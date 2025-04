Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 16e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Leon Verdonschot over de founding partner van de manosphere: Jordan Peterson

Enkele jaren geleden werd hij nog geweigerd op de Universiteit van Amsterdam na protesten tegen zijn komst, nu staat hij in de Ziggo Dome. Vaak wordt hij in één adem genoemd met Andrew Tate. Ten onrechte. Maar wat vertegenwoordigt Jordan B. Peterson wél? Leon Verdonschot over een fascinerend fenomeen van een man.

Van de Romeinen tot IS-terroristen: kruisigen in vogelvlucht

Voorafgaand aan Pasen gedenken christenen die ene kruisiging, daarop Golgotha. Maar Jezus was niet de eerste die zo stierf – en ook niet de laatste. Het Romeinse Rijk kruisigde naar schatting 300.000 mensen. De Perzen gingen hen voor. En in de 21ste eeuw vond terreurorganisatie IS de kruisiging opnieuw uit. Een spijkerharde geschiedenis in vogelvlucht.

25 jaar American Psycho: seriemoordenaar Patrick Bateman is populairder dan ooit

25 jaar geleden verscheen de controversiële cultklassieker American Psycho, met een weergaloze Christian Bale als WallStreet-handelaar slash seriemoordenaar Patrick Bateman. De verfilming van Bret Easton Ellis’ bestseller werd niet alleen een bioscoophit, de psychopatische hoofdpersoon is momenteel zelfs populairder dan ooit. ‘Bateman is Andrew Tate-avant-la-lettre: ietsje radicaler wellicht, maar even toxisch-mannelijk en gewelddadig.

Thijs van den Brink: 'Je kunt niet alles zomaar roepen'

Vragen stellen is zijn hobby, maar hij heeft geleerd niet altijd als eerste zijn mond open te trekken. Tijs van den Brink (54) is al bijna dertig jaar het journalistieke gezicht van de EO en zoekt in zijn talkshow Dit is Tijs naar wat goed is voor Nederland – en hoe je daarover een gesprek voert zonder te polariseren. ‘Wat ik wil is op het juiste moment het juiste gereedschap gebruiken.’

Bunkers tegen de bommen

Bunkers triest, treurig en troosteloos? Welnee, gewoon een kwestie van omdenken. In Finland bouwen ze bunkers waar je nooit meer weg wil. Wat handig is, voor het geval boze buurman Rusland ooit besluit het land aan te vallen.