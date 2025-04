James Worthy: 'Liverpool is van Kloppermachtig, naar oppermachtig gegaan'

'Verschillende voetbalanalisten dachten dat Klopp een gapend gat achter zou laten bij Liverpool, maar het enige gapende gat is op de ranglijst te zien'

Als je dit leest, is Liverpool kampioen van Engeland geworden. Het ondenkbare is weer eens volkomen voorstelbaar gebleken. Iedereen dacht dat het vertrek van Jürgen Klopp een diepe wond zou achterlaten, maar Arne Slot heeft van de wond een schrammetje gemaakt. Als je het schrammetje aanraakt, prikt het, maar als je er niet aan denkt, vergeet je het. Niet dat de Liverpool-supporters Klopp ooit kunnen vergeten, nee, maar de pijn die verwacht was, is veel lichter dan de mensen ooit hadden kunnen dromen. De pijn werd verwacht, maar de pijn werd verzacht.

Aan het begin van het seizoen vroeg de BBC aan al haar dertig voetbalanalisten waar Liverpool dit jaar zou eindigen. Dit zijn mensen die betaald krijgen voor hun voetbalkennis. Ze weten van de hoed en de rand en van de hoek en de vlag. Maar niemand zag in Liverpool een kampioen, slechts twee analisten plaatsten de club op de tweede plaats. Ze dachten niet dat de spelers om zouden kunnen gaan met het vertrek van de Duitse wondercoach. Ze dachten dat Klopp een gapend gat zou achterlaten, maar het enige gapende gat is op de ranglijst te zien. Liverpool kan de komende vijf wedstrijden verliezen en nog steeds kampioen worden. We zijn van Kloppermachtig, naar oppermachtig gegaan.

Als je dit leest, zit ik in het vliegtuig naar Liverpool. Met een glimlach op mijn gezicht en een gin-tonic in mijn hand. Vanmorgen las ik in de krant dat er strakjes meer dan één miljoen mensen in de stad zullen zijn. Op een normale dag telt Liverpool een kleine 500.000 inwoners, maar vandaag is geen normale dag.

Als je dit leest, sta ik in het centrum van Liverpool. De hele stad is rood, alsof de zon een bloedneus heeft gehad. Uit een kroeg komen de beginklanken van Strawberry Fields Forever. Het is toepasselijk, want ook als je in een aardbeienveld staat, zul je veel rood zien.

Een corpulente man met dun haar geeft me uit het niets een knuffel. Hij ruikt naar gebarbecuede worstjes en naar aftershave die je alleen op een vliegveld kunt kopen. Hij zegt uit Noorwegen te komen. Een buitenwijk van Stavanger. ‘Dit is de mooiste dag van mijn leven. Ik ben 28 jaar oud en dit is de eerste keer dat ik op deze manier kan vieren dat Liverpool kampioen is geworden. De vorige titel wonnen we in coronatijd. Dit voelt aan als een dubbele titel,’ schreeuwt de man.

De Noor heeft gelijk. Dit kampioenschap is een dubbellikker. Een romantische avond met een tweeling. In de verte kan ik mijn neef horen schreeuwen. Hij roept mijn naam. Ik kan aan zijn stem horen dat we de komende dagen weinig zullen slapen. ‘We gaan nooit meer slapen, hè?’ vraag ik, voordat ik hem op zijn hoofd kus.



‘Dat hoeft ook niet, James. We zijn al aan het dromen.’