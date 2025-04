Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 17e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

50 jaar Vietnam in film en muziek

Met de val van Saigon op 30 april 1975 komt er officieel een einde aan de Vietnamoorlog. Behalve een nationale schandvlek voor de Amerikanen en generaties met posttraumatische stress, levert deze periode ook een schat aan geweldige films en muziek op. Vijftig jaar na de verschrikkingen van Vietnam zetten we vijftigklassiekers (en een paar missers) op een rijtje.

Bro's before ho's: de foute flirt tussen Donald Trump en Andrew Tate

De een ziet de vrouwen als slaven, de andere grijpt ze graag ‘bij de pussy’. Naast een vrouwvijandige instelling hebben Donald Trump en Andrew Tate meer met elkaar gemeen. Hoe diep zijn de netwerken van de president en de vermeende vrouwenhandelaar eigenlijk met elkaar verweven? ‘Mijn zaak zal worden geseponeerd.’

Spion in smoking: Peter Tazelaar was de échte Soldaat van Oranje

Erik Hazelhoff Roelfzema wordt vaak afgeschilderd als dé Soldaat van Oranje, mede door de iconische film van Paul Verhoeven, maar eigenlijk komt er maar één verzetsstrijder echt in aanmerking voor die eretitel: Peter Tazelaar. Over hem verschijnt deze week het boek Spion in smoking. Een voorpublicatie.

Royaltywatcher Justine Marcella: 'Ben niet per se een Oranje-fan'

Op Koningsdag werkt het hele land zich toe naar een alcoholvergiftiging, maar voor sommige mensen is het gewoon werken geblazen. Zo loopt Justine Marcella (54) al jarenlang in het kielzog van Wim­-Lex, Máxima en de rest van de koninklijke kliek langs koekhappers, fanfares en dansende kinderen. De natte droom van iedere royaltyverslaggever of een dag waar ze met angst en beven naar toeleeft?

Digitale diva: VTyber Mori Calliope trekt volle zalen

Heeft u weleens van VTubers gehoord? Wij tot voor kort ook niet. Toch zijn deze digitale avatars van (meestal Japanse) youtubers en livestreamers in bepaalde kringen ongekend populair. Eén zo’n VTuber, Mori Calliope (die hier een interviewende journalist aan het lachten krijgt), verkocht laatst de Hollywood Palladium in Los Angeles uit met haar onlineshow.