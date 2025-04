Ketamine Queen Jasveen Sangha: de dealer van Matthew Perry

Het was laat in de middag op 14 november 2023 en de Ketamine Queen dronk lychee-martini’s in het Japanse vijfsterrenhotel Mandarin Oriental. Haar suite kostte bijna 2000 dollar per nacht. Ze had uitzicht op Tokio en dineerde in het chique Franse restaurant Signature. Ze deelde foto’s van haar maaltijd met haar volgers en plaatste er ‘Happy girl’ bij.

Bij terugkeer in haar suite trok ze een kimono aan die voor haar klaarlag. Ze maakte selfies voor de badkamerspiegel en plaatste die op haar Instagram-account onder de titel ‘Japan 23’. Ze hield haar hoofd schuin, twee geblondeerde lokken vielen aan beide kanten van haar hoofd over haar gezicht. Haar wimpers krulden door mascara, haar wenkbrauwen waren tot een streepje geëpileerd. De Ketamine Queen probeerde te lachen, maar dat was door de botox bijna onmogelijk.

Ging het goed met Jasveen Sangha, zoals haar echte naam luidt? Haar vrienden en volgers dachten van wel, dat kon ook bijna niet anders met al die socialemediaberichten vanuit luxeoorden van over de hele wereld. Dan weer dronk ze een cocktail uit een kokosnoot in Mexico, het volgende moment at ze kaviaar in de privélounge op het vliegveld van Los Angeles LAX, ze vloog in privéjets naar verre landen en ze ging naar raves in Beverly Hills waar alleen beroemdheden of drugsdealers welkom waren. Ze droeg juwelen van Van Cleef & Arpels, sneakers van Louis Vuitton en kleren van Gucci, Chanel en andere A-merken.

Jasveen promootte IV-drips (vitamine-infusen) op haar Instagram omdat ze naar eigen zeggen in ‘natuurlijk welzijn’ geloofde. Haar opgespoten lippen waren vaak felrood gestift. Haar neus zag er ooit heel anders uit. Ze pochte over wellnesssessies in resorts en propageerde therapieën als ‘geluidsheling’, volgens de Ketamine Queen een ‘reiniging van het hart en de ziel’.

Ze leidde een glamoureus leven en iedereen moest dat weten. Waar zou Jasveen nu weer zijn, wat voor geweldigs maakte ze nu weer mee? Via Instagram kon dat bijna dagelijks worden gevolgd, hoewel ze essentiële informatie verzweeg. Het belangrijkste: nog geen drie weken voor haar reis naar Japan stierf er voor de tweede keer een klant na het nemen van haar ketamine en dit keer was het Matthew Perry, die een superster werd als Chandler Bing in de serie Friends.

Een beetje beruchtheid kon geen kwaad, het is zelfs goed voor je imago en ze had er geen moeite mee de bad girl te zijn

In november 2023 deed de Ketamine Queens nog steeds alsof er nooit iets was gebeurd. Ze keerde terug uit Japan en reisde naar haar appartement op de vierde verdieping in Hollywood-Noord. De huur was naar schatting 3000 dollar per maand. Vrienden vonden het normaal dat ze dat kon betalen.

Jasveen groeide op in Calabasas, een welvarende voorstad van LA waar sterren wonen als Kim Kardashian en Will Smith. Het was als meisje haar ambitie ‘iets’ te worden en haar familie verwachtte dat ook van haar. Ze ging naar highschool in Calabasas, vond leren leuk en was veel slimmer dan de rest. Op de foto voor het jaarboek poseerde ze in een rode coltrui, volgens een journalist had ze een ‘ondoorgrondelijke uitdrukking, zoals de Mona Lisa’. Jasveen liet er de quote bij zetten: ‘Het gaat er niet om wat ze over je zeggen, maar over wat ze fluisteren.’ Daarmee bedoelde ze: een beetje beruchtheid kon geen kwaad, het is zelfs goed voor je imago en ze had er geen moeite mee de bad girl te zijn.

Jasveen slaagde in 2001 voor haar highschool en ging sociale wetenschappen studeren aan de prestigieuze Universiteit van Californië. Ze studeerde met geweldige cijfers af en emigreerde tijdelijk naar Londen om haar Master te halen aan de Hult International Business School. Volgens vrienden keerde ze als een ander mens terug. Haar gezicht was onherkenbaar door de botox en ze leek alleen nog maar te feesten.

Met haar ketamine-lijn verdiende Jasveen Sangha geld als water.

In 2017 werd Jasveen mede-eigenaar van nagelsalon de Stiletto Nail Bar in Studio City, een exclusieve wijk in de chique San Fernando Valley van Los Angeles. Haar familie had toen nog geld, maar de zaken gingen plotseling heel slecht. Jasveens moeder en stiefvader hadden een bedrijf genaamd Tasty Birds Management. Ze kregen een conflict met Kentucky Fried Chicken en moesten een hoge boete betalen. Jasveens stiefvader ging failliet met een schuld van bijna een miljoen en belandde in de gevangenis. Jasveen kon de hoge huur van haar nagelsalon in zo’n dure locatie van LA niet meer betalen, de eigenaar gooide haar op straat.

Ze probeerde nog even evenementenplanner te worden, maar ook dat liep mis en toen moest ze iets nieuws verzinnen. Waarom zou Jasveen geen vrouwelijke versie van Walter White kunnen worden met ketamine? Ze was er slim genoeg voor, het zakelijke gedeelte zou geen probleem zijn en ze besloot een nieuw soort drugs te gaan maken en verkopen: ketamine. Niet veel mensen hadden daar nog van gehoord, maar dat zou snel veranderen, mede door de Ketamine Queen.

Rond 2019 was Jasveen een drugsdealer. Ze verkocht coke, magische paddenstoelen, xanax, meth-amfetamine, maar haar specialiteit was ketamine. In tekstberichten gebruikte ze ‘Dr. Pepper’ en ‘blikjes’ als codetaal voor de flesjes ketamine. De drugs werden opgeslagen in haar woning, agenten zouden het later omschrijven als de ‘Sangha Stash House’. Klanten konden betalen via Venmo of PayPal. Ze noemden haar de Ketamine Queen en zo stond ze ook in hun telefoons.

Jasveen deed zich op sociale media voor als ‘artiest en zanger’ en organiseerde ‘kunstshows’. Daar kon ze kennelijk behoorlijk goed van leven, want ze vloog eersteklas naar Spanje, China, Spanje, Italië, Griekenland, Japan, Parijs, Antigua en Dubai. Haar favoriete tripje: van Londen Heathrow naar LAX van Los Angeles en weer terug. Jasveen had een Brits en Amerikaans paspoort en kocht onroerend goed in Londen. Ze dineerde in sterrenrestaurants, reed in een luxe Range Rover, feestte langs zwembaden van olympische afmetingen en droeg jurken die waren gemaakt door de bekendste couturiers van Hollywood.

De Ketamine Queen was zo tevreden over Perry als klant dat ze hem op 24 oktober enkele ketamine-lolly's cadeau gaf, als dank voor zijn 'grote bestelling'

Lang niet iedereen wist wie de Ketamine Queen was en waarom ze rondliep tussen de sterren, maar ze poseerde met onder anderen Charlie Sheen en DJ Khaled. Perla Hudson, de ex van Guns N’ Roses-legende Slash, was een goede vriendin van haar en omschreef Jasveen als ‘een geschenk van God’. Een vriend noemde Jasveen later de dealer voor ‘high end party people and celebs’.

In de zomer van 2019 ontdekte de Ketamine Queen voor het eerst dat haar handelswaar dodelijk kon zijn. Volgens rechercheurs verkocht ze dat jaar ketamine aan een 33-jarige man genaamd Cody McLaury, die kort na de aankoop stierf aan een overdosis. Zijn zus zag in haar broers telefoon van wie hij de drugs had gekocht en stuurde Jasveen een tekstbericht met: ‘The ketamine you sold my brother killed him. It’s listed as the cause of death.’ Volgens de rechercheurs maakte de Ketamine Queen hierna een beginnersfout. Ze tikte in op Google: ‘Can ketamine be listed as a cause of death?’ Die zin zal tijdens haar rechtszaak ongetwijfeld tegen haar worden gebruikt.

Matthew Perry speelde ook in sitcom The Odd Couple.

Het was 28 oktober 2023 en Matthew Perry stapte in de hottub in zijn appartement. Hij had een leven vol successen en verslavingen achter de rug. Keer op keer probeerde hij af te kicken, maar steeds kreeg hij een terugval. Eind september 2023 gebeurde dat opnieuw. Een dokter genaamd Salvador Plasencia hoorde dat Perry op zoek was naar ketamine en nam contact op met zijn collega Mark Chavez, de eigenaar van een ketaminekliniek. Ze vervalsten recepten en kregen de ketamine schijnbaar legaal. Dokter Plasencia injecteerde Perry met ketamine, de Friends-legende werd high. Hij vergat tijdelijk zijn zorgen en wilde meer en meer.

Dokter Plascencia wilde naar eigen zeggen de ‘go-to’ van Perry worden om de ketamine te leveren en hij schreef in een tekstbericht naar dokter Chavez: ‘Ik vraag me af hoeveel meer deze idioot zal betalen.’ Perry had de ketamine snel nodig en hij leek geld genoeg te hebben door zijn succes in zijn Friends-tijd. Daarom rekende dokter Plasencia absurd hoge prijzen voor de ketamine. Perry kocht via zijn assistent Kenneth Iwamasa twintig flesjes voor in totaal 55.000 dollar, meer dan 165 keer de standaardprijs. Iwamasa woonde als persoonlijke assistent bij Perry in huis en kreeg lessen van dokter Plasencia om ketamine in zijn baas te injecteren. Eén keer ging het bijna mis, Perry kon even niet meer bewegen en leek te overlijden.

Op 11 oktober 2023 was Perry verslaafder dan ooit aan ketamine. Een dealer/filmregisseur genaamd Erik Fleming kreeg van dokter Plasencia de opdracht nog meer ketamine te bezorgen, de winst was zo hoog dat het best kon worden gedeeld. Fleming nam contact op met Jasveen Sangha, de Ketamine Queen beloofde grote hoeveelheden te kunnen leveren. Volgens Jasveen was haar ketamine van ‘de hoogste kwaliteit’, schreef ze via Signal. Ze noemde haar product ook nog eens ‘amazing’ en voegde eraan toe: ‘Hij neemt er een en probeert het en ik heb meer als het hem bevalt.’

Twee dagen later leverde Jasveen haar eerste flesje. Perry’s assistent Kenneth Iwamasa nam het in ontvangst en gaf het aan zijn baas. De dag erna kocht Iwamasa nog eens 25 extra flesjes voor Perry. Dat beviel zo goed dat hij twee weken later opnieuw 25 flesjes bestelde. Perry betaalde daar rond de 11.000 dollar voor, weer ver boven de normale prijs. De Ketamine Queen was zo tevreden over Perry als klant dat ze hem op 24 oktober enkele ketaminelolly’s cadeau gaf, als dank voor zijn ‘grote bestelling’. In de rechtbankpapieren staat dat Jasveen ‘de naam van het bekende personage die hij speelde in een tv-serie’ gebruikte in haar communicatie met Erik Fleming. Naar alle waarschijnlijkheid wordt daar ‘Chandler Bing’ mee bedoeld.

Agenten vonden Matthew Perry op 23 oktober 2023 met zijn gezicht naar beneden drijvend in de hottub. In de latere aanklacht tegen de Ketamine Queen en de vier anderen staat dat Matthew Perry overleed aan de ‘acute effecten van ketamine’. Tussenpersoon Fleming en Jasveen bespraken vlak na het nieuws een plan om zich ‘te distantiëren van de verkoop van de ketamine’, staat in de rechtbankpapieren. Fleming stuurde Jasveen een bericht via Signal met: ‘Bel alsjeblieft... Heb meer info en wil ideeën met je doornemen. Ik weet voor 90 procent zeker dat iedereen veilig is. Ik heb nooit zaken gedaan met Perry, alleen met zijn assistent. Dus de assistent was de enabler.’ Fleming vroeg Jasveen ook of ketamine ‘in je systeem blijft zitten of er onmiddellijk uitvloeit’. Jasveen belde Fleming direct en gaf het bevel: ‘Delete all our messages.’

Het was februari 2024 en de Ketamine Queen dronk een cocktail in het Mexicaanse kustplaatsje Playa del Carmen met haar voeten in het water. Ze droeg een bikini en poseerde met zeven vrienden in een zwembad vlak naast de oceaan. Een van hen was de rijke oprichter van een internetpornobedrijf, een ander was haar hartsvriendin Perla Hudson, de ex van Slash. Er werd geproost en Jasveen Sangha toonde weer die Mona Lisa-glimlach. De dag erna verscheen de foto op haar Instagram-account. Iedereen mocht weten dat het onverminderd goed met de Ketamine Queen leek te gaan.

Bij een huiszoeking werden in de woning van Jasveen Sangha twintig dozen vol coke, meth, ketamine en andere pillen aangetroffen, alsmede een pistool.

Er waren vier maanden verstreken sinds Matthew Perry’s dood en Jasveen leidde op het eerste gezicht nog steeds een jaloersmakend leven. Was het haar gelukt de rechercheurs te misleiden? Daar leek het wel op, anders zou ze toch allang zijn gearresteerd? Na een paar weken Mexico vloog ze terug naar LA. Op 19 maart 2024 stonden er agenten voor haar appartement in Hollywood-Noord. Ze hadden een huiszoekingsbevel, gingen naar binnen en kwamen naar buiten met rond de twintig dozen vol coke, meth, pillen, ketamine, een geldteller, een weegschaal vol poederresten, het handpistool van Jasveens vriend en een groen dagboek met cijfertjes over drugstransacties.

Agent Tyler Abrego schreef op 20 maart 2024 in een verklaring aan de rechtbank van LA: ‘Tijdens de zoektocht namen onze agenten aanzienlijke hoeveelheden illegale drugs in beslag, waaronder ongeveer 1978 gram oranje pillen die positief testten op meth-amfetamine, ketaminepoeder, 2127 gram aan Xanax-pillen, psilocybin-paddenstoelen, 79 flesjes met een heldere vloeistof die positief testten op ketamine, en diverse andere verdachte verdovende middelen.’

De bewoonster van het pand Jasveen Sangha was gearresteerd omdat ze volgens agent Abrego een ‘large volume drug dealer voor beroemdheden’ was. In haar telefoon waren ‘conversaties’ gevonden ‘over de verkoop van meth-amfetaminepillen en ketamine’. In een tekstbericht over de drugsverkoop vroeg ze 958,51 dollar dat moest worden overgemaakt op haar PayPal-rekening en ze schreef: ‘Ik denk dat je deze op prijs zal stellen, maar onthoud dat ze dubbele kracht zijn.’

'De verdachten vonden het belangrijker om van Mr. Perry te profiteren dan te zorgen voor zijn welzijn'

Filmpjes op haar telefoon lieten volgens agent Abrego zien dat Jasveen Sangha ‘ketamine kookte’. Acteur Matthew Perry stierf na het nemen van haar ketamine, net als Cody McLaury in 2019, en ‘gezien de omvang van de drugs die de verdachte verkocht, zijn er waarschijnlijk meer slachtoffers’. Charlie Sheens ex-vrouw Brooke Mueller speelde volgens Justitie ‘een sleutelrol’ in de taak door ‘belangrijke informatie’ te geven waardoor de Ketamine Queen in beeld kwam als verdachte. Ze zaten ooit samen in rehab in LA, schreef showbizzsite TMZ, en Charlie Sheens ex was goed bevriend met dealer Erik Fleming.

Jasveen werd vastgezet. Haar moeder Nilem betaalde 100.000 dollar en ze werd vrijgelaten op borgtocht. De maanden erna bleef de Ketamine Queen haar luxeleven leiden. Ze reed door LA in een dure BMW, een vriendin zei later in de New York Post: ‘Ze leek zorgeloos, was altijd in voor feestjes of etentjes of gewoon om rond te hangen. Ze deed alsof er helemaal geen probleem was.’

De rechtszaak rond de Ketamine Queen is verschoven naar augustus.

Op 18 juli plaatste de Ketamine Queen zelfs een foto op haar Instagram van een armband die was gemaakt van paddenstoelen. Vijf ringen aan haar hand vormden samen het woord MUSHY. Was dat een verwijzing naar de magische paddestoelen die Jasveen als dealer verkocht? Detectives dachten later van wel en ze plaatste ook de tekst #ravetothegrave. Suggereerde ze hiermee dat ze haar manier van leven tot het graf zou volhouden?

Begin augustus 2024 vierde Jasveen haar 41ste verjaardag met vrienden in een Hollywoodclub. Ze leek vrolijk als altijd, betaalde met groot plezier de rekening en vertelde indrukwekkende verhalen over haar jetsetleven. Een makelaar uit LA genaamd Greg was op dat feestje. Hij zei later in de Daily Mail: ‘Er was geen enkele aanwijzing dat er iets groots was gebeurd in haar leven. Ze was de redelijk normale persoon die ik al jaren ken.’

Op 15 augustus 2024 ging de Ketamine Queen naar een nagelsalon en naar de kapper. Ze maakte een selfie van het resultaat en deelde die op Instagram. Haar lange haar was paars geverfd. Op de foto droeg ze er een paarse zonnebril bij, boven haar rechtermondhoek had ze een zilveren knopje laten piercen, haar lippen waren rozepaars gestift. De paarsharige Ketamine Queen werd een paar uur later gearresteerd en aangeklaagd. Laat in de middag verscheen Jasveen Sangha onder grote mediabelangstelling in de rechtszaal van LA. Ze droeg een Nirvana-T-shirt toen ze zei onschuldig te zijn. Haar rechter bepaalde dat ze tot de inhoudelijke behandeling niet meer vrij kan rondlopen wegens vluchtgevaar en daarbij is ze ook ‘een gevaar voor de maatschappij’.

Samen met vriendin Perla Hudson, de ex van Guns N' Roses-gitarist Slash.

Rechercheurs hielden op hetzelfde moment een persconferentie om het nieuws van de aanklacht sensationeel te brengen. Aanklager Martin Estrada stond voor een volle zaal achter een katheder toen hij het appartement van Javeen Sangha in Hollywood-Noord een ‘warenhuis voor drugs’ noemde. ‘Miss Sangha’ was ‘a major source of supply for ketamine to others as well as Perry’. Ze reisde de wereld rond en was ‘zorgeloos-onverschillig’ over het feit ‘dat haar ketamine mensen vermoordde’.

De andere aangeklaagden waren dokter Salvador Plasencia, 42 jaar, dokter Mark Chavez, 54 jaar, Matthew Perry’s assistent Kenneth Iwamasa, 59 jaar en de 54-jarige dealer Erik Fleming. Javeen Sangha begon volgens Estrada in oktober 2023 flesjes ketamine te verkopen aan Kenneth Iwamasa. Dit deed ze terwijl ze wist ‘dat ketamine dodelijk is’ en heel goed doorhad dat Perry’s ketamineverslaving ‘volledig uit de hand liep’.

Volgens Estrada betaalde Perry rond de 2000 dollar voor flesjes die zo’n 12 dollar per stuk kostten. Iwamasa diende in de laatste vijf dagen van Perry’s leven 27 shots ketamine in bij zijn baas. De laatste drie resulteerden in ‘serieuze beschadiging van het lichaam en de dood’. Estrada op de persconferentie: ‘Deze verdachten vonden het belangrijker om van Mr. Perry te profiteren dan te zorgen voor zijn welzijn.’

Journalisten reden naar de Sangha Stash House in Hollywood-Noord. Busjes van tv-ploegen parkeerden voor de deur en zonden live uit. Vrienden en buren werden ondervraagd. Interieurontwerper Clancy Carter uit Orange County is sinds 2008 met Jasveen bevriend. Ze beschreef de Ketamine Queen in de Britse tabloid Daily Mail als positief, sprankelend, lief en spiritueel. Ze had nooit kunnen vermoeden dat haar vriendin een drugsdealer was. Volgens Carter deed Jasveen iets in marketing en het plannen van evenementen voor the rich and famous.

De Ketamine Queen wacht waarschijnlijk een lange gevangenisstraf.

Logisch dat ze veel geld had en vaak werd uitgenodigd voor de beste Hollywoodfeestjes. Haar vriendin kent ‘veel mensen in the industry, ging om met veel beroemdheden’ en Carter en Jasveen gingen samen naar de uitreiking van de Golden Globes en de Oscars. Daarom verbaasde Clancy Carter zich ook zo over het nieuws dat haar vriendin ook bekendstond als de Ketamine Queen.

Een andere vriendin zou het vreselijk vinden voor Jasveen als ze lang achter de tralies zou verdwijnen. Dat legde ze uit met: ‘I mean, at the end of the day, nobody’s forcing anybody to do drugs.’

'Hoe kunnen ze zo zeker weten dat haar ketamine tot zijn dood leidde?'

In juni 2024 bepaalde een Grand Jury dat er voldoende bewijs tegen Jasveen en dokter Plasencia is om er een rechtszaak van te maken. Die zou eerst plaatsvinden in maart 2025, maar is verschoven naar augustus. De andere drie verdachten bekenden schuld en hoeven niet terecht te staan. Dealer Erik Fleming hoort binnenkort zijn straf en kan ondanks zijn bekentenis tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen. Perry’s assistent Kenneth Iwamasa moet rekening houden met vijftien jaar achter de tralies. Dokter David Chavez kan voor tien jaar de gevangenis in gaan. Dokter Plasencia loopt kans op 120 jaar gevangenisstraf en Jasveen Sangha kan bij een veroordeling tussen de tien jaar en levenslang krijgen.

Haar advocaat Mark Geragos verdedigde de Ketamine Queen in tv-netwerk NewsNation met: ‘Hoe kunnen ze zo zeker weten dat haar ketamine tot zijn dood leidde? Just because it’s a tragedy doesn’t mean it’s criminal.’ Volgens de meeste kenners is de kans toch groot dat de vrouw met de bijnaam Ketamine Queen nooit meer zal vrijkomen.