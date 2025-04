Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 13e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Kom niet aan Diego Maradona

In Argentinië vindt momenteel een rechtszaak plaats tegen zeven medici die ervan worden verdacht Diego Armando Maradona de dood in te hebben gedreven. Was het onvermijdelijk dat ‘Pluisje’ vlak na zijn zestigste stierf of is er meer aan de hand? ‘Ik had nooit gedacht zoiets te zien.’

Kerntechnologie: vergif of verlossing?

Europa staat al sinds jaar en dag hevig te treuzelen op het kruispunt van de energietransitie. Linksaf? Rechtsaf?Rechtdoor? Vragen, vragen... De energieprijzen stijgen, de afhankelijkheid van Russisch gas en olie blijft problematisch, en nu is zelfs de USA met alle Trumpse fratsen ineens totaal onbetrouwbaar geworden. In deze chaos krijgt de kernwetenschap, met name kernenergie, een gloednieuwe glansrol als schoonste, altijd beschikbare bron van energie.

RockArt: uniek Nederpopmuseum groeit uit zijn jasje

In museumland Nederland kun je lang zoeken naar een nationaal popinstituut. Gelukkig staat in Hoek van Holland RockArt, het pop-museum waarin verzamelaar Jaap Schut zijn verbluffende collectie tentoonstelt. Wordt dit de basis van een Nederlandse Rock-’n-Roll Hall of Fame? ‘Mensen hebben echt geen idee wat ik de afgelopen dertig jaar verzameld heb.’

Interview met Kor Hoebe: 'Mijn zalen kunnen niet uitverkochter'

Hij heeft geen cabaretfestival gewonnen, zat nooit aan tafel bij Eva Jinek en er verschijnen amper recensies van zijn voorstelling in reguliere media. Kor Hoebe (37) ligt er niet wakker van, want de comedian staat in uitverkochte theaters met zijn show Kordaat. Maar het ging niet vanzelf: ‘Mijn moeder moest huilen toen ik vertelde dat ik comedian wilde worden.’

Nep-olifanten

Olifanten zorgen in India voor een hoop trammelant (daarover later meer), maar desondanks blijven ze geliefd bij de Indiërs. Vooral tijdens religieuze hindoefeesten en bruiloften worden zeer vaak bijgehaald. Maar de olifant is behalve geliefd ook bedreigden dus zagen slimme ondernemers een gat in de markt. De gerobotiseerde nep-olifanten zijn er momenteel niet aan te slepen.