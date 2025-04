Leon Verdonschot: 'Dankzij het engelengeduld van VVD'er Jan Keunen stemt de partij nu in met een vuurwerkverbod'

'BBB, SP en PVV stemmen nog altijd tegen, maar gelukkig vormen ze inmiddels een minderheid. Tot vreugde van mens, dier en diervriendelijk mens'

Beste Jan Keunen,



Proficiat. De aanhouder wint, zo is opnieuw gebleken.

Als voormalig oogarts en hoogleraar oogheelkunde zet u zich al jaren in voor een verbod op consumentenvuurwerk. U heeft namelijk in de dagelijkse praktijk gezien wat vuurwerk ieder jaar aanricht. De oorlogswonden in vredestijd. En dan niet vooral onder mensen die het afsteken.

Van de 1.162 vuurwerkslachtoffers tijdens de laatste jaarwisseling (van wie twee dodelijke) was bijna de helft een omstander. Bijna vier op de tien waren jonger dan zestien jaar. U wijst daar al jaren op , en u was een van de mensen achter het landelijk Vuurwerkmanifest. Maar een Kamermeerderheid voor het vuurwerkverbod bleef maar buiten zicht. Dat kwam vooral door de VVD. De partij laat zich graag voorstaan op haar steun aan de politie (die al jaren pleit voor een vuurwerkverbod; niet voor niets wil 40 procent van de agenten tijdens de jaarwisseling niet werken, omdat ze graag na 1 januari ook nog iets zien en horen) en is ook altijd de eerste partij die wijst op verspilling van (belasting)geld (vele, vele miljoenen tijdens iedere jaarwisseling).

Wat de VVD weerhield van steun voor het verbod, was het klassiek liberale argument van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Een fascinerend argument in deze discussie. De belangrijkste liberale ideoloog uit de wereldgeschiedenis, John Stuart Mill, schreef in Over Vrijheid al in de inleiding: ‘De enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een beschaafde samenleving, tegen zijn zin, is de zorg dat anderen geen schade wordt toegebracht’.

Welnu. Wanneer vier op de tien slachtoffers omstanders zijn, en we dan nog zwijgen over de schade aan dieren en spullen, is de schade aan ánderen dus evident. En is dat dus een reden voor rechtmatige macht over ‘enig lid van een beschaafde samenleving’. Met andere waarden: het is juist zeer liberaal om voor een vuurwerkverbod te zijn. De andere twee liberale partijen in de Tweede Kamer (D66 en Volt) zijn dat dan ook.

Het bijzondere aan u is dat u zelf ook lid bent van de VVD. U zat zelfs tot 2023 in de Eerste Kamer voor de partij. Het is bekend dat de VVD, zeker na de Rutte-jaren, bepaald geen debatpartij is. Des te knapper dat u het debat binnen de VVD over dit onderwerp altijd bent blijven opzoeken en aanjagen. Met een bewonderenswaardig engelengeduld bent u dat blijven volhouden, tot het moment dat de VVD om ging en de initiatiefwet van Jesse Klaver en Esther Ouwehand (die ze al jaren geleden schreven - over engelengeduld gesproken) donderdagavond laat dan eindelijk een meerderheid bleek te hebben.

Enkele partijen bleken nog steeds tegen te zijn, en lieten politie en hulpverleners in de steek. De BBB bijvoorbeeld, die het hele debat lang alleen maar de lobbyteksten van de branche napraatte. De SP, die waarschuwde voor ‘overhaaste dadendrang’. Altijd haast, die partij, alles moet altijd met rode bloedspoed, maar nu even niet. De PVV, die net deed alsof niet het vuurwerk, maar ook oud en nieuw nu wordt verboden.



Gelukkig vormen ze inmiddels een minderheid. Tot vreugde van mens, dier en diervriendelijk mens.