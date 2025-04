Hoe sextoys mainstream werden (zonder dat je het doorhad)

En opvallend genoeg is dat de afgelopen jaren bijna geruisloos gegaan. Terwijl we druk waren met scrollen, streamen en swipen, werd het gebruik van seksspeeltjes langzaam maar zeker onderdeel van de mainstream. En wie goed oplet, ziet dat dit veel zegt over hoe we tegenwoordig naar seks en zelfzorg kijken.

De normalisering van genot

Seksuele vrijheid is een van die thema’s waar iedereen achter staat, maar waar in praktijk weinig écht over gepraat wordt. Tot de afgelopen jaren. Wat begon met campagnes die voorzichtig grenzen opzochten, dat groeide uit tot een hele generatie die gewoon zegt waar het op staat. Masturbatie? Zelfzorg. Een speeltje op je nachtkastje? Why not. Je hebt tegenwoordig eerder wat uit te leggen als je géén speeltje hebt.

Sextoys en popcultuur: een match

Het viel je misschien niet eens op, maar speeltjes zijn overal. Talkshows, podcasts, influencers — zelfs BN’ers hangen hun naam eraan. Wat ooit niche was, is cultureel goed geworden. En opvallend genoeg werkt het. Niet omdat het ordinair is, maar juist omdat het eerlijk is. Het gaat niet om shockeren, maar om normaliseren.

Technologie & toys: siliconen meets software

De technologische vooruitgang stopt niet bij je telefoon. Sextoys zijn tegenwoordig voorzien van apps, afstandsbediening en soms zelfs AI-functies. Slimme masturbators, vibrators met ritme-instellingen, of speeltjes die synchroon lopen met muziek — het is futuristisch speelgoed met een zeer menselijk doel: meer plezier, minder taboe.

Van guilty pleasure naar open gesprek

Het grootste verschil met tien jaar geleden? Je hoeft het niet meer geheim te houden. Mensen praten erover op verjaardagen, influencers maken ‘unboxing’ video’s, en stellen gebruiken het om hun seksleven te verbeteren. Platforms als EasyToys dragen bij aan die shift. Niet als schreeuwerige verkopers, maar als merken die snappen dat plezier óók iets is waarover je mag praten.