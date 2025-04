De Haier thuisbatterij; de thuisbatterij voor wie écht slim wil wonen

Een slimme stap, zeker als je meer controle wilt over je energieverbruik. Maar niet elk systeem is even doordacht. De thuisbatterij van Haier (de ‘Smart Cube’) is daar een uitzondering op. Geen losse kastjes of ingewikkelde bekabeling, maar één strak systeem dat opvalt door z’n eenvoud én intelligentie.

Eén systeem, geen losse onderdelen

Wat direct opvalt aan de Smart Cube is de all-in-one aanpak. Het systeem bevat een hybride omvormer, een batterijpakket, een slimme energiecontroller én een ingebouwde DC-lader voor een elektrische auto. Alles is netjes geïntegreerd in één unit, wat zorgt voor overzicht én een snellere installatie.

Voor wie geen zin heeft in losse componenten of rommelige installaties, is dat een verademing.

Flexibel op te bouwen

De Smart Cube werkt met batterijmodules van 5 of 8 kWh. Daarmee is het systeem makkelijk op maat te maken. Tot zes modules passen in één toren, goed voor een capaciteit tot 48 kWh. En voor wie nog meer opslag nodig heeft, is het mogelijk meerdere systemen te koppelen.

Dat maakt het systeem geschikt voor zowel kleinere woningen als huishoudens met een hoger verbruik, bijvoorbeeld door een warmtepomp of elektrische auto.

Zelflerende energieregeling

Een van de meest interessante onderdelen is de energiecontroller. Deze maakt gebruik van AI en houdt niet alleen je verbruik in de gaten, maar kijkt ook naar weersvoorspellingen en de situatie op het stroomnet. Op basis daarvan bepaalt het systeem wat op dat moment het slimste is: laden, ontladen of gewoon even niets doen.

Dat zorgt niet alleen voor een efficiënter gebruik van zonne-energie, maar ook voor minder afhankelijkheid van het net.

Altijd stroom bij uitval

Stroomstoringen zijn in Nederland zeldzaam, maar als het gebeurt, wil je niet in het donker zitten. In combinatie met de Haier Energy Gateway schakelt het systeem automatisch over naar batterijvoeding als de stroom uitvalt. Binnen milliseconden springt de batterij bij, zodat bijvoorbeeld de koelkast, wifi of verlichting gewoon blijft werken.

Een fijne extra, vooral voor wie zekerheid belangrijk vindt.

Ook qua design goed doordacht

Techniek is belangrijk, maar bij een product dat in huis of garage komt te staan telt het uiterlijk ook mee. De Smart Cube oogt modern en strak. De afwerking is netjes, de ledstrip aan de voorkant geeft op een subtiele manier inzicht in de status van de batterij, en het geheel oogt rustiger dan veel andere systemen.



Zeker bij plaatsing binnenshuis is dat een belangrijk pluspunt.