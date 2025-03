Goedele Liekens over Gert Verhulst: 'Als je financieel zo loaded bent, waarom zoek je dan nog zo de media op?'

Is het niet zijn hond Samson die blaft om vreten, zijn het wel de jaloerse krengen van K3 die rollebollend over straat gaan. It’s hard being Gert Verhulst (57).

Wat is er aan de hand met Gertje? Heeft zijn hond Samson vlooien?

Was het maar zo simpel dat Gertje z’n problemen met een goede hondenshampoo kon oplossen. De huidige consternatie gaat namelijk over vrouwen en da’s vaak een stuk ingewikkelder dan honden. De originele K3 komt terug met een aantal reünieshows. De productie van deze meidengroep ligt sinds 2002 in handen van Studio 100 van Gert Verhulst. De naam van de groep verwijst naar de voornamen van de eerste bezetting uit 1998: Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts.

Het zijn dus ook die drie vrouwen die de reünieconcerten gaan verzorgen. Dat geeft enthousiasme bij de liefhebbers, maar scheve gezichten bij enkele gepasseerde dames. Josje Huisman, die als vervanger van Kathleen van 2009 tot 2015 onderdeel uitmaakte van K3, werd niet gevraagd voor de reünie. Josje gaf teleurgesteld aan dat ze maar wát graag had meegezongen. Ook aan de kant van de huidige K3, bestaande uit Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman, blijft het oorverdovend stil.

Ze hebben bijvoorbeeld niet gereageerd op het socialemediabericht over de reünieconcerten, niet eens een like in de vorm van een hartje of duimpje. De goedbedoelde nostalgische shows lijken op deze manier vooraf al te ontaarden in een ordinaire bitchfight met flink wat kutnijd.

Gert Verhulst spreekt in een oud interview over een dubbelleven. Hoe zit dat?

Ook dat heeft – deels – te maken met K3. Gertje, bekend van tv door zijn programma met de handpophond Samson, is als oprichter van Studio 100 in korte tijd stinkend rijk geworden. Daarvoor schaamde hij zich in het begin, hoewel Gertje zijn fortuin natuurlijk eigenhandig bij elkaar had geschraapt door snoeihard te werken. Bij zakelijke afspraken parkeerde hij z’n auto uit het zicht, om maar geen verkeerde indrukken te wekken.

Zo had de Vlaamse zakenman eigenlijk twee levens. Dat had hij trouwens ook op liefdesgebied, want het baasje van Samson ontving twee van ‘zijn’ K3-meisjes op z’n hondjes. In 2003 sneuvelde zijn huwelijk doordat Gert het buiten de deur zocht met K3-ster Karen Damen. In 2012 was het de beurt aan Josje Huisman, maar de amourette strandde na 75 dagen. Gertje kreeg de bijnaam ‘Vrouwenverslinder van België’, volgens hem een totaal verkeerd imago.

‘Gert Verhulst gaat wel even het kleedkamertje in voor ze opgaan!’

Wat vindt Gert Verhulst van zichzelf?

‘Ik had het gevoel dat ik een soort dubbelleven leidde.’



Wat vinden wij van Gert Verhulst?

Wij denken dat hij een driedubbelleven leidde.

Wat vinden anderen van Gert Verhulst?

Maggie MacNeal - oud-collega

‘In 2017 toerden we met Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Gert en ik door Vlaanderen met het programma Pappie loop toch niet zo snel. We brachten Nederlandstalige levensliederen ten gehore. Ik wist vooraf niet eens dat hij kon zingen! Iedereen had zoiets van: húh, Gert Verhulst die zingt? Veel mensen waren verbaasd dat hij meedeed. Wat mij betreft, was het de leukste show die ik ooit heb gedaan. Ik heb zo verschrikkelijk gelachen met die man. Zijn interactie met Jonas Van Geel was geweldig. Die twee bleven maar bezig en de show liep ook altijd uit door hun ellenlange sketches. Het was een plezier om met Gert te werken. Of hij ook nukken had? Nee, geen enkele. Of ik iets van zijn charmes heb gemerkt? Nee, totaal niet. Het is wel een erg charmante man, hij is hartstikke leuk. Maar ik heb gelukkig geen relatie met hem gehad.’

Goedele Liekens - landgenoot

‘K3 is niet zijn vondst, hij heeft dat concept gekocht van oprichter Niels William. Gert heeft er met zijn compagnon Hans Bourlon een commercieel succes van gemaakt, met een grote merchandiselijn. Gert heeft het allemaal toch maar geflikt, om te beginnen met die hond Samson. Daar heeft hij jarenlang mee rondgeleurd. Alle zenders die daar nee tegen hebben gezegd, hebben achteraf ferme spijt gehad lijkt me, want het werd een gigantisch succes.

Iemand die beweert dat Gert geen commercieel vernuft heeft, is niet goed bij zijn hoofd. Wat ik wel opmerkelijk vind: als je zoveel zakelijke successen hebt en financieel zo loaded bent, waarom zoek je dan nog zo de media op? Dat hij zijn huis en zijn privéleven laat filmen voor zijn realityserie, is iets wat ik nooit heb begrepen. Aan de andere kant is het Gert ten voeten uit: het kan hem geen hol schelen wat de mensen van hem denken. Tot op zekere hoogte dan, want hij werkt wel aan zijn slanke lijn. Hij is ijdel in positieve zin.

Vroeger was hij omroeper bij de VRT en toen al was hij een charmante man. Gert heeft humor en dat vinden vrouwen aantrekkelijk. Destijds was hij wel meer verlegen, wat minder outspoken en zeker geen tafelspringer. In die tijd zou hij niet zomaar vrouwen hebben aangesproken, hij was niet de grote babbelaar die binnenkwam en iedereen om zijn vinger wond. Hij was eerder een schattig jongetje dat met leuke humor kwam. Dat uitbundige heeft hij later gekregen.’

Josje Huisman - oud K3-lid

Op Instagram: ‘Ik wist oprecht van niks. Karen belde mij om te vertellen dat ze inderdaad een reünie gaan doen met z’n drieën. Eerst dacht ik dat ze belde of ik ook een liedje mee wilde zingen, maar dat is dus niet het geval. Dat had ik zeker wel leuk gevonden. Ik zou geen nee hebben gezegd of dat ik niet wilde of zo. Ik vind het wel jammer ergens, maar ik begrijp het ook. Als ze het zo willen doen, alle respect natuurlijk. Ik heb in mijn periode altijd enorm genoten van de kans die ik kreeg toen Kathleen ermee stopte om toch nog wat leuke K3-geschiedenis te schrijven. Ik vind het oprecht wel een beetje jammer, eigenlijk. Ik zou denken: misschien moet iedereen wel even voorbijkomen. Je hebt zo’n breed scala aan fans. Hele jonge fans, hele oude fans die er vanaf dag één bij zijn en alles wat daar tussenin zit. Dat zijn een heleboel mensen die K3 kennen in de verschillende formaties, dus dat had misschien ook wel leuk geweest. Maar ik respecteer deze keuze ook ten volle.’

Ellen Callebout - zijn vrouw

In de podcast Datenight: ‘Soms moet ik dingen laten bezinken en ze zelf even analyseren. Dan denk ik: waar maakte ik me eigenlijk druk om? Wij maken nooit ruzie. Vraag me wanneer we voor het laatst ruzie gemaakt hebben. Dat is al twaalf jaar geleden. Ik moest toen kerstcadeaus inpakken en ik ben niet geduldig. Het was niet netjes genoeg voor Gert. Dus ik had alles ingepakt en hij kwam thuis en zei: “Dat kunnen wij zo toch niet afgeven?” Hij heeft het allemaal uitgepakt en is opnieuw begonnen. Toen was ik echt heel de avond kwaad, ontgoocheld en teleurgesteld. Ik kon hem een dag lang niet zien. Maar dat is twaalf jaar geleden, nu zou ik zeggen: “Weet je, doe het maar. Ik pak nooit nog iets in.” Dat is de enige ruzie die me is bijgebleven.’