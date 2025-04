Jan Roos: 'Dinand Woesthoff denkt dat die Jezus Christus zelve is'

Dachten we dat we door het stoppen van Kane definitief af waren van Dinand Woesthoff (52), zien we hem straks wekelijks op tv als coach in The Voice of Holland. Dát is pas grensoverschrijdend.

Goed nieuws rondom Kane: de band gaat er definitief mee stoppen.

Dat hadden ze tien jaar geleden ook al eens beloofd, maar na dat hoopgevende afscheid kwam er vorig jaar toch weer die terugval: Kane maakte een comeback. Recent maakten Dinand Woesthoff en consorten bekend dat ze er aankomende oktober toch echt definitief mee zullen ophouden. De allerlaatste show van de Haagse rockband zal op 18 oktober in Rotterdam Ahoy worden gehouden. Vol goede moed geloven we er maar weer in. Veel meer kunnen we niet doen…

Zijn we daarmee in de media ook voorgoed verlost van die bekkentrekker verlost?

Dat dan weer niet. De carrière van Dinand Woesthoff krijgt een heel andere wending door zijn rol als coach in The Voice of Holland vanaf 2026. Daar waar niemand nog op een doorstart van het omstreden programma had gerekend na de belastende BOOS-aflevering over het grensoverschrijdende gedrag achter de schermen, komt er volgend jaar toch een vervolg met daarbij ook Ilse DeLange, Willie Wartaal en Suzan & Freek als coaches.

RTL heeft dus een bonte selectie gemaakt van geschikte vrouwen, relevante mannen en Dinand Woesthoff. Vooral op die laatste naam komt volop kritiek vanuit de hoek van de experts. AD-columniste Angela de Jong oordeelt dat Woesthoff veel te graag over zichzelf praat, mediajournalist Mark Koster vindt hem klinken als een 'vals afgestelde sirene' en entertainmentdeskundige Rob Goossens omschreef Woesthoff in RTL Boulevard als ‘een vreselijke man’. Wij vinden de critici erg mild dit keer.

‘RTL 4 zal The Voice of Holland moeten ondertitelen, want Dinand Woesthoff praat steevast alsof hij zijn tanden poetst met een Pritt-stift’

Wat vindt Dinand Woesthoff van zichzelf?

‘Wat iedereen ervan vindt, is super. Doe dat vooral, heb vooral een mening. Als je dat allemaal wil spuien, moet je dat vooral doen.’



Wat vinden wij van Dinand Woesthoff?

Onze mening over Dinand gaat voorbij aan spuien, schuurt dicht langs overgeven maar benadert het kotsen nog het best.

Wat vinden anderen van Dinand Woesthoff?

Tim Akkerman – mede-Hagenees

In zijn volgende week te verschijnen biografie: ‘Manager Edwin Jansen kwam in 2000 met het idee om DI-RECT door Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen van Kane op sleeptouw te laten nemen. Zij hadden op dat moment de wind in de zeilen en speelden elke zaal in Nederland plat. Het plan ontstond om DI-RECT het voorprogramma te laten verzorgen tijdens hun uitverkochte As Long As You Want This-clubtour door heel Nederland. Ook zouden Dinand en Dennis ons de fijne kneepjes van het vak leren. Zo zat ik op een dag bij Dinand thuis om m’n geschreven ideeën door te nemen. Die zou hij dan beoordelen en waar nodig aanpassen.



Dinands meedogenloze oordeel daarna was onverwacht hard en kritisch. Het nummer Discover vond hij te saai. Confidence was dertien in een dozijn en van Get Away kon hij er wel twintig schrijven. Met dit vernietigende juryrapport vertrok ik beduusd en verdrietig naar huis. Gaandeweg de tour werd de kloof tussen Dinand en zijn bandleden zichtbaar, zelfs voor een buitenstaander als ik. Dinand waande zich steeds groter dan de rest en begon kortaf te reageren richting zijn medemuzikanten. Hij vond dat hij het zich kon permitteren om steeds later op de locatie aan te komen, zodat de soundcheck dikwijls zonder zijn zang werd doorgenomen.

Op een gegeven moment moesten er twee aparte kleedkamers komen: één voor Dinand en één voor de band en crew. De kleedkamer van Dinand mocht alleen met toestemming van tourmanager Hester worden betreden. Het werd me duidelijk dat het succes van Kane Dinand naar zijn hoofd begon te stijgen. Hij voelde zich boven de rest verheven en liet dat ook duidelijk blijken. Ironisch genoeg kregen wij van Dinand en Dennis het advies altijd beleefd te zijn richting de locatiecrew en andere mensen die voor je werken. Een wijs advies, want het is natuurlijk helemaal waar dat je mensen altijd netjes en respectvol moet behandelen. Blijkbaar gold die verstandige levensles niet meer voor Dinand, die zijn vaste medewerkers of de lokale crew soms als een tiran behandelde. Tussen Dinand en mij ontstond er tijdens de tour geen warme of oprechte band. In veel opzichten waren we twee tegenpolen. We keken anders naar dingen, pakten dingen anders aan, verschilden vaak van inzichten. Door onze grote verschillen kwam het nooit tot een goede klik.’

Johan Derksen - beroepsmopperpot

In VI: ‘Dan heb je die Dinand. Daar zat ik een keer mee in een talkshow. De deur ging open, toen kwamen er twee schoenen binnen lopen en tien minuten later kwam die Dinand erachteraan. Hij liep ernaast, hè? Ik heb nog nooit zo’n arrogante klootzak gezien. Wat een griezel van een gozer. En met zo’n arrogant hoofd kijken van: wat zijn jullie voor gepeupel?”

Jan Roos - Roddelpraat

‘Die man zet zichzelf aan de lopende band voor gek door alleen al te praten, want dat is echt niet normaal. Hij heeft zichzelf een manier van praten aangeleerd die bijkans achterlijk is. Naast het feit dat hij zijn kaken gespannen houdt waardoor hij onverstaanbare taal uitslaat, heeft hij zichzelf ook een soort Amerikaans accentje aangemeten, terwijl de beste man uit Den Haag komt. In de jaren 90 was hij populair onder meisjes van 14 en dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij nu afscheid neemt, omdat hij heeft gezien dat die meisjes van 14 nu lelijke dertigers zijn geworden en er geen nieuwe aanwas is van liefhebbers van zijn kutmuziek.

Hij zegt dat hij op zijn hoogtepunt gaat stoppen, nou, had hij dat in godsnaam maar gedaan. Dan waren wij jaren geleden al bevrijd van de schandvlek die Dinand Woesthoff heet. De man denkt dat die Jezus Christus zelve is. Maar dat is hij niet, hij is de zanger van een bandje waar overjarige huismoeders met hang naar jeugdnostalgie naar toe gaan. Hij heeft laatst een filosofisch gesprek opgenomen met zijn visie op de wereld, onder meer over Palestina. Met een Palestijnse sjaal om zijn nek was hij een verhaal aan het afsteken waarvan ik dacht: je bent te dom om te kakken. Hou het nou gewoon bij die kutmuziek en laat geopolitiek over voor mensen met iets meer hersenen. Blijkbaar is er niemand in zijn omgeving die tegen hem zegt: hou het maar bij zingen, dat is al erg genoeg.’