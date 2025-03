Jan Dijkgraaf: 'Victor Reinier blijkt op de set en in zijn privéleven een ontzettende t*ringlijer te zijn'

Wat heeft de grote man van Flikken Maastricht nu weer geflikt?

Victor Reinier blijft de gemoederen bezighouden. Er is een aantal dingen voorgevallen op de set van de serie, waar de echte politie doorgaans een bekeuring voor uitdeelt. We weten alleen nog niet precies wat. Maar aangezien we wél weten hoe het entertainmentwereldje werkt, durven we al onze fiches ervoor in te zetten, dat die sleaze & dirt heus nog wel naar buiten komt. Intussen heeft Reinier de zak gekregen bij deze populaire serie.

En dat was het startschot voor het lozen van nog meer afvalwater rondom dit heerschap?

Yep. Links en rechts donderen lijken uit de kast. Een kunstenaar, die ook video’s maakte met BN’ers, is in 2008 aangevallen door een doldrieste Reinier. Ook het incident uit 2013 rondom Tim Hofman komt weer bovendrijven. Voor het BNN-programma Spuiten en Slikken stelde Hofman op de rode loper de vraag: seks met je moeder of nooit meer seks? en dat schoot het driftige heethoofd in het verkeerde keelgat, waarna hij pardoes probeerde Hofman te kelen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ook voormalig SBS-omroepbaas Tina Nijkamp herinnert zich nog een akelig voorval rondom dit heetgebakerde heerschap. Ze haalt in haar podcast aan dat Victor Reinier op de bruiloft van Reinout Oerlemans diens broer Jurriaan een muilpeer heeft gegeven. ‘Het was een vechtpartij,’ zo vertelt ze over het voorval dat in de zomer van 2008 alle media haalde. Net als het verhaal uit 2007 trouwens, dat Reinier zijn vriendin uit het hotelraam in Maastricht zou hebben gesodemieterd. Reinier had de laatste draaidag van Flikken Maastricht erop zitten en zijn geliefde Kim was naar de set gekomen om met de gehele crew te borrelen. Later die avond werd ze zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze twee weken in coma lag. Reinier ontkende schuld.

‘Vanachter komen en me bij m’n keel grijpen en dreigen met geweld. Laffe lul ben je, Victor Reinier. Met je alcoholbek. Fuck you’

Wat vindt Victor Reinier van zichzelf?

‘Ik vind het verschrikkelijk als men zich met mijn leven bemoeit.’



Wat vinden wij van Victor Reinier?

Nu hij ontslagen is en wordt beschuldigd van vrouwonvriendelijk en agressief gedrag, komt hij nergens meer aan de bak. Misschien nog weleens erin.

Wat vinden anderen van Victor Reinier?

Jan Dijkgraaf - schrijver/publicist

‘Als je geen fan bent van politieseries als Baantjer en Flikken Maastricht, en dat ben ik niet, heb je weinig meegekregen van de acteerprestaties van Victor Reinier. Dus als ik heel eerlijk ben, kwam ie pas bij mij op het netvlies toen ik uit de media moest vernemen dat meneer op de set en in zijn privéleven een ontzettende teringlijer is. Geen idee of ie zuipt en alleen maar een kwade dronk heeft of dat er een andere reden is waardoor hij zijn anger-management niet op orde heeft, maar ik moet niks van dat soort bullebakken hebben. Wie geweld nodig heeft, respecteer ik nooit. Maar wat ik misschien wel net zo erg vind, is dat er nu allerlei figuren, onder wie kijkcijferkoningin en oud-omroepbaas Tina Nijkamp, melden dat die Victor altijd al een onhebbelijke klootzak met losse handjes was. Zo laf! Niet pas trappen nu hij op de grond ligt.’

Tina Nijkamp - tv- en kijkcijferexpert

‘Het verbaast me dat er nu zoveel rumoer ontstaat rondom het aangehaalde akkefietje met Victor Reinier die de broer van Reinout Oerlemans te lijf is gegaan op diens bruiloft. Het heeft namelijk destijds in De Telegraaf en in het Belgische De Standaard gestaan, bovendien stond het toen overal online en was het op Shownieuws. Het is een oud verhaal dat ik aanhaalde in de podcast De Mediaweek die ik met Mark Koster maak. Ik was er zelf geen getuige van. Het opstootje heb ik niet gezien, maar het verhaal heb ik altijd onthouden, omdat ik ook op die bruiloft was. In de krant heb ik toentertijd gelezen dat hij zich op een afterparty in het hotel nogal opdringerig zou hebben gedragen richting vrouwen. Ik kan me herinneren dat er ook wel over werd gesproken, het was de bevestiging van een roddel die destijds rondging. Het incident zou hebben plaatsgevonden op een soort naborrel van die bruiloft, waar ik zelf niet bij was. Persoonlijk ken ik hem helemaal niet, als acteur vind ik hem erg goed.’

Mark Koster - journalist & podcastmaker

‘Victor Reinier is op zich wel een redelijke acteur. Elke politieman heeft wel een Harry nodig, zoals Derrick die had. Victor speelde die klassieke rol prima, maar hij is een beetje te veel in zijn eigen Harry gaan geloven. Ik heb hem een paar keer gesproken. Als je iets kritisch tegen hem zei, ging hij meteen in verweer met een Amsterdamse branie die nergens op sloeg. Hij heeft overduidelijk een kort lontje. Tegelijk kun je ook wel met hem lachen, hij is best een geestige vent.

Tja, vrouwen: hij houdt ervan. Nou ja, prima, ga je goddelijke gang. Sjansen en flirten, dat doen er wel meer. Wat ik wel bijzonder vind, is dat dat nu pas een issue wordt. Je moet wel Stevie Wonder zijn als je weleens met hem werkt, maar dat allemaal niet hebt gezien. We zitten in de naweeën van het grensoverschrijdende gezeur, dat al een beetje op zijn retour lijkt te zijn. Op het Mediapark worden juist de huilebalken zelf aangepakt momenteel. Mensen zijn de anonieme stokertjes zat. Maar op het laatst krijgt toch Victor Reinier nog even een zetje. Ach, die man is gewoon zo. Hij zit meteen bovenop de kast als je hem een beetje gaat jennen. Dat vond ik altijd een beetje zwak aan hem. Het is een gast die wel uitdeelt, maar niet kan incasseren. Verder vind ik hem wel een leuke vent, hij is ook niet dom. Zijn slechtste gewoonte vind ik het zinloos stoer doen. Dat is een giftige combinatie met zijn opvliegend ego.’

Sem Mallée - kunstenaar

Op YouTube: ‘In 2008 en 2009 interviewde ik BN’ers op straat, ook Victor Reinier. Zonder reële aanleiding kreeg hij een woede-uitbarsting. Bijzonder was dat hij zich zelfs niet inhield voor zijn dochtertje die erbij was. Hij draaide de arm van de hand waar de camera in zat om, met als doel de camera afpakken en vernielen. Zijn andere hand plaatste hij in mijn nek en hij duwde mij naar de grond. Daarna ontstond een worsteling die een paar minuten duurde waarbij hij de camera wilde afpakken en ik die wilde behouden. Ik heb de camera en de beelden kunnen behouden. De blik in zijn ogen zal ik nooit vergeten. Intense woede buiten elke proportie op het krankzinnige af en dat met een kind erbij. Wat er nu over hem naar buiten komt, verrast mij niet en er zal vast nog meer zijn.’