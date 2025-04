Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 18e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

100 dagen Trump

Op de eerste dag van zijn tweede presidentstermijn tekende Donald Trump direct meer dan veertig presidentiële decreten waarmee hij zijn hernieuwde mandaat een vliegende start gaf. De oppositie, destijds nog murw in de touwen hangend vanwege zijn herverkiezing, heeft zich na honderd dagen Trump enigszins herpakt, maar het is ook duidelijk dat Trump nu veel beter is voorbereid dan in 2016.

Xenia: op bezoek in de enige jongerenhospice van het land

Bij Xenia, de enige jongerenhospice van Nederland, sterven jonge mensen. Maar het is vooral ook een plek waar wordt geleefd. Een serene oase midden in de stad, waar directeur Jacqueline Bouts de dood een ander gezicht geeft. Warm, echt, eerlijk. ‘Soms komt er iemand binnen die een paar uur later overlijdt. Soms vieren we een bruiloft.’

Historicus Klep over bevrijding: 'Kritiekloze dank staat nu centraal'

Het gangbare verhaal van de bevrijding is te veel gestoeld op ongebreidelde dankbaarheid richting de geallieerden en biedt te weinig ruimte voor kritische kanttekeningen. Dat stelt militair historicus Christ Klep (65) in De lange bevrijding van Nederland. ‘De geallieerden kwamen niet speciaal naar Nederland om ons te bevrijden.’

Stripheld Gerrit de Jager: 'Ik ben 20 jaar lang chagrijnig geweest'

Gerrit de Jagers binnenkort te verschijnen nieuwe stripalbum was de insteek van dit interview. Maar zoals wel vaker lopen de dingen anders als je met de inmiddels 70-jarige, maar nog vlijmscherpe en zeer grappige Familie Doorzon-tekenaar afspreekt. En dus gaat het over zijn op de klippen gelopen huwelijk, slechte muziek, zijn ouders en het juk van succes: ‘Het nam me over, ik had er geen controle meer over.’

Rest in paus

Rest in peace, paus Franciscus. U was al een tijdje aan het kwakkelen met uw gezondheid, wist er in het paasweekend nog net een urbi et orbi uit te persen, maar niet lang daarna bleek uw pijp toch echt leeg. We hopen dat u aan de hemelpoort staat meteen rein geweten. Maar gezien de onbevlekte reputatie van de rooms-katholieke kerk zal dat vast geen probleem zijn.