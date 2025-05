Bart Nijman: 'De zomertrend waarbij een vrouw een tets op de kont krijgt van een passerende fatbiker is geboren!'

'Het zijn tijden voor alertheid in de publieke ruimte en dat wordt bewezen door wat kennelijk een groeiende brigade van petsbikers is'

In een park krijgt een vrouw een tets op de kont van een passerende fatbiker en een paar dagen later is het een trend. Landelijk nieuws met tientallen meldingen van ongewenste billenberoering, uiteengezet in artikelen, reportages en interviews met slachtoffers.

De ernst van de situatie mag niet onderschat worden, want er zijn vrouwen in huilen uitgebarsten na deze fysieke escalatie van het unheimische gevoel waarmee ze sowieso al hun sportrondjes door het stadspark deden. Het zijn tijden voor alertheid in de publieke ruimte en dat wordt bewezen door wat kennelijk een groeiende brigade van petsbikers is.

Wel geruststellend dat Nederland ondanks alle digitale polarisatie, sociale verdeeldheid en de sluimerende dreiging van recessie, stroomuitval en een Russische invasie toch zo lekker kneuterig kan blijven. Het ligt de media natuurlijk ook wel goed, zo’n lichte vorm van aanranding. Het is erg genoeg om een vergrijp te zijn – letterlijk, als het ware – maar ook weer niet zo heftig dat er pas ver na zonsondergang over gepubliceerd kan worden. Bovendien is de dadergroep lekker homogeen: fatbikers. Daar hadden we toch al zo’n hekel aan, met ons allen.

Bovendien: zoals iedereen weet dat met de term ‘bontkraagjes’ islamitische jeugd bedoeld wordt, zonder dat iemand dat hardop hoeft uit te spreken, zo voelen we allemaal ook wel aan ons water dat deze categorie elektrische fietsers in dezelfde hoek gezocht moet worden. Dat voedt de ergernis bij de nieuwsconsument, die behalve aan fatbikes ook een deels gegronde, deels gestolde afkeer heeft van de bestuurders van de tweewielige booswichtbolides.

Helemaal zeker weten dat deze berijders bontkraagjes zijn, doen we overigens niet, want in de vele gedetailleerde beschrijvingen van de diverse aanrandingen zijn signalementen een opvallende afwezige. ‘Ik rende halverwege de hoofdroute, het was begin van de avond en best druk in het park, ik denk dat ik aan mijn derde rondje bezig was en ik luisterde naar het laatste album van mijn favoriete zangeres toen ik ter hoogte van het theehuis een beetje naar links moest bewegen om een vrouw met een kinderwagen en een man met een hond te omzeilen, en toen gebeurde het: ik voelde een stevige aanraking op mijn achterste terwijl een fatbike voorbij raasde. Ik stopte geschokt, ja, ik moest echt de tranen tegenhouden, en een hele aardige mevrouw probeerde me te troosten terwijl een man zei dat ie het zag gebeuren. Nee, zelf niet gezien wie op die fiets zat – het ging allemaal zo snel weet je.’

Suspense op de koop toe, een ideale mix voor een stukje voorjaarsjournalistiek. Afsluiten met een politiewoordvoerder die oproept tot het melden van deze gruwelen en de repo kan op de buis of in de bode. Voor niets komt de verontwaardiging op, een zomertrend is geboren!