De cultuurverschillen tussen Nederland en België

Enerzijds natuurlijk omdat we een gezamenlijke geschiedenis kennen, maar ook omdat een groot deel van België dezelfde taal spreekt. En bovendien wordt er ook veel zaken gedaan tussen de landen onderling. En uiteraard ben je ook bewust van de gezonde ‘rivaliteit’ tussen de twee landen. Er worden vaak grappen over elkaar gemaakt en er heersen zeker cultuurverschillen. Maar wat zijn dan de typische vooroordelen die Nederlanders over Belgen hebben? En andersom? Wat zijn de cultuurverschillen? En hoe gaat het er in het bedrijfsleven aan toe? In dit artikel gaan we wat dieper op deze zaken in.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De bekendste vooroordelen

Welnu, laten we eerst ingaan op de vooroordelen die Nederlanders over Belgen hebben. De eerste die gelijk in het oog springt, is uiteraard het idee dat Belgen dom zijn. En het feit dat dit een vooroordeel is, kan je wel zien aan de vele Belgenmoppen, waarbij de punchline vaak te maken heeft met domheid. Een ander bekend vooroordeel dat Nederlanders over Belgen hebben: dat ze om de hete brei heen draaien, over het algemeen wantrouwend zijn en ouderwets van aard. Vooroordelen en stereotypen kloppen uiteraard bijna nooit en dat is ongetwijfeld hier ook het geval. En je ziet ook wel dat het vaak een beetje grappig is bedoeld. Nederland en België hebben namelijk nog een nauwe relatie en je kunt ook gemakkelijk een pakket versturen naar België.

Belgen over Nederlanders

Niet alleen Nederlanders hebben vooroordelen, maar Belgen uiteraard ook. Een bekend vooroordeel heeft betrekking op de brutaliteit van Nederlanders. Belgen vinden dat ze te direct en brutaal zijn. Wat in Nederland dan weer wordt gezien als recht voor zijn raap. Ook is er het bekende stereotype dat meer culturen over Nederland hebben: dat ze over het algemeen erg gierig zijn. En een ander voordeel heeft te maken met de culinaire kant. Belgen zijn vaak kritisch op het Nederlandse eten.

De bekendste culturele verschillen

Stereotypen en vooroordelen zeggen natuurlijk niet zo heel veel. Hoogstens wat sommige mensen van elkaar denken. Er zijn echter ook ‘serieuze’ verschillen tussen Nederlanders en Belgen. Die wel zijn gebaseerd op feiten. En eentje daarvan heeft met de taal te maken. We kunnen elkaar weliswaar goed verstaan, maar tegelijkertijd is Nederland meer onderhevig aan taalverandering door de invloed van Engels. In Vlaanderen zie je die invloed minder terug. Zij gaan over het algemeen zorgvuldiger met hun taal om. Een ander bekend verschil zie je in het onderwijssysteem. België kan wat dat betreft als meer ‘ouderwets’ worden gezien, aangezien de kennisoverdracht daar vaak centraal staat. Met meer autoritair gezag van docenten. In Nederland wordt tegenwoordig echter steeds meer de focus gelegd op zelfontplooiing. Kennisoverdracht is weliswaar een aspect, maar het aanleren van vaardigheden is binnen het Nederlandse onderwijs minstens zo belangrijk.

Communicatie en vriendschappen

Over de vooroordelen hadden we het al gehad in de alinea na de inleiding. Daar kwam onder meer aan bod dat Belgen Nederlanders vaak brutaal vinden. En een vooroordeel is natuurlijk wel ergens op gebaseerd, maar het ligt iets genuanceerder. De manier van communiceren tussen Nederlanders en Belgen is over het algemeen anders. Nederlanders geven over het algemeen sneller hun mening over zaken en gaan dan pas in discussie. In België zijn ze vaak wat terughoudender en zeggen ze pas iets als ze zeker weten dat ze verstand van zaken hebben. Ook zijn Belgen wat terughoudender als het gaat om vriendschappen. Dat wil zeggen: ze hechten veel waarde aan duurzame vriendschappen en laten minder makkelijk anderen toe in hun leven. Daar waar dat in Nederland vaak een stuk gemakkelijker gaat. Let wel: ook de bovenstaande zaken zijn uiteraard zeer zwart-witgesteld en is niet feitelijk onderbouwd. Hoogstens aanwijzingen en gevoelens. Ieder mens is immers uniek.

De verschillen in het bedrijfsleven

Ook in het bedrijfsleven worden er veel verschillen ervaren. Zo heb je veel Nederlanders die eerst voor een Nedelrands bedrijf werkten en daarna bijvoorbeeld voor een Belgische onderneming. Dan ervaren ze doorgaans dat de hiërarchie compleet anders is. In Nederland is het meer informeel en wil de manager vaak een gelijke zijn van de werknemer. Gezag wordt in Nederland dan ook een stuk minder getolereerd. En Belgen die in Nederland gingen werken, zagen ook duidelijk verschillen. Dat het bij een vergadering in Nederland bijvoorbeeld gebruikelijk is om je mening te geven. En ook wat betreft het tutoyeren van mensen die hoger in rangorde staan, wordt dit in België meer geëerbiedigd dan in Nederland.