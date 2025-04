Voormalig manager André Hazes sr. over pedo-uitspraak Gordon: 'Het was toen een andere tijd, er golden andere normen'

Gordon zorgt weer eens voor wat gekakel in het entertainmentkippenhok. Wat nu weer?

Bij YourSafe Radio gaf Gordon onlangs zijn ongezouten mening over een aantal willekeurige personen. Zo kwam onder anderen Claude ter sprake, de 21-jarige zanger die dit jaar namens ons land naar het Songfestival gaat. Gordon vond hem op de pre-party niet stemvast. Ook kwam Donald Trump aan bod. Gordon speelt met de gedachte om in de VS te gaan wonen, maar niet zolang Trump daar aan de macht is. ‘Waar is Lee Harvey Oswald als je hem nodig hebt?’ zinspeelde Gordon op een moordplan richting de Amerikaanse president.

Vanzelfsprekend kregen ook Johan Derksen en Wilfred Genee een veeg uit de pan. Gordon houdt de heren van Vandaag Inside verantwoordelijk voor zijn ingekakte zangcarrière. Volgens Gordon hebben deze ‘stoker’ (Genee) en een ‘ongelooflijk stuk stront’ (Derksen) hem kapotgemaakt met hun gepest. De meeste ophef ontstond echter door de uithaal van Gordon richting André Hazes senior, die hij ‘een pedofiel’ noemde omdat Hazes op 34-jarige leeftijd seks had met zijn kindermeisje Rachel, die toen vijftien was.

Wat voor soort reacties heeft Gordon losgemaakt?

Voor zijn gespuug richting nationale volksheld Hazes krijgt hij best veel bijval. Gordon geeft aan dat we Marco Borsato cancellen, die nog helemaal niet veroordeeld is, maar zijn muziek wordt niet meer gedraaid. Gordon: ‘En dit kan dan wel? Een nationale held die gewoon op een kind van veertien lag? Ik vond het echt een vreselijke man.’ Wat betreft zijn sneren richting Genee en Derksen: de mannen bij VI gooien er gerust nog een schepje bovenop en liggen dubbel om het gefulmineer van Gordon. En hoe Donald Trump over de kritiek van Gordon denkt? Dat hebben we de president geprobeerd te vragen, maar Trump lijkt op z’n hoede voor Gordon en onthoudt zich wijselijk van commentaar.

‘Hij heeft iedereen beledigd op tv, tot de Chinees aan toe’

Wat vindt Gordon van zichzelf?

Dat pesten is ongekend, ik ben behoorlijk belachelijk gemaakt



Wat vinden wij van Gordon?

Gordon for president!

Wat vinden anderen van Gordon?

William Rutten - goede vriend

‘Gordon en ik zien elkaar niet zo vaak meer als vroeger, maar ik heb nog steeds een goede relatie met hem en ken hem door en door. Dat Gordon roept dat Hazes een pedofiel was, daar kan ik vanuit de huidige tijdsgeest wel in komen. Een man van midden dertig die seks heeft met een meisje van vijftien, daar is in de tegenwoordige maatschappij geen ruimte voor. We weten allemaal dat Gordon geen blad voor de mond neemt, dat vind ik nou juist zo grappig aan hem. Hij zegt gewoon alles. Eigenlijk wat de mannen van VI ook doen, die zeggen ook alles. En nu gaan ze elkaar verwijten dat de ander stookt, haha.



We leven in een tijd dat alles wat je zegt tien keer sterker wordt uitvergroot dan vroeger. Vroeger stond een interview alleen in een tijdschrift en als je het had gelezen, dan vond je er wat van. Maar nu komt het op de radio, op internetsites, op televisie, in bladen, kranten en op sociale media. Voordat je het weet, heb je gezeur met de hele wereld. Op zijn woorden letten? Nee, dat gaat niet meer veranderen. Dit is gewoon Gordon. En moet je dat veranderen omdat een paar andere mensen zich gekwetst voelen? Ik vind het altijd wel lekker dat er nog een paar mensen zijn die niet op hun woorden letten en die het niets uitmaakt wie er nou weer boos is.’

Jordi Versteegden - entertainmentjournalist De Telegraaf

‘Aan de ene kant is dit de Gordon die we kennen en om wie we heel lang hard hebben moeten lachen, omdat we konden denken: het is Gordon maar. Echter, hij heeft de afgelopen jaren veel zelfmedelijden gecreëerd en daarom worden zijn recente uitspraken extra gevoelig. Nederland heeft een beetje genoeg van dat zielig doen van hem. De recente uithalen naar anderen door iemand van wie we niks meer mogen vinden, vallen dan ook niet goed bij het grote publiek. Vroeger konden we deze sneren nog wel van hem hebben, omdat het een onderdeel was van zijn show die hij iedere dag maar weer opvoert. Het wordt nu echter een beetje jammer allemaal. Ik hoop toch dat we de oude Gordon weer een beetje terugkrijgen en dat er wat meer balans komt. Want laten we wel wezen: we kunnen eigenlijk ook niet zonder hem in deze mediawereld. Wat ook jammer is: hij heeft me geblokkeerd op Instagram, haha.’

Jos van Zoelen - voormalig manager André Hazes

‘Om zich heen slaan is een van de weinige manieren voor hem om nog in de picture te blijven. Natuurlijk, toen Hazes met Rachel aan de gang ging, was zij veel te jong. Ze was elf toen hij haar leerde kennen. Ze zong Een beetje verliefd met hem mee op een feestje bij haar ouders. Ze was dertien toen ze het kindermeisje werd van Hazes en zijn toenmalige vrouw Ellen. Volgens mij was ze veertien toen hij wat met Rachel uitspookte. Volgens de huidige standaard was hij nooit meer losgekomen van die situatie. Maar het was toen een andere tijd, er golden andere normen. Ik vind het een zwaktebod dat Gordon daar nu mee probeert te scoren. Vroeger had ik hem hoog zitten, ik heb redelijk wat leuke dingen met hem meegemaakt. Maar zoals hij nu reageert, herken ik hem niet. Ik vind dat jammer en bovendien lokt hij van alles uit. Iedereen heeft nu weer een mening over hem. Hij maakt het zichzelf alleen maar moeilijker. Ik vind het jammer dat hij naar deze dingen grijpt om zijn gram te halen. Van een aantal dingen zal hij ook wel weer spijt krijgen, want spijt heeft hij ook altijd.’