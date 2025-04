Mediakenner Victor Vlam over Edson da Graça: 'Ik vind hem een tikkeltje saai'

Wat een commotie rondom Edson da Graça. Wat heeft die lieve goedzak verkeerd gedaan?

Hij steekt zijn nek uit richting de grote boze showbizzwereld en heeft ambities om een grote meneer te worden. In entertainmentland liggen de hyena’s dan op de loer om zo iemand te verscheuren bij de eerste de beste misstap. Een bijdehante verslaggever van RTL Boulevard had intern wat opgevangen en vroeg Da Graça met draaiende camera of hij de nieuwe presentator van The Voice of Holland zou worden. Hij ontkende stellig iedere betrokkenheid en beweerde dat hij er niet voor was gevraagd maar dat ze hem wel altijd mochten bellen. Tijdens die ontkenningen was hij allang op de hoogte van zijn aanstelling, zo moest hij later schoorvoetend toegeven. Kortom, de nieuwe presentator van The Voice is een leugenaar.

Anders nog iets?

Behalve dat Da Graça een verleden heeft met torenhoge schulden tijdens een lui leventje als rondhangende muzikant met een wietverslaving, kwamen er een paar jaar geleden al wat sappige details naar buiten over zijn sekshobby. In een aflevering van Ranking the Stars vertelde Da Graça dat hij in een bepaalde periode naar feesten ging, waar hij seks had met vrouwen die in een relatie zaten. De boomlange BN’-er met Kaapverdische roots vertelde over deze parenclubs: “Dat waren plekken waar witte mannen hun witte vrouwen brachten en die moesten gedekt worden door een donkere man. Het was gewoon nieuwsgierigheid. Elke vrouw dacht: ja, hem wil ik! Dat is echt een lekker gevoel, man.” Da Graça liet weten dat hij ermee stopte toen hij vader werd van drie kinderen: “Dat soort activiteiten kun je niet meer ontplooien.”

‘Als je ieder weekend naar een parenclub gaat, dan kan dat toch gewoon?’

Wat vindt Edson da Graça van zichzelf?

‘Je moet toch een beetje draaien, manoeuvreren.’



Wat vinden wij van Edson da Graça?

Het schijnt dat hij behalve draaien en manoeuvreren ook aanleg heeft voor pompen, soppen, ketsen en rampetampen.

Wat vinden anderen van Edson da Graça?

Jörgen Raymann - ook cabaretier

‘Edson vind ik waanzinnig grappig. Ik vind hem een intellectuele stand-upper: hij heeft voldoende bagage, mede doordat hij docent Nederlands is geweest. Hij is talig, heeft een goede interactie met zijn publiek en beschikt over een natuurlijke charme waardoor cabaret en presenteren hem gemakkelijk af gaan. Niet veel comedians zijn ook goede presentatoren, hij wel. Zijn carrière ontwikkelt zich pijlsnel en daar kijk ik met veel trots naar. Hij is al heel lang bezig. Toen ik hem voor het eerst uitnodigde in mijn programma Raymann Laat, was hij helemaal skeer. Hij had geen cent te makken, toch kwam hij met de trein naar Rotterdam. Na dat tv-optreden is zijn carrière gaan lopen. Als je ziet waar hij vandaan moest komen… Hij is een harde werker en een goede vader. Samen zijn we ambassadeur van het Sikkelcelfonds. Hij heeft het hart op de goede plaats. Zijn nieuwe taak bij The Voice verdient hij gewoon want hij is echt goed. Ik gun het hem van harte.’

Victor Vlam - mediakenner

‘Binnen korte tijd is hij razendsnel opgeklommen. Zijn nieuwe taak bij The Voice maakt hem meteen een van de grootste presentatoren van Nederland, terwijl hij een paar jaar geleden nog voor de klas stond. Ik vind hem bij grote tv-programma’s nog wel een tikkeltje saai. Als jurylid bij Holland’s Got Talent vond ik hem niet de meest in het oog springende persoon. Dat komt denk ik doordat hij redelijk nieuw is bij dit soort grote formats. Als presentator ben je redelijk dienend en dan moet je toch je momenten zien te pakken. Daar kan hij nog wel in groeien.



Dat hij voor de camera’s loog, vond ik extreem onhandig. Dat gebeurde slechts een week voordat het nieuws naar buiten kwam dat hij presentator van The Voice wordt. Hij ontkende glashard, dat is echt ontzettend slechte publiciteit en bovendien verkeerd voor zijn imago. Hij had er beter voor kunnen kiezen om gewoon geen antwoord te geven in plaats van te liegen. Ik vond het erg pijnlijk dat hij als leugenaar werd ontmaskerd. Dat van die parenclub vind ik ook ongemakkelijk. Hij had zoiets beter niet kunnen vertellen, het past niet bij een presentator van een grote familieshow. Het is onhandige publiciteit, een smeuïg verhaal waarvan hij kon weten dat het overal zou worden overgenomen en herhaald. Dat mensen zo’n verhaal met rode oortjes lezen, is niet iets waar je op zit te wachten als presentator van een familieprogramma.’

Francis van Broekhuizen - operazangeres

‘Edson ken ik van het programma De Verraders. Ik vond hem een heel prettige, aardige jongen. Een sympathieke vent, geinige gozer. Dat hij deze klus mag doen bij RTL, is mooi voor hem, al vind ik het wel tricky dat het The Voice terugkomt. Het is toch een beetje een besmette business. Ik vraag me af of er veel mensen naar gaan kijken. Richting de mensen die er veel last van hebben gehad, vind ik het niet zo netjes om het terug te halen. Ik zou dat niet hebben gedaan, ik zou hebben gekozen voor een ander format. Maar het blijft tv en ze kunnen er waarschijnlijk goed geld mee verdienen. Ik ben nooit zo kapot geweest van dat programma, met die stoelen en dat gedraai enzo. Dat ze Edson nemen als presentator, begrijp ik dan weer wel. Hij is een frisse jongen en hij lijkt me een leuke combinatie met Chantal Janzen.’

Peter Jan Rens - ook presentator

‘Leuk voor hem dat hij de presentator wordt, maar het is natuurlijk een vreselijk communistisch programma. Het had door Poetin bedacht kunnen zijn. Staat er iemand z’n best te doen om mooi te zingen, zitten daar vier onderuitgezakte coryfeeën in een stoel voor een oordeel. De kandidaten worden in allerlei zakelijke belangen betrokken, er wordt hen van alles verboden en het contract is zo dik als een telefoonboek. Dat die juryleden een knop hebben om hun goedkeuring te laten zien, is debiel. Zoiets doe je niet. Het doet mij denken aan een knop waar Poetin op kan drukken om een atoombom te laten ontploffen. Ik vind het om te huilen, zo krankzinnig.’