, de analyse van deze gegevens en het sturen van instructies naar de machines gaan automatisch. Dit zorgt er natuurlijk voor dat banen verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Zoek maar eens op ‘ automatisering vacatures ’ en je zult ontzettend veel interessante vacatures vinden. In plaats van productiemedewerkers aan de lopende band, is er meer vraag naar bijvoorbeeld mensen die de machines aansturen en controleren.

De Vierde Industriële revolutie

Al deze ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvoeren zijn onderdeel van de Vierde Industriële Revolutie, ook wel bekend als ‘Industry 4.0’. Denk aan GPS systemen die automatisch de route wijzigen als er iets gebeurd, de spraakassistent Siri van Apple, de automatische tags van Facebook en dus ook de slimme fabrieken. Deze revolutie is pas net begonnen en de verwachting is dat de ontwikkelingen groots zullen zijn, met AI als een van de belangrijkste innovaties.

Kunstmatige intelligentie als onderdeel van de slimme fabriek

Kunstmatige intelligentie (AI) is dus een van de belangrijkste onderdelen van een slimme fabriek. Maar hoe werkt dit precies? Een onderdeel waar AI goed van pas komt is het onderhoud van machines. Onder de noemer ‘predictive maintenance’ kan met behulp van AI-algoritmen proactief onderhoud plaatsvinden. Voordat een machine er ineens mee ophoudt omdat er onderhoud plaats moet vinden. Dit is dus erg bevorderlijk voor de workflow. Een andere toepassing is bijvoorbeeld kwaliteitscontrole op de lopende band. Met behulp van foto en video kan een AI-systeem bepalen welke producten uit de productieketen gehaald moeten worden en welke niet. Dit zorgt voor hogere kwaliteit producten en een veel efficiëntere productieketen.

Is er nog plek voor menselijke werknemers binnen de slimme fabriek?

Bovenstaande ontwikkelingen zorgen dus voor het wegvallen van bepaalde banen. Toch is er binnen de slimme fabriek zeker plek voor menselijke werknemers. Banen binnen de fabriek worden interessanter en uitdagender. Een werknemer achter een lopende band zul je misschien niet meer zien in de toekomst, maar vooralsnog moeten mensen deze machines besturen en controleren. Ze zijn namelijk niet volledig autonoom en zullen dit voorlopig ook nog niet zijn. Er zijn dus nog steeds voldoende mensen nodig in deze branche. Zo staat het internet vol met relevante productie vacatures .

Dus, heb jij er altijd van gedroomd om met machines te werken? Dan is dit jouw bevestiging dat mensen binnen deze branche niet compleet vervangbaar zijn. Tijd om je dromen waar te maken en solliciteren maar!