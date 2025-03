Leon Verdonschot: 'Dick Schoof mag nog steeds naar Europa namens Nederland, maar wel met een enkelband om'

'In Europa zagen we eindelijk de eerste glimp van de ware leider die in Dick Schoof verscholen lijkt te zitten. Hopelijk zet die door, alle ruimte aan Dick Donder!'

Beste Dick Schoof,



Een erg benijdenswaardig man bent u niet. Zonder mandaat van de kiezer en zonder steun van een politieke partij moet u een kabinet leiden dat leunt op vier partijen die elkaar niks gunnen, en die u continu publiek afvallen.

Het verhaal was altijd: maar goed, de beste man is een topambtenaar. Hij is al zijn hele leven gewend de temperatuur in een kamer te lezen, zichzelf weg te cijferen en die temperatuur over te nemen. En dat klopt.

Maar ik herinner me ook nog de bijnamen die langskwamen in alle profielen over u, toen opeens die ons allen onbekend langere broer van Billy Bob Thornton op het bordes stond. ‘Tricky Dicky’ was er een. ‘Dick Donder’ een andere. Maar degene met de grootste waarschuwing erin was toch ‘lachende moordenaar’. Bovendien bent u een ervaren marathonloper. Iedereen die ooit een marathon heeft gerend, weet dat je er slechts tot op zekere hoogte voor kunt trainen. Uiteraard is er maar één remedie tegen de krampen, blessures en pijnen: volharding. Een marathon rent een mens uiteindelijk op karakter. Dus een mens dat er al veel heeft gelopen, móét een sterk karakter hebben, dat kan niet anders.

De vraag was altijd: wanneer gaan we deze Schoof eens zien? Die is nu beantwoord. In Europa ging u autonoom akkoord met het verder uitwerken van het herbewapeningsplan voor Europa. U werd teruggefloten door drie van de vier coalitiepartijen. De PVV omdat het gaat om het buitenland, en de PVV is tegen buitenlanders. De BBB omdat elke euro voor veiligheid ook naar de agro-industrie had kunnen gaan. De NSC omdat Pieter Omtzigt een unieke driestaps defensiestrategie tegen Poetin heeft ontwikkeld: wikken, wegen en uitstellen. Er kwam een compromis uit. U mag nog steeds naar Europa namens Nederland, maar wel met een enkelband om. Daarop staat: ‘Geen cent te veel, hoor.’

Omdat de wereld sneller draait dan Pieter Omtzigt zal er zeer binnenkort een definitief Europees herbewapeningsplan liggen. Daar kan Nederland voor- of tegenstemmen. En ook als Nederland tegenstemt, gaat het door, want alleen de Hongaarse president Viktor Orbán is verder tegen. Maar de spannende vraag is nu: wat gaat ú doen, als u daar dadelijk zit, tussen Europese mede-regeringsleiders, met Wilders, Van der Plas en Omtzigt op veilige afstand?

U was eigenlijk al met pensioen. U kan op ieder moment besluiten: ik heb geen zin meer om tegen mijn eigen overtuigingen in te stemmen. Ik ga genieten van mijn vriendin en lekker hardlopen. U heeft niks te verliezen, de regeringspartijen veel: zonder u is het kabinet afgelopen.

Het idee was altijd: dat doet hij toch niet, onze brave, trouwe ambtenaar. Maar in Europa zagen we de eerste glimp van de ware leider die in u verscholen lijkt te zitten. Hopelijk zet die door, en zien we de man die Europese veiligheid belangrijker vindt dan binnenlands tegengepruttel. Alle ruimte aan Dick Donder!