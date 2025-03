Nieuwe Revu's kijktip: 'Adolescence'

Er is genoeg om je zorgen over te maken als je een opgroeiend kind hebt. Maar zien hoe een compleet arrestatieteam ’s ochtends om zeven uur de voordeur inbeukt om je 13-jarige zoon uit zijn bed te lichten: dat zullen niet veel ouders meemaken.

In Adolescence is dit de start van de nachtmerrie van vader Eddie (Stephen Graham) die op het politiebureau tot zijn eigen verbijstering moet horen dat zijn tienerzoon Jamie (Owen Cooper) verdacht wordt van moord op een meisje.

Hij krijgt camerabeelden voorgeschoteld die weinig aan de verbeelding overlaten. Wat is er in godsnaam gebeurd? De makers besloten om de actie in real time te laten verlopen. Zo behandelt de eerste aflevering volledig de arrestatie en tenlastelegging van Jamie, en wordt hij in een andere episode langdurig door een psycholoog verhoord.

Deze vorm kan een gimmick zijn, maar hier is het de perfecte keuze.

Door ons er stap voor stap bij te betrekken, maakt de serie voelbaar wat voor een impact zo’n ervaring op alle betrokkenen heeft. Tel daarbij op het verbluffende acteerwerk en je hebt een nieuwe Netflix-klapper.



Adolescence is nu te zien op Netflix.