Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Zo jong en nu al parkinson

Trillende handen, rollators, tachtig-plussers; aan parkinson kleeft een hardnekkig imago van ‘oudemensenaandoening’. Maar de snelst groeiende hersenziekte ter wereld grijpt ook onder steeds meer veertigers, dertigers en zelfs twintigers om zich heen. Drie van hen doen hun schrijnende verhaal.

De Belgische Da Vinci Code

Beleeft een van ’s werelds meest tot de verbeelding sprekende kunstroven zijn ontknoping? En dat na iets meer dan negentig jaar? Een recente reeks huiszoekingen en ondervragingen doet bij sommigen het geloof oplaaien dat het zes eeuwen oude paneel De rechtvaardige rechters van de broers Jan en Hubert Van Eyck, gestolen in 1934, alsnog zal opduiken.

Kinderen van de nazi's

Met het Lebensborn-programma wilden de nazi’s de perfecte kinderen creëren: baby’s van een zuiver, arisch ras. De Nederlandse fotograaf Angeniet Berkers zocht de kinderen op die destijds geboren werden in de door Heinrich Himmler opgezette geboortehuizen. ‘De bedjes stonden ook in Nederland al klaar.’

Interview met Boris Dittrich

Hij was rechter, ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid en werkte jaren in New York voor Human Rights Watch. Inmiddels is Boris Dittrich (69) senator, maar vooral: auteur. Onlangs verscheen zijn zevende thriller Vuurgloed. Dittrich over femicide, de communicatie van minister Faber en een leven met beveiliging. ‘Cijferfetisjisme scoort gemakkelijk, maar lost de echte problemen in de samenleving niet op.’

Dansen voor verkering

Stromae zong het al in zijn doorbraakhit: als het leven van alledag je even teveel wordt, zit er slechts één ding op. Dan gaan we maar dansen. Voor een single van middelbare leeftijd op het Franse platteland is het niet zozeer het leven van alledag dat je naar de keel vliegt, maar het alleen zijn. Bewegend op het ritme van de eenzaamheid drommen ze samen op speciale dansavonden, in de hoop een zielsmaatje tegen het hunkerende lijf te lopen om samen mee te kunnen versmelten, voor nu tot in de eeuwigheid.