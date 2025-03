Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 13e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Onze dappere frontvrouw

Al drie jaar is de Bulgaars-Nederlandse Khristina in dienst van het Oekraïense leger. Als commandant van een eenheid medisch personeel neemt ze dagelijks beslissingen over leven en dood. En sinds de Russen actief op hospikken schieten, is haar werk alleen maar gevaarlijker geworden. Hoe houdt ze dit vol? ‘Aan Oekraïense kant leeft nog steeds de menselijkheid. Dat geeft mij motivatie.’

De dealer van Matthew Perry

Vorig jaar maart arresteerde de Amerikaanse politie een 41-jarige vrouw wegens het verstrekken van de drugs die tot de dood van Friends-ster Matthew Perry leidden. Haar bijnaam: Ketamine Queen. Hoe werd Jasveen Sangha een dealer voor ‘Chandler Bing’? ‘Neem er een en probeer het en ik heb meer als het hem bevalt.’

Filmtsaar

Tussen 1940 en 1945 was Jan Teunissen het onbetwiste middelpunt van de Nederlandse filmwereld. De zelfbenoemde ‘filmtsaar’ bepaalde wat er in de bioscopen draaide en produceerde propagandafilms voor de NSB en SS. Op basis van teruggevonden interviews met Teunissen maakte regisseur Luuk Bouwman een portret van een behendig collaborateur: De Propagandist. ‘Ik denk dat hij begon als opportunist en daarna een hele goede nazi werd.’

Thomas van Groningen: 'Het gebruik van Ozempic ligt zo gevoelig'

Thomas van Groningen (34) is het nieuwste gezicht van SBS6, de man die ons iedere avond in Nieuws van de dag haarfijn uitlegt wat er écht gebeurt in politiek Den Haag. Maar hoe neutraal blijft hij tussen de rechtse rakkers van Vandaag Inside en onze premier zonder mening? ‘De spanning erin houden zonder irritant te worden, dat is voor mij de uitdaging.’

Uitvaartfeestje

Bent u van plan binnenkort dood te gaan? Doe uzelf en uw toekomstige nabestaanden dan een groot plezier en vertrek naar Taiwan om te sterven, liefst op het platteland. Daar staan de funeraire fanfares in de rij om van je begrafenis een dampend feestje te maken.