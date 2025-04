Broer Maarten van Rossem over Paulien Cornelisse: 'Veel slechter dan mijn broer zal het niet zijn'

Maarten van Rossem, die is toch onvervangbaar in De slimste mens?

Dat het iconische duo Philip Freriks/Maarten van Rossem gaat vertrekken bij de televisie-intelligentietest De slimste mens, dat was ons al enige tijd bekend. In Herman van der Zandt vonden de makers een waardig opvolger van Freriks, dat wil zeggen: er is niet al te veel gezeik over geweest. Ophef, rumoer en tumult was wel te verwachten als bekend zou worden wie op de fameuze fauteuil van Van Rossem zou komen te zitten. Nu de naam van Paulien Cornelisse naar buiten is gekomen, blijft het verdacht stil bij de kritische muilen die normaal gesproken hun mond als een roeptoeter gebruiken voor vuilspuiterij over degene die zijn of haar kop boven het maaiveld uitsteekt. Van Rossem blijkt dus toch vervangbaar.

Er circuleerden de afgelopen tijd vele andere namen om de ingetogen mopperpot op te volgen...

Die van Cornelisse viel niet. Aan haar had niemand van de heren en dames mediakenners en entertainmentexperts blijkbaar gedacht. De keus op haar komt dus onverwacht, mede doordat Cornelisse in augustus 2024 bekendmaakte dat ze werd behandeld voor kanker. Vanwege de ziekte moest de cabaretier en schrijver besluiten de tournee van haar voorstelling Komma te schrappen, die ze dit jaar zou spelen.



Een van de mogelijke kandidaten die genoemd werd, was die van Donny Ronny (Gover Meit). Met die totaal verknipte mediamafkees, ook bekend als Stefano Keizers, waren de kijkcijfers ongetwijfeld gehalveerd. Ook circuleerde de naam van Francis van Broekhuizen, maar die scheen als eis te hebben gesteld dat ze al haar kritieken zingend in operavorm wilde brengen. Ook Margriet van der Linden werd geopperd, maar het leek de omroep verstandig om het bij één geflopt avontuur – haar talkshow M – te houden. Rob Kemps was qua cognitieve kennis een goede kandidaat geweest, maar zijn verzoek om op een rails een fauteuil te monteren die onophoudelijk van links naar rechts bleef schuiven, bleek onmogelijk in te willigen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

‘Ze heeft een columnpje in de Volkskrant en die vind ik niet geweldig’

Wat vindt Paulien Cornelisse van zichzelf?

‘Ik geniet gewoon erg van nadenken over waarom iets wordt gezegd.’



Wat vinden wij van Paulien Cornelisse?

Waarom zou ze dat zeggen?

Wat vinden anderen van Paulien Cornelisse?

Maarten van Rossem - afzwaaiend jurylid

Tegen het ANP: ‘De bekendmaking van een jurylid van De slimste mens lijkt me in de wereld van nu toch van volstrekt secundair belang. De keuze voor Cornelisse vind ik aangenaam onverwacht. Zij lijkt mij een bescheiden en intelligente vrouw die godzijdank niet afkomstig is uit de televisiewereld. En ze is dol op taal, dat ben ik ook. De afgelopen maanden gingen er allemaal namen van volstrekte halvegaren rond. Ik ben erg blij dat die het niet geworden zijn. Ik mis het programma nog niet. De opnames waren pas weer in juni van start gegaan, wellicht dat het tegen die tijd begint te knagen. Maar ik heb natuurlijk jaren de tijd gehad om mij op dit immense verlies voor te bereiden. Ik geloof dat ik er wel klaar voor was.’

Vincent van Rossem - Maartens broer

‘Of ik haar ken? Ik weet wie ze is, ja. Ik heb nog nooit een boek van haar gelezen, maar ik heb haar weleens cabaret zien maken op televisie. Ik vind haar wel grappig. Ze heeft gevoel voor timing en voor taal. Ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen. Waarschijnlijk anders. Veel slechter dan mijn broer zal het niet zijn. Hij zei nooit wat zinnigs, dus dat zal zij alleen maar beter doen. Of het vervangen van mijn broer voor Cornelisse grote schoenen zijn om te vullen? Nou, nee hoor. Ik vond het altijd een beetje een rare vertoning. Die jury die daar onderuitgezakt zit en niks zegt... Ik vond het wonderlijk, maar het was erg populair wat hij deed.



Ik geloof dat ze tien jaar lang elke keer weer meer dan een miljoen kijkers hadden. Of hij niet snel wordt vergeten? Nou, de ervaring leert dat mensen op de televisie juist erg snel worden vergeten als ze niet meer in beeld zijn. U wilt weten of Maarten en ik verder gaan met het programma De broeders Van Rossem? Nee hoor, ik hou ermee op. Mij ziet u niet meer terug op televisie. Maarten ongetwijfeld wel. Of Maarten iconisch was in De slimste mens? Ja, hij was heel gek, ja. Ik wens Cornelisse veel sterkte met het programma en beterschap met haar gezondheid.’

Angela de Jong - tv-recensent AD

‘In de AD Media Podcast noemde mijn collega Gudo Tienhooven haar een ‘woke deugneus’. Ik vind het goed dat het nieuwe jurylid van De slimste mens een vrouw is. Het is 2025 en ook dat programma moet met z’n tijd meegaan. Ik vind het ook heel fijn dat ze niet op Maarten lijkt. Hij is onvervangbaar en je moet ook niet proberen om daar een tweede Maarten neer te zetten. Die vind je toch niet en alles wordt dan minder dan het origineel. Maarten was wel onbetwist de ster van de programma.

Toen ik zelf meedeed, was ik echt verbaasd over het grote aantal vrouwen van zekere leeftijd op de tribune, die zenuwachtig heen en weer begonnen te schuiven als Maarten binnenkwam op die zwarte stoffen schoentjes. Ze wilden met hem op de foto en bij iedere opmerking moesten ze heel hard lachen. Hij heeft echt wel een behoorlijke aantrekkingskracht op veel fronten, met zijn onderbouwde mening en met zijn hele zijn. In die zin vind ik het slim dat ze voor een heel ander iemand zijn gegaan en iemand die ook niet zo nodig in de belangstelling hoeft te staan.



Ik kan me niet voorstellen dat Cornelisse net zo vaak op dat belletje gaat zitten rammen als Maarten. Ze zal eerder aangespoord moeten worden en echt gevraagd moeten worden of ze nog iets wil toevoegen. Ik geniet altijd wel van haar terloopse, maar rake opmerkingen over taal. Ik vind ook dat ze dat voor een groot publiek duidelijk kan maken. Of daar bij De slimste mens veel ruimte voor is, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik hoop wel dat ze die jonge influencers die allemaal van die rare taal uitslaan, wel een beetje aanpakt.

Ik vind haar een verrassende keus en knap geheim gehouden door KRONCRV. Of de chemie met Herman van der Zandt ook gaat werken, dat kunnen we pas zien op televisie. Als dat niet zo is, dan ben ik niet te beroerd om dat op te schrijven. Paulien Cornelisse is ziek en we weten niet hoe het met haar is, maar het feit dat ze dit nu naar buiten brengen, zegt dat het goed genoeg met haar gaat om deze job aan te pakken. Zij is zelf de enige die kan beslissen of ze hier fit genoeg voor is. Het is fijn om te zien dat ze dit blijkbaar aankan, dat geeft hoop.’