Bont & Blue: Bonnie had binnen 24 uur s*ks met 1057 mannen

Schichtige tienerjongens, keurige studenten, probleemjongeren met een strafblad, gehuwde mannen en vaders; allemaal duwen en dringen zij hun geslachtsdeel tegen en in Tia’s broze lichaam met een collectief doel: in of op deze veelbesproken vrouw ejaculeren. In een monsterlijke marathon werkt het OnlyFans-model maar liefst 1057 mannen af.

Na afloop ligt Tia er volledig afgepeigerd bij, in een plas van mannelijke lichaamssappen en omringd door gebruikte en gescheurde condooms. Maar wát is deze 25-jarige Britse trots op zichzelf. Zojuist heeft zij het wereldrecord gebroken van ene Lisa Sparks, een pornoactrice die zich ooit liet onderwerpen aan 919 mannen op dezelfde dag.

‘1057. Een getal waar ik heel trots op ben,’ glundert Tia na afloop in een filmpje voor haar miljoenen TikTok-volgers. En niet alleen zij is trots. ‘Je zult denken dat ik nu een grapje maak, maar mijn familie is enorm trots op wat ik doe.’ Tegen de Daily Mail zegt Tia zelfs: ‘Mensen denken dat ik geen respect voor mezelf heb, maar ik heb nog nooit in mijn leven meer respect voor mezelf gehad dan nu.’

Extreem

De ‘prestatie’ van Bonnie Blue, zoals Tia’s artiestennaam luidt, gaat natuurlijk viral. Het internet smult ervan. Weerzinwekkend. Geil. Fascinerend. Ongekend. Extreem. En ja, Tia is eindelijk wereldberoemd. Zelfs met de pijn, die ze zeker had verwacht, valt het reuze mee. ‘Ik had verwacht dat ik vandaag wakker zou worden en pijnstillers moest nemen, maar die heb ik helemaal niet nodig,’ deelt Bonnie de volgende ochtend op Instagram. Nee, er is alleen maar aandacht, extra volgers en geld. Heel veel geld. Maar goed dat ze nooit vroedvrouw is geworden.

Die beslissing wordt al genomen in 2015. Tia is dan vijftien jaartjes jong en doet samen met haar zusje mee aan de British Street Dance Championships. Ze wint niet, maar geniet wel van alle aandacht en het dansen zelf. Op school is de knappe Tia dan ook al een populair meisje. In haar vrije tijd kijkt ze graag televisieprogramma’s over andere knappe mensen die aandacht zoeken. Stiekem ziet zij zichzelf later ook wel shinen in Love Island, Too Hot To Handle of andersoortige ‘televisie’.

Bonnie trouwde in 2022 met (inmiddels ex) Ollie Davidson.

Toch belandt Tia na haar schooltijd bij een uitzendbureau, achter een computerscherm. In 2022 trouwt ze zelfs, op 23-jarige leeftijd al, met haar highschool-sweatheart. Heel burgerlijk allemaal. Na een jaar begint het dan ook flink te knagen bij Tia. Is dit het nou? De rest van haar leven naar een schermpje turen en steeds thuiskomen naar dezelfde vent? Nee. ‘Wij wilden meer uit het leven halen,’ zal Tia later op deze fase terugblikken.

De stap naar webcamgirl is dan kennelijk snel gemaakt. Op TikTok heeft Tia filmpjes gezien van andere meisjes die dat pad verkozen en daar snel rijk mee werden. Al vindt Tia zichzelf lang niet zo knap als al die meisjes. Maar daarvoor ben je dus getrouwd. Haar echtgenoot is degene die Tia ervan overtuigt webcamseks een eerlijke kans te geven. Een sterk advies, want in haar eerste week als camgirl harkt Tia direct 6000 euro binnen. Haar nieuwe leven is begonnen. Tia Billinger is verleden tijd, nu heet ze Bonnie Blue. En Bonnie Blue is geen getrouwde huisvrouw. En dus vraagt ze een scheiding aan.

Lucratieve overstap

De overstap van webcamgirl naar pornoplatform OnlyFans blijkt zowaar nog lucratiever. ‘Binnen mijn eerste maand verdiende ik er meer dan 10.000 euro, enkel met een paar filmpjes,’ roept Bonnie in de tabloids. Maar dat is nog lang niet genoeg en dus bedenkt Bonnie een manier om zich te onderscheiden in de slangenkuil die OnlyFans heet. ‘De inhoud die ik maakte, was dezelfde als die van alle anderen,’ erkent ze in de podcast Saving Grace. ‘Waarom zou iemand zich daarop abonneren?’

De oplossing is even simpel als geniaal: alleen nog maar seks hebben met 18- en 19-jarige jongens. Barely legal. ‘De meest gezochte categorie op pornowebsites,’ verklaart de stoeipoes haar zakelijke besluit in de podcast van pornomagnaat Holly Randall. ‘De meeste volgers op mijn OnlyFans zijn bovendien 18 of 19 jaar. Dat is mijn doelgroep. Waarom zou ik alleen vóór mijn doelgroep seks hebben, als ik ook mét mijn doelgroep seks kan hebben?’ Eureka.

'Ik wil tieners leren hoe ze plezier kunnen hebben, veilig seks kunnen hebben en genieten van een gezond seksleven'

Stap 2: de uitvoering. En waar vind je de grootste concentraties bloedgeile tienerjongens? Juist: op scholen en universiteiten. En zo barst in 2024 ’s werelds eerste wereldtournee los van een sekswerker langs onderwijsinstellingen. Seksuele voorlichting, maar dan in de glibberige praktijk.

In maart reist Bonnie naar het Mexicaanse Cancún, daarna naar Schoolie’s Week in Australië (een feestweek van afgestudeerde middelbare scholieren), aansluitend naar haar eigen Nottingham en daarna nog even langs Birmingham. Overal waar ze neerstrijkt, steeds in de directe omgeving van een universiteit of hogeschool, openbaart Bonnie haar tijdelijke adresgegevens via sociale media: ‘This is where I’m gonna be, let me pleasure you.’

Gratis en voor niks, onder de enkele voorwaarde dat de seks mag worden gefilmd en via OnlyFans verspreid. En of dat een succesformule is. Rijen en rijen van schaamteloze schooljongens dringen zich steevast op bij Bonnies seksmarathons. In Nottingham Trent University, waar Bonnie persoonlijk de flyers uitdeelt en zelfs paradeert met een bordje waarop staat: ‘BONK ME FOR FREE, LET ME FILM IT’, gaat ze in een week tijd met 158 hitsige hengsten van bil.

‘Sommige jongens staan wel acht uur in de rij voor mij,’ pocht Bonnie in de podcast Dream On. ‘Ik vind het te gek om al die jongens te ontmaagden.’ Voor Bonnie zijn het allemaal likes, views en euro’s. Al zweert ze in de Cosmopolitan dat haar schoolsekstour boven alles ‘educatief’ moet zijn. ‘Ik wil tieners leren hoe ze plezier kunnen hebben, veilig seks kunnen hebben en genieten van een gezond seksleven, zonder zich zorgen te hoeven maken over oordelende ouders en schaamte.’

Niet welkom

In Australië is Bonnie al snel niet meer welkom. Haar visum wordt ingetrokken als duizenden boze ouders een petitie ondertekenen. Daarin staat zoiets als: ‘Als dit een man was geweest die voortdurend online postte over het vinden van jonge 18-jarige meisjes zou de wereld te klein zijn.’

Het zal Bonnie worst wezen. Voor haters en moraalridders heeft ze absoluut geen tijd. ‘In plaats van commentaar te geven op mijn filmpjes, zouden mensen een klacht moeten indienen bij de overheid, om de leeftijd voor het verschijnen in expliciete inhoud voor volwassenen te verhogen van 18 naar 21 jaar,’ blaft ze in de Cosmo. ‘Ik krijg kritiek omdat ik met nauwelijks volwassen 18-jarigen naar bed ga, maar het sleutelwoord is ‘legaal’. Ik voldoe gewoon aan de Britse wetgeving.’

Een trotse Bonnie Blue laat weten dat het record is verbroken.

En tegen Daily Mail: ‘Die 18-jarigen mogen ook al in het leger, autorijden en alcohol drinken. Als ze met mij in bed willen duiken, is dat hún beslissing. Kinderen zijn in hun ouders ogen de onschuld zelve, maar de realiteit zit anders in elkaar. Achter hun rug om experimenteren ze met drugs en hebben ze onbeschermde onenightstands. Bij mij gebeurt alles tenminste in een gecontroleerde omgeving. En bovendien: I love it, they love it, and it makes me rich.’

Zoals Elon Musk ooit evolueerde van digitale betaalplatforms tot de ruimtevaart en Bill Gates zichzelf als software-icoon ontplooide tot ’s werelds grootste filantroop, blijft ook Bonnie Blue zichzelf opnieuw uitvinden. Als tijdens een van haar seksmarathons een tienerjongen zijn vader meesleurt (‘de vader was jaloers op zijn zoon, met wie ik al eerder seks had in Nottingham’), krijgt de omstreden sekswerker haar tweede geniale ingeving: alleen nog maar seks hebben met vaders en getrouwde mannen. Het blijkt wederom een succesformule.

Ondanks de 1500 dollar die deze vaders en getrouwde mannen moeten betalen voor een uurtje met Bonnie Blue. Prijzig? Niet volgens Bonnie. ‘Hun vrouwen zouden mij juist dankbaar moeten zijn dat ik met hun echtgenoten slaap,’ legt ze uit in een Australische krant. ‘Ik bevredig de behoeften van hun mannen en fungeer dus eigenlijk als een soort ‘resetknop’ voor hun huwelijk. Na mijn beurt kunnen de mannen terugkeren naar hun partners, zonder de drang om daarna nog vreemd te gaan. Ik heb hiermee talloze huwelijken gered. In één nacht sliep ik al met zestien getrouwde mannen.’

Bonnie paradeert met een door moeder Sarah vervaardigde billboard.

Pijnlijke waarheid

De eindeloze stroom haatberichten en doodsbedreigingen van de echtgenotes doet Bonnie weinig. ‘Deze vrouwen zijn boos op mij omdat ik een pijnlijke waarheid blootleg. Ze denken dat, omdat ze kinderen hebben of promotie op hun werk hebben gekregen, ze een excuus hebben om lui te zijn in de slaapkamer. Als meer vrouwen zouden leren hoe ze hun mannen moeten bevredigen en iets minder zouden klagen, zou ik minder bezoekjes van hun echtgenoten krijgen.’

De controversiële werkwijze maakt van Bonnie Blue in 2024 ’s werelds grootste pornosensatie én ’s werelds productiefste wipkip. Een titel die haar bepaald geen windeieren legt. Tabloids reppen over ronkende bedragen die Bonnie Blue zou binnenharken, van 400.000 tot 1 miljoen euro. Per maand.

Gelukkig heeft ze inmiddels een manager in de arm genomen: haar eigen moeder. Sarah Billinger (51), voorheen de beste kapster in heel Derbyshire, werkt zich tegenwoordig uit de naad voor de carrière van haar oogappel. ‘Mijn moeder is diegene die de condooms uitdeelt, de lakens ververst, mijn afspraken bijhoudt en de borden maakt waarmee ik naar scholen trek,’ aldus Bonnie tegen de Britse pers. ‘Natuurlijk reageerde ze in het begin geschokt en dacht ze dat ik een prostituee geworden was. Maar sinds ik haar heb uitgelegd wat ik echt doe, steunt zij mij onvoorwaardelijk.’

Geef mevrouw Billinger maar eens ongelijk. Dochter Bonnie: ‘Hun levens zijn hierdoor enorm verbeterd. Ze hoeven geen hypotheek meer af te betalen en kunnen op vakantie gaan wanneer ze maar willen.’ En wat vindt papa ervan dat dochterlief als publiekelijke spermaspons door het leven gaat? ‘Wat mijn dochter doet, zijn mijn zaken niet,’ aldus de man in kwestie. ‘Ze is een volwassene en mag haar eigen keuzes maken. Van internet weet ik niet veel en sociale media gebruik ik niet. Voor mij is dat allemaal onbekend terrein.’ Hou dat vol, meneer Billinger.

Het kan natuurlijk altijd gekker. De vraag is: hoe word je als schaamteloze vrouw anno 2025 écht beroemd? Bonnie denkt daar in januari 2025 hét antwoord op te hebben: zichzelf door zoveel mogelijk piemels laten penetreren in één etmaal. Om het wereldrecord – 919 stuks – te verbreken, op naam van die illustere Lisa Sparks, mikt Bonnie voor het gemak op de duizend.

De aankondiging komt er via TikTok, Snapchat, OnlyFans en alle andere denkbare kanalen. In no time heeft Bonnie een gastenlijst met 1057 namen. Plaats delict: een villa van 17 miljoen euro in hartje Londen. De huisbaas: Edward Davenport, een veroordeelde fraudeur en de man achter de Gatecrasher Balls, de beruchte feestjes voor dronken Engelse rijkeluiskinderen uit de jaren tachtig. Voor ’s werelds grootste paringsdans tovert ‘Fast Eddie’ zijn stulpje op die bewuste dag, 11 januari 2025, om tot heuse evenementenlocatie. Compleet met ruimtes voor ID-checks, geheimhoudingsverklaringen en sfeervolle wachtkamers.

Lange wachtrij

Klokslag 13.00 uur dienen de eerste penissen zich aan. Bij aankomst worden Bonnies rampetampers zorgvuldig gescreend en voorzien van maskers. Want probeer als aangemerkte Bonnie-beuker maar eens te solliciteren bij de bank. In de lange wachtrij naar de bovenste etage, waar het allemaal gebeurt, is de sfeer behoorlijk stil en ongemakkelijk, zo zullen enkele deelnemers later schetsen. De meeste jongens kijken wat op hun telefoon. Vermoedelijk naar filmpjes van Bonnie Blue, om alvast in de stemming te komen.

Wie dichter bij het kamertje van de grote Bonnie Blue komt, hoort alleen maar het hevige gekreun van een vrouw die op topsportniveau haar fysieke en emotionele grenzen uitrekt. Handig: vlak voor de laatste deur kunnen kandidaten nog even snel gebruikmaken van een fluffer; een medewerker die je een handje helpt een erectie te bewerkstelligen.

Even bijkomen na 24 uur onafgebroken seks.

Voor sommige deelnemers blijkt deze hele situatie toch een tikkeltje te overweldigend. Zo ook voor de 42-jarige Ali Walker, die zijn knotsgekke verhaal deelt op een nieuwswebsite. ‘Ik was stomverbaasd van wat ik allemaal zag. Vooraf was mij verteld dat ik een een-op-een-sessie met Bonnie zou krijgen, maar toen ik daar aankwam, was het een soort free-for-all. Op ieder willekeurig moment stonden er zo’n dertig à veertig mannen om Bonnie heen, die allemaal om beurten hun ding deden. Ze werd omringd door gasten. Mensen gingen dat kamertje gewoon naar binnen om haar te omsingelen. Iedereen die even de kans kreeg, wierp zich over haar heen. Het was de meest surrealistische ervaring van mijn leven, honderd procent.’

'Toen het klaar was, ging ik naar huis voor een hamburger en een cola light. Ik had vooral veel honger, had al die tijd niks gegeten'

Om 01.00 uur ’s ochtends spuit de laatste Bonnie Blue-fan zijn scrotum leeg. Geschiedenis is geschreven. Het internet staat diezelfde dag nog in vuur en vlam. Vooral met vragen. Wie doet zoiets? Wie waren die mannen? Is dit fake news? Is zoiets fysiek wel mogelijk? ‘Ja, de aantallen kloppen echt,’ zweert Bonnie de volgende ochtend op haar Instagram. ‘En nee, ik heb geen rolstoel nodig. Het voelde gewoon als een zware dag in de slaapkamer. Toen het klaar was, ging ik naar huis voor een hamburger en een cola light. Ik had vooral veel honger. Ik had al die tijd niks gegeten.’

Bijtwonden

Als een ware marketingmachine deelt Bonnie de dagen erna talloze filmpjes, clipjes en behind-the-scenes-beelden van haar wereldprestatie. De blauwe plekken en bijtwonden op haar benen en armen (‘Ik geniet ervan als mannen hun sporen op mij achterlaten’), de 19-jarige jongen die door zijn boze moeder uit de rij wordt gevist (‘Pak je jas! Waar is je jas?!’), de gescheurde rubbertjes die door alle glijmiddel bij Bonnie ‘naar binnen glipte’ (‘Daar raak ik juist opgewonden van’), de bedankjes (‘Bedankt aan alle vaders, zonen, opa’s en echtgenoten die dit mogelijk hebben gemaakt’), de filmpjes waarin Bonnie een sneeuwengel maakt tussen de volgespoten condooms en vervolgens over straat loopt met op haar gezicht een potpourri van mannelijk ejaculaat; het gaat allemaal viral. Maar goed dat ze nooit vroedvrouw is geworden.

En dan barst de kritiek los. ‘Bonnie Blue is een weerspiegeling van de verontwaardigingseconomie die wij samen hebben gecreëerd, waar clicks, controverse en winst om voorrang vechten,’ betoogt Claire Hubble, een zelfbenoemd socialemediaspecialist en allround creatief persoon.

Bonnie Blue is van plan om vaker seksevenementen te gaan organiseren.

The Spectator trekt parallellen tussen Bonnie Blue en fulltime vrouwenhater Andrew Tate: beiden zouden ‘slecht mannelijk gedrag’ aanmoedigen. Komiek Katherine Ryan richt zich vooral op de deelnemers: ‘Deze mannen schamen zich niet eens... Je staat in een gang om 45 seconden seks te hebben met een vreemde. Elke man die ooit een evenement van Bonnie Blue heeft bijgewoond moet op een openbare lijst komen te staan, net zoals andere zedendelinquenten.’

Op sociale media barst ook een heksenjacht las van woedende vrouwen die willen weten of hun man, vriendje, vader of zoon zich tussen die 1057 smeerkezen bevonden. Gezamenlijk scannen zij alle gelekte beelden voor herkenbare sneakers, jassen en boxershorts. Voor de dader, Bonnie Blue, hebben deze vrouwen geen goed woord over. Uiteraard kan dat Bonnie geen reet schelen. ‘Deze vrouwen beseffen niet dat het hard werken is om met zoveel mensen seks te hebben. Dat ze mij nu een slet noemen, zie ik als compliment.’

En hoe zit het dan met de fysieke dan wel psychologische kant van het verhaal? In de tabloids waarschuwen experts desgevraagd over de ‘severe physical and physiological toll’ die Bonnies sexperiment zal hebben. ‘Ik ben me ervan bewust dat ik, gezien het aantal mensen waarmee ik seks heb, regelmatig getest moet worden. Ik ben me bewust van de risico’s,’ zegt Bonnie daarover tegen Daily Mail. ‘Hiv is het grootste risico, maar ik kies er nog steeds voor om dit te doen. Ik neem het risico en ben er blij mee.’

Jacht op record

Het verhaal van Bonnie Blue roept, naast veel vraagtekens, verontwaardiging en walging, ook inspiratie op. OnlyFans-modellen met grote ambities duiken op uit alle krochten van het internet: de jacht op Bonnies record is geopend. Ook in onze achtertuin. Cynthia Gielbert vergaarde met blogs over het moederschap een bescheiden fanbase, maar ontdekte enkele jaren geleden al dat naaktfoto’s en erotische filmpjes veel beter verkopen dan verhaaltjes over uitgekookte speentjes en multifunctionele kinderwagens. Een omstreden carrièreswitch, zo oordeelde haar publiek destijds. Maar daar trok ‘blogmama’ zich weinig van aan. Haar kinderen zijn immers ‘sterk genoeg’ om te dealen met een moeder die de kost verdient via OnlyFans.

Of dat ook het geval is voor Cynthia’s nieuwste avontuur, is twijfelachtig. De Arnhemse zou namelijk druk bezig zijn met de voorbereidingen van haar eigen seksmarathon. ‘Wat Bonnie heeft gedaan, kan ik ook,’ pocht ze op haar kanalen. Deelnemers worden in groepen per bus van en naar de locatie vervoerd. Welke locatie dat gaat zijn, is nog niet bekend. Het Gelredome wellicht?

Inmiddels heeft ook de tamelijk anonieme Sebine Boogaards zich gemeld in de titelstrijd van ’s werelds effectiefste zaademmer. ‘Ik zoek duizend mannen,’ roept dit OnlyFans-model op. En voor alle duidelijkheid: ‘Niet voor een romantische zaterdagavond. Ik zoek echt duizend mensen.’ Graag wil Sebine, die al ‘tienduizend’ Instagramberichtjes heeft ontvangen, daarbij weten waar in de rij deze mannen wensen te staan, als het moment daar is. Voorin, of juist wat meer naar achteren. Ieder zijn ding natuurlijk. ‘Laat het even weten, want vol = vol.’

De Bonnie Blue-video waarmee het allemaal begon, is inmiddels weer offline gehaald, vanwege de bekende redenen. ‘Om onze community veilig te houden, verifieert OnlyFans ook de leeftijd, identiteit en toestemming van alle partijen die voorkomen in expliciete inhoud op OnlyFans. Wij staan als platform niet toe dat een groot aantal niet-OnlyFans-makers op een account wordt vermeld. Zelfs niet als er vrijgaveformulieren zijn verstrekt,’ aldus een OnlyFans-woordvoerder eerder deze maand.

Bonnie laat het daar niet bij zitten/liggen. De veelbesproken vrijster begeeft zich nu in Las Vegas en aast op totale werelddominantie. ‘Ik zou graag elke vier tot zes weken zo’n evenement willen organiseren. Dit was slechts een opwarmertje. Misschien doe ik nu wel iets onder water, of iets in de lucht. Ik wil iets heel creatiefs doen, en iets dat nog niet eerder is gedaan.’ Waar eindigt dit?