De meest tijdloze zomerproducten op een rijtje

En dat is ook logisch, want de zomer is om meerdere redenen erg prachtig. Enerzijds is er uiteraard veel meer kans op zon, met als positief gevolg dat iedereen energieker wordt door de vitamine D, meer tijd op straat doorbrengt en over het algemeen blijer is. Daarnaast kun je meer buiten genieten op terrasjes met een drankje, zonnen in parken en uiteraard staat de natuur in bloei. Kortom: de zomer is werkelijk waar fantastisch en zeker wanneer je ook de meest tijdloze en nuttige zomerproducten in bezit hebt. Maar wat zijn die dan?

Havaianas slippers

Als je zomer zegt, dan zeg je slippers. Dit schoeisel hoort bij uitstek bij de zomer. Ze zorgen ervoor dat je minder snel last hebt van zweetvoeten, daarnaast zijn ze makkelijk aan-en uit te trekken en natuurlijk dragen ze bij aan die echte zomerlook voor je outfits. Het is echter wel belangrijk om voor slippers te gaan die ook echt bij je passen en die van een goede kwaliteit zijn. Wat dat betreft passen slippers van havaianas ongetwijfeld helemaal bij jou. De eerste slippers van dit geweldige merk kwamen in het jaar 1962 de wereld in en tegenwoordig zijn ze niet meer weg te denken uit de branche. Ze zijn goed te herkennen aan de felle kleuren, hoogwaardige materialen en het ultieme draagcomfort. Je schiet ze aan en kunt er uren op lopen: over strand, de boulevard of gewoon in en om het huis! Een paar mooie slippers van dit merk mag dus zeker niet ontbreken in de zomer.

Duurzame drinkflessen

Om verschillende gezondheidsredenen is het zeer belangrijk om dagelijks voldoende water te drinken. Enerzijds omdat het bijdraagt aan je lichaam en zijn vele processen. Zo zorgt voldoende water ervoor dat je hartslag wordt gestabiliseerd, je organen beschermt en dat de afvalstoffen en bacteriën sneller uit je blaas vloeien. Ook is het goed voor de huid en voorkom je er hoofdpijn en andere vervelende klachten mee. En zeker in de zomer is het belangrijk om voldoende te drinken, omdat je dan veel meer transpireert. Het voedingscentrum raadt dan ook aan om bij warm weer ten minste twee liter water per dag te drinken. Echter, je hebt zeker niet altijd water bij de hand en daarom doe je er goed aan om ook een duurzame drinkfles aan te kopen. Want je weet ongetwijfeld dat plastic flessen niet goed zijn voor de gezondheid en het klimaat. Maar wat zijn dan duurzame drinkflessen? Welnu, dan kun je denken aan drinkflessen van glas of roestvrij staal. Maar ook recyclebaar plastic kan een goede optie zijn.

Zonnebril met uv-bescherming

Voor de meeste mensen is het inmiddels wel duidelijk dat de zon zeer slecht voor de huid is. Een van de meest kwetsbare delen van je lichaam. Veel zonlicht vergroot de kans op huidkanker en je weet ongetwijfeld ook wel hoe onaangenaam het is om je huid te verbranden. Veel mensen smeren zich om die reden goed in. Maar wist je dat het ook belangrijk is om je ogen goed te beschermen tegen de zon? De lenzen van je ogen verouderen namelijk sneller door de zon en je onderste oogleden zijn ook erg gevoelig voor zonneschade. Daarnaast kunnen je ogen in de zon ook verbranden en daar zit je uiteraard ook niet op te wachten. Gelukkig kan je met een goede zonnebril je ogen beschermen. Maar het is wel aan te raden om een hoogwaardige zonnebril met uv-bescherming aan te kopen. Die kun je het beste bij een specialist kopen. Ze zijn weliswaar iets duurder dan ‘reguliere’ zonnebrillen, maar ze zijn van steviger materiaal vervaardigd en zien er over het algemeen geweldig uit.

Een volleybal

Bepaalde sporten lenen zich bij uitstek voor de zomer. Een goed voorbeeld daarvan zijn de meer gangbare sporten zoals voetbal en tennis. En ook badminton wordt uiteraard veel in de zomer gedaan, maar het nadeel daarvan is dat je vaak afhankelijk bent van het weer. Als de windkracht enigszins hoog is, wordt badminton in de buitenlucht namelijk al een stuk minder aantrekkelijk. Maar een sport die bij uitstek geschikt is voor de zomer is volleyballen! Volleyballen in het gras of zand, is immers een stuk leuker dan in een zaal. Je kunt namelijk gemakkelijker duiken, het is laagdrempelig, goed voor de conditie en je kunt het op verschillende plaatsen beoefenen. Met een goede volleybal kom je dus zeker de zomer door !

Naast de bovenstaande tijdloze zomerproducten zijn er natuurlijk nog veel meer zaken waar je aan kunt denken voor die echte summer vibes. Maar hopelijk hebben wij je alvast van wat inspiratie kunnen voorzien en ben jij klaar voor een fantastische zomer!