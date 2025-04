Leon Verdonschot: 'Stefan Pop kwam na zijn optreden bij Lubach in de slangenkuil terecht van Nederland Meningenland'

'Het verbaasde me dat je op sommige reacties inging. Je bent niemand enige verantwoording schuldig. Je bent comedian'

Beste Stefan Pop,



Je bent een ervaren comedian. Ik zag je vaak optreden in Toomler, de beroemde comedykelder in Amsterdam. Soms ging het heel goed, soms wat minder. Zo gaat dat bij stand-up. Op sommige dagen is je materiaal goud, op andere brons. En soms heb je chemie met iemand in het publiek, en een andere avond niet. Juist die spanning vind ik zo mooi aan stand-up: het is humor in het moment.

Afgelopen week was je te gast in het programma van Arjen Lubach. Daar gebeurde iets interessants. Het was namelijk niet je beste optreden. Nu is comedy in een televisiesetting sowieso lastig, en kan het verschil tussen de ervaring in de studio en thuis enorm zijn.

Maar uit de omgeving van mensen die begrijpen wat live comedy behelst, namelijk risico nemen, kwam je nu in de slangenkuil terecht van Nederland Meningenland, waar bovendien televisie vooral draait om televisie, en waar risico juist wordt vermeden.

Zo is er bijvoorbeeld een vrouw die continu mag aanschuiven aan talkshowtafels omdat ze enkele dagen eerder de kijkcijfers al krijgt toegespeeld, maar dan nog niet bijgewerkt met het uitgesteld kijken. Die vrouw heet daarom ‘kijkcijferautoriteit’ en mag enkele dagen per week een analyse geven die erop neerkomt dat programma’s met veel kijkers vast heel goed zijn, anders keken er immers niet zoveel mensen naar, en programma’s met weinig kijkers vast heel slecht, anders keken er wel meer mensen. Lubach trekt op RTL minder kijkers dan bij de eerste uitzending, dus vinden mensen het vast heel slecht, en hoe komt dat? Dat was volgens haar duidelijk: door mensen als jij. Een ‘communicatiedeskundige’ vertelde op X dat je je vast beroerd voelde over je optreden, de mannen van Vandaag Inside legden uit hoe slecht je was, want zij hadden niet gelachen, en de sportjournalist van De Telegraaf liet weten dat jij, al sinds 2005 comedian, een ‘amateur’ bent en dat hij ‘nog nooit van deze jongen’ had gehoord. Jij zult wellicht ook nooit hebben gehoord van de meeste voetballers waar de sportjournalist van De Telegraaf over schrijft. Zijn het daarmee amateurs?

Het verbaasde me dat je op sommige reacties inging. Je reageerde op X, je reageerde bij podcast De Mediaweek dat je enorm baalt van je optreden. Kennelijk had je het gevoel dat je je moest verantwoorden, of verdedigen. Dat snap ik, na deze storm. Maar het is niet zo. Je bent niemand enige verantwoording schuldig. Je bent comedian. Je maakt grappen, en soms slaan die enorm aan, en soms minder. Zoals ook een zanger soms zijn dag heeft en soms niet. Maar dit is Nederland. Als hier een zanger een keer op televisie er naast zit (of het nu Gordon is, of de zanger van Abel laatst), dan herhalen we dat tien keer, gierend van het lachen. Dan kan kunst ons ineens wél schelen, want dan is het leedvermaak geworden, onze hoogste graal van entertainment.



Dat je nog vele grappen moge maken, Stefan. Goede en minder goede. The show must go on.