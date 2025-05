P*rnoacteur Gekke Petertje over Chantal Janzen: 'Ze is welkom in mijn p*rnostudio, hoor!'

Chantal Janzen aan de botox... Dat heeft zo’n meid toch niet nodig?

Zelf vindt ze van wel. In haar magazine &C houdt ze een stevige redevoering over het gebruik van botox, fillers en injectables. Janzen, die lange tijd gold als een van de knapste vrouwen van entertainmentland en bovendien als een natural beauty door het leven ging, vertelt onder meer dat ze een oud paspoort van zichzelf vond van toen ze eind twintig was.

De blonde presentatrice vindt dat ze er nu beter uitziet, omdat ze destijds naar eigen zeggen een ‘bolle hamsterkop’ had. Toen ze midden dertig was, was Janzen ervan overtuigd dat ze aan de botox moest omdat ze rimpels meende te zien. Haar vaste stylist Leco van Zadelhoff is beslist geen fan van injecteren en naalden en stak er een stokje voor.

Inmiddels hoort Janzen tóch bij het strakgetrokken vrouwenfront?

Veel mannen vinden het vreselijk, die kunstmatige, emotieloze vrouwengezichten. Maar Janzen vindt zichzelf ‘te rimpelig’ zonder botox en gaat niet meer naturel door het leven. Ze vertelt echter dat ze er ooit in is doorgeslagen: ‘Ik heb ook weleens botox bij mijn lachrimpels gedaan, maar daar ben ik snel van teruggekomen. Je kunt dan niet meer lachen, omdat je gezicht niet meer meebeweegt.’

Hoe gaat het met de pornocarrière van Janzen?

Die staat op een laag pitje. Vijf jaar geleden doken er verschillende video’s op met Janzen waarin ze seksuele handelingen leek te verrichten. Het ging hierbij echter om professionele manipulatie van beelden; het gezicht van Janzen was via een deepfake-methode op de lichamen van pornosterren geplakt. Met haar werkelijke carrière gaat het overigens ook niet echt voor de wind. Haar tv-programma’s floppen, waardoor ze zich wat meer op theater gaat richten. Janzen speelt vanaf eind 2026 de rol van Sally Bowles in de musical Cabaret.

‘Het grote publiek heeft haar nooit omarmd als televisiester: vrijwel ál haar tv-shows zijn mislukt’

Wat vindt Chantal Janzen van zichzelf?

‘Ik had een bolle hamsterkop.’

Wat vinden wij van Chantal Janzen?

Wij vinden het volkomen acceptabel dat ze zich af en toe vol laat spuiten.

Wat vinden anderen van Chantal Janzen?

Victor Vlam - mediaexpert

‘Chantal Janzen is denk ik heel slecht in het uitkiezen van de juiste formats. Zo komt oorspronkelijk uit de theaterwereld, waar ze nu ook weer naartoe lijkt te bewegen. Ik denk dat zij minder gevoel heeft voor groot entertainment, zoals Linda de Mol dat wel altijd had. Als De Mol pakweg tien jaar geleden een nieuw programma presenteerde, ging iedereen kijken want het moest wel goed zijn als Linda het presenteerde. Aan Janzen wordt dat kwaliteitsstempel niet toegekend.

Ze heeft extreem veel flops op haar naam staan: Blow Up, All Together Now, Time to Dance, Doe het lekker zelf, Janzen & Van Dijk, Beat the Best. Allemaal mislukt. Ook De piano is een totaal geflopt programma van RTL. Net als Fout maar goud, dat waarschijnlijk niemand meer kent. Janzen is de flopkoningin onder de televisiepresentatoren. Als toppresentatrice heeft zij meer keuze dan wie dan ook, dus het is echt niet zo dat ze al die flutprogramma’s per se móést doen van haar zender. Zij kon makkelijker nee zeggen dan andere presentatoren, omdat men altijd geloofde dat zij een format naar een hoger level kon tillen.

Janzen heeft de plank behoorlijk misgeslagen bij het kiezen van de krenten uit de pap. Dat kun je zien als falen, want ze heeft de ene na de andere miskleun gepresenteerd. En dat terwijl ze geen slechte presentatrice is. Ze behoort absoluut tot de top; als ze een goed format krijgt, kan ze daar absoluut in shinen. Wat ik minder aan haar vind, is dat ze weinig warmte uitstraalt. Ze komt koeltjes over op de mensen, ze wordt ook wel een ijskonijn genoemd. Gelukkig heeft ze wel humor, dat compenseert. Janzen is een knappe vrouw, zonde dat ze aan de botox gaat. In gematigde vorm kan het iets toevoegen, maar sommigen kunnen de verleiding niet weerstaan en dan krijg je van die botoxkoppen die veel vrouwen in Hilversum hebben. Niet prettig om naar te kijken.’

Guido den Aantrekker - showbizzkenner

In Shownieuws: ‘Ik vind haar wel echt een rasartiest, al moet ik wel zeggen dat ik haar nog steeds beter tot haar recht vind komen in het theater. Ik vind haar meer altijd een soort comédienne. Ik vond haar eigenlijk een beetje de Nederlandse Lucille Ball. Zij heeft veel komisch talent in haar gezicht, in haar expressie. Je kan ook verschrikkelijk met haar lachen. Ze is een enorme mannenvrouw. Het is ook een vrouw die in het café boeren laat en waarschijnlijk ook nog wel een wind, met wie je ook nog wel bier kunt drinken. Zij is wel echt iemand met humor. Ik weet dat soort dingen. Ze presenteert nu de Golden Bachelor en dat is niet echt een kijkcijfersucces. De piano ook niet echt een enorm succes. Ik vind haar bijvoorbeeld niet zo’n publieke lieveling als Linda dat is geworden of Caroline Tensen of Wendy van Dijk, waar veel meer warmte van afstraalt.’

Gekke Petertje - pornoacteur

‘Met AI kunnen ze zóveel tegenwoordig, joh. Ook in de porno is het een opkomend fenomeen. Op websites tref je veel meiden die niet bestaan en die zich voordoen als model. Daar moet je dan veel voor betalen. Het is nep, maar het is wel verplicht om erbij te zetten dat het om AI-seks gaat. Of Chantal in mijn films mag opduiken? Ze is welkom in mijn pornostudio, hoor!



Ik heb haar altijd hartstikke knap gevonden, een leuke vrouw om te zien. Ze heeft speciale ogen. Ik zou best een paar scènes met haar willen schieten, als ze ervoor openstaat. Een leuke boy-girl-scène of een leuke trio erbij nog. En als extraatje misschien een solo van Chantal? Sommigen mogen zeggen dat zij geen sexappeal heeft of overkomt als een bescheiden konijntje, maar de ware aard van een vrouw ontdek je pas als ze onder je dekens ligt. Misschien is Chantal wel een beest in bed, weet jij veel. Dat is natuurlijk ook een beetje de fantasie, zo blijft het spannend.’