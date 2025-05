Foute vrienden: de flirt tussen Donald Trump en Andrew Tate

De post die Andrew Tate op X plaatst nadat Donald Trump voor de tweede keer werd verkozen tot de president van de Verenigde Staten, laat niet veel te raden over: ‘De Tates zullen weer vrij zijn, nu Trump de president is. De goeie, ouwe tijden zijn terug. En die zullen beter zijn dan ooit. Wacht maar hartje.’

Tate maakt duidelijk wat hij met die goeie, ouwe tijden bedoelt. In een eerder filmpje vol zelfverheerlijking, vergelijkt hij zichzelf met helden uit de jaren tachtig, en laat hij iconische beelden zien met acteurs uit films uit de eighties. Tom Cruise in Top Gun, Jean-Claude Van Damme in Kickboxer en Rocky, met Sylvester Stallone.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Die fragmenten worden afgewisseld met beelden van die andere man die tot Tates verbeelding spreekt: Trump. Die is in Tates video te zien tijdens zijn politieke bijeenkomsten, op het Witte Huis, en met de allergrootste ‘boy toy’ van allemaal. Zijn Boeing 757, met de naam Trump in grote letters op de romp. Het toestel wordt spottend de ‘Trump Force One’ genoemd.

Andrew Tates provocerende opmerkingen slaan aan bij een publiek van onzekere, eenzame, jonge jongens

De snijshots zijn er niet voor niets. Andrew Tate is een fan van Donald Trump en vice versa. De twee hebben veel gemeen. Hun belangen en hun waardesystemen komen overeen. Allebei verkregen ze hun beroemdheid door een populaire televisieserie. Bij Trump ging dat om de talentenshow The Apprentice, waarin hij zijn ‘art of the deal’ kon praktiseren en naar hartenlust falende kandidaten kon ontslaan.

Andrew Tate kwam bij het grote publiek voor het eerst in beeld bij de Britse versie van Big Brother, in 2016. Daarin was hij alleen minder succesvol dan Trump. Kort na de eerste afleveringen dook een filmpje van hem op waarin hij een vrouw slaat met een zweep. De tweevoudige wereldkampioen kickboksen werd daarom uit de serie gezet. Later kwam naar buiten dat de vrouw in de opname daar vrijwillig aan zou hebben meegedaan. Ze bevestigde dat op Facebook. Tate stelde dat de vrouw zijn vriendin was en dat ze nog steeds op goede voet met elkaar stonden.

De hobby's van Andrew Tate: kickboksen, vrouwen afranselen en geld verdienen.

Opgelicht

Andrew Tate bleek daarna samen met zijn broer Tristan webcamsites te exploiteren, waarvoor ze vrouwen voor de camera lieten paraderen. Ze bouwden er een imperium mee op. Via de platforms OnlyFans en Pornhub haalden ze miljoenen binnen door vrouwen in pornografische poses op te laten treden voor fors betalende mannelijke kijkers.

De Tates stelden op het hoogtepunt zo’n 75 vrouwen voor zich te hebben werken en de toekijkende mannen een paar pond per minuut te laten betalen. Tristan Tate gaf in de media zelf toe dat het hierbij om ‘totale oplichterij’ ging. De mannen werden door de vrouwen bijvoorbeeld op de mouw gespeld dat ze grote schulden hebben, waarna ze omgepraat worden om grote bedragen over te maken, wat sommigen vervolgens ook deden.

Andrew Tate koppelde er met zijn vele filmpjes op sociale media het beeld aan vast van een vrouwen onderdrukkende, sigaren rokende en reactionaire man, die zijn afschuw laat blijken van een slappe, liberale, westerse samenleving. Waarin de man ook nog eens het onderspit aan het delven is. In plaats van een beschadiging van zijn imago bij Big Brother lijkt die controverse juist het begin van de populariteit van Tate te zijn geweest. Zijn provocerende opmerkingen slaan aan bij een publiek van onzekere, eenzame, jonge jongens.

Die maken online deel uit van de zogenaamde ‘manosphere’, waarin Tate een van de leidende figuren wordt. Zijn theorie, waar vooral jongens in de puberteit mee worden binnengehengeld, is losjes gebaseerd op een statistiek (die nergens is terug te vinden) dat 80 procent van de vrouwen maar op 20 procent van de mannen zou vallen. Waardoor de minder mannelijke types buiten de boot komen te vallen en maar beter aan hun daadkracht en een gespierd lichaam kunnen gaan werken.

Andrew Tate weet hoe dat moet en geeft het goede voorbeeld. Hij speelt ook de traditionele vaderfiguur voor hen, wat verklaart waarom hij zo succesvol is, met discutabele uitspraken als ‘depressie bestaat niet’. In een tijd waarin veel jonge jongens daar gevoelig voor zijn. Tienduizenden moeders op de wereld schrikken zich een hoedje als hun zoons tegen heug en meug de grensoverschrijdende retoriek van Tate – die ze op de schermpjes in hun jongenskamer opdoen – in de huiskamer verdedigen. Het lijkt er niet toe te doen. Tate verzamelt tientallen miljoenen volgers op sociale media. Hij is op enig moment zelfs de op twee na meest ingetikte naam op Google, wereldwijd.

Verbannen

Maar ondanks zijn enorme populariteit keren de platforms waarop Tate populair werd zich langzaam maar zeker tegen hem. In 2017 wordt hij verbannen van Twitter, omdat hij naar aanleiding van de rechtszaak rond filmproducent Harvey Weinstein stelt dat ‘slachtoffers van verkrachting ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er met hen is gebeurd’. Niet lang daarna worden ook zijn accounts op Facebook en Instagram geblokkeerd.

De Tates starten dan vanaf 2022 een aantal cursusprogramma’s voor hun wereldwijde schare aan mannelijke fans. Eerst is dat de Hustler’s University: een onlineprogramma waarop cursisten leren ondernemen. Het wordt al snel opgeheven, omdat het een piramidespel blijkt te zijn. Daarna volgt The Real World, waarop deelnemers wordt geleerd hoe ze ‘echte mannen’ kunnen zijn volgens de Tate-doctrine. Google en Apple verwijderen de app in 2023 uit hun aanbod, als blijkt waar Tate voor staat.

Ten slotte is daar ook nog de War Room, die de Tates omschrijven als een ‘internationaal netwerk om moderne mannen te bevrijden uit hun door de maatschappij opgelegde sociale gevangenschap’. De Pimping Hoes Degree-cursus die erop gericht is hoe vrouwen te manipuleren en sociaal te isoleren, is een regelrechte poging om mannen te leren hoe ze vrouwen kunnen dwingen om zich te prostitueren.

Uiteindelijk worden de Tate-broers in Roemenië in de boeien geslagen.

Zo raken beide broers verder in de problemen. Justitie in het Verenigd Koninkrijk gaat over tot onderzoek naar de twee, naar aanleiding van aangiften van een aantal vrouwen die voor hen werkten. Het zou gaan om vrouwenhandel en mogelijk verkrachting. Als de zaak tot verontwaardiging van de vrouwen wordt geseponeerd, verhuizen de twee met hun zaken naar Roemenië, waar het rechtsklimaat voor hen gunstiger zou zijn. De bewijslast voor verkrachting ligt in dat land hoger dan in de VK, legt Andrew uit, zonder enige gêne.

Maar ook de Roemeense staat heeft het op zeker moment gehad met de activiteiten van de Tate-broers. In december 2022 volgt de aanhouding van de twee in Boekarest. Ze worden aangeklaagd voor vrouwenhandel, witwassen en Andrew Tate ook voor verkrachting. De twee worden vastgezet en krijgen later huisarrest opgelegd. Hun bolides en grote bedragen aan geld worden in beslag genomen.

Bondgenoot

Desondanks schijnt er voor de Brits-Amerikaanse broers licht aan het einde van de tunnel. De populariteit van Andrew Tate leidde er in de afgelopen jaren namelijk ook toe dat hij er een belangrijke fan bij kreeg: Donald Trump, bekend van de uitspraak dat zijn beroemdheid het hem mogelijk maakt om vrouwen bij hun ‘pussy’ te grijpen. En die ook de aanvoerder is van een Republikeinse partij die tegen de belangen van de lhbtq-gemeenschap strijdt, die abortus min of meer wil afschaffen en het moderne feminisme afkeurt.

Trump is niet alleen een ideologische bondgenoot van Tate, hij heeft een veel groter belang. Zijn campagneteam heeft allang door dat zij online-influencers voor haar kar moet spannen om de aankomende verkiezingen te kunnen winnen. Trump wil maar al te graag meeliften op hun succes, maar hij wil zijn handen niet al te veel branden aan het controversiële imago van Andrew Tate. En dus zijn het vooral de mensen uit de entourage van Trump die hun steun aan hem uitdragen.

In de eerste plaats is daar de welkome hulp van Elon Musk. Als Twitter door hem wordt gekocht en omgedoopt tot X, zorgt Musk ervoor dat Tate in 2022 weer op het platform kan terugkeren. Later ziet hij wel wat in Tates ideeën, waarmee hij zich verkiesbaar zou willen stellen voor de Britse verkiezingen. ‘He’s not wrong,’ X-te Musk daarover.

Dan zijn er nog de Trumps zelf. Andrew Tate gaat er prat op dat hij ‘erg close is’ met de familie van de presidentskandidaat. Donald Trump jr. beschouwt zich als een vriend van Andrew Tate en liet zich ondubbelzinnig uit over de arrestatie van de broers in Roemenië: ‘Absolute waanzin.’ Tate heeft ook contact met de jongste zoon van Trump, de 18-jarige Barron, die door zijn vader stelselmatig naar voren wordt geschoven als socialemedia-expert. Tate zegt met Barron onder meer gesproken te hebben over de aanslag op zijn vader. Andrew hoopt de president nog eens persoonlijk te ontmoeten om hem te zeggen dat hij een ‘bulletproof badass’ is.

In december vorig jaar begon ook de huidige vicepresident van de VS, JD Vance, de Tates op X te volgen.

Hoeveel belang Tate heeft bij zijn connecties met de familie Trump blijkt wel uit het bericht dat Tate plaatste kort nadat Trump tot president was geïnaugureerd. Dat doet hij in een online draadje over wat er onder dat presidentschap allemaal zal gaan gebeuren. Andrew Tate schrijft dan: ‘Mijn zaak zal worden geseponeerd. Wacht maar af knipoog.’

Welkom

Het is 27 februari 2025 als het verrassende nieuws bekend wordt dat de Tate-broers Roemenië mogen verlaten. Ze zijn op weg in een privéjet die later die dag zal landen in Florida. Donald Trump is dan ruim een maand president van de VS. Hij houdt op de dag dat de Tates landen zich tegenover de pers hierover op de vlakte, zegt er niet van op de hoogte te zijn. Er is meteen ook verontwaardiging, uitgesproken door de vrouwen die aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik door Tate.

Donald Trump jr. beschouwt zich als een vriend van Andrew Tate en liet zich ondubbelzinnig uit over de arrestatie van de broers in Roemenië: 'Absolute waanzin'

Maar het warme onthaal dat de Tates in het land van Trump wellicht hadden verwacht, valt tegen. De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis, uitgerekend een bondgenoot van Trump, laat de Tates via de media weten dat ze niet welkom zijn. Hij vraagt zijn openbaar aanklagers zelfs te onderzoeken of zij in Florida kunnen worden vervolgd voor de strafbare feiten waarvan ze worden verdacht. Dat gebeurt ook. Een vrouw in de VS doet daarna aangifte van mishandeling. Ze stelt dat ze door de broers gelokt is om naar Roemenië te komen, en daar vervolgens tegen haar zin gedwongen werd tot sekswerk. Nadat ze daarover bij de Roemeense autoriteiten een verklaring aflegde, zou haar naam door de twee ook nog eens door het slijk zijn gehaald.

Dan wordt duidelijk hoe het kan dat de broers Tate vanuit Roemenië konden terugkeren naar de VS. De speciale afgezant van Trump, Richard Grenell, heeft op de NAVO-veiligheidstop in München in de wandelgangen contact met de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, Emil Hurezeanu. Grenell zou hem namens de Amerikaanse regering hebben gevraagd of de Tates hun paspoort terug konden krijgen en of ze hun proces in de VS mogen afwachten. De minister ontkent dat dit gesprek de reden was dat de broers mochten vertrekken. Hurezeanu zegt dat hij geen druk heeft ervaren van Grenell, maar dat deze er wel al eerder tegen hem over was begonnen.

Zowel Donald Trump jr. als Barron Trump (m) kan het goed vinden met Andrew Tate. Dat verklaart ook de inzet van een privéjet die beide broers ophaalt in Roemenië en afzet in Florida.

Een advocaat van de Tates, Joseph McBride, draait er niet omheen: ‘Er zijn verschillende redenen dat de Tates zich in Amerika veilig voelen, maar de belangrijkste is dat Donald Trump er de president is. Het is geen hogere wiskunde hoe ze in het vliegtuig terug naar de VS terecht zijn gekomen.’ McBride stelt dat de Roemeense justitie niet langer genoeg bewijs had om de Tate-broers nog langer vast te houden.

De Britse journalist Matt Shea deed jarenlang onderzoek naar Andrew Tate. Hij zegt dat een diplomaat als Grenell zich volgens internationale conventies niet mag mengen in de interne gelegenheden van andere landen. Hij vraagt zich af of Grenell met zijn verzoek aan de minister het Roemeense politieonderzoek naar de Tates niet verstoord, net als de rechtsgang in dat land. Hij merkt op dat als personen in de VS vast zouden zijn gezet voor de misdaad waarvan de Tates worden verdacht, zij nooit het land hadden mogen verlaten.

Inmiddels is Donald Trump een van de grootste fans van de Tate-broers.

Opvallend is dat het Roemeense hooggerechtshof de zaak van de Tates in december van 2024 terugwees naar justitie. Het proces kon hierdoor nog niet beginnen. De Roemeense DIICOT (Directoraat voor onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme) had haar werk niet goed gedaan. Tates recht op een eerlijk proces zou zijn geschonden, omdat de zaak tegen hem verkeerd zou zijn gepresenteerd aan een getuige. Het is opmerkelijk, want een half jaar eerder was er juist al een zitting gepland. Roemenië probeert inmiddels wanhopig om via een dubieuze Roemeens-Amerikaanse vastgoedondernemer – een vaste gast op Trumps landgoed Mar-a-Lago – de banden met de regering Trump weer te herstellen.

Troebel

Maar als het gaat om de situatie in Roemenië is het sowieso vissen in troebel water. Want zowel Trump als de Tate-broers hangen de theorie aan dat de twee in dit land zijn aangehouden, vanwege een complot door woke. Dat zou allemaal te maken hebben met de activiteiten van het inmiddels bekende USAID in dat land, de Amerikaanse hulporganisatie in het buitenland. De invloed die deze organisatie heeft, via subsidies die ertoe dienen om de corruptie in het land tegen te gaan en de democratie en de rechtstaat te versterken, zouden zijn misbruikt om Andrew en Tristan Tate te laten aanhouden.

Begin februari van dit jaar lanceert Andrew Tate die complottheorie op X. Tristan Tate doet daarna bij hun volgers een oproep om informatie die erop zou wijzen dat USAID-gelden zouden worden gebruikt om onderzoeken te financieren die verband houden met hun strafzaak. Enkele uren later komt de eerdergenoemde speciale gezant Grenell er met een boodschap overheen: ‘Roemenië is het laatste voorbeeld van hoe de USAID-programma’s worden misbruikt tegen mensen en politici die niet woke zijn.’

'Als we ook maar iets hadden gedaan, zouden we na drie jaar van vervolging allang in een gevangenis hebben gezeten'

Het is alweer een brisante uitspraak, ook omdat Roemenië net een affaire achter de rug heeft met geannuleerde verkiezingen, vanwege een door Rusland via TikTok gesteunde extreemrechtse presidentskandidaat. In een tijd dat de Amerikaanse regering de Russen niet ongunstig gezind lijkt. Vicepresident JD Vance haalde tijdens zijn bezoek dit jaar aan de veiligheidsconferentie in München zelfs uit naar Europa over deze zaak: ‘De annulering van de Roemeense verkiezingen is een voorbeeld van hoe rechtse politici van binnenuit worden neergehaald, waardoor de democratie wordt bedreigd.’

De nergens onderbouwde complottheorie over USAID en de Tates wordt later ook ondersteund door een Tate-aanhanger die inmiddels daadwerkelijk een plekje heeft verworven in Trumps Witte Huis. Het gaat om Andrew Tates voormalige advocaat Paul Ingrassia. Hij is een van de juristen die een smaadzaak aanhing tegen een Amerikaanse vrouw die in de VS aangifte tegen hem deed wegens seksuele mishandeling.

Ingrassia heeft inmiddels een functie als liaison tussen het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij noemde Andrew Tate eerder ‘een bijzonder mens die het afglijdende Westen wat hoop biedt op redding’. Hij functioneerde ook als Tates pr-medewerker en bezorgde hem een optreden in de show van de gevallen Fox-presentator Tucker Carlson.

Deze boodschap aan Andrew Tate laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het is dus zonneklaar dat Trump de Tates heeft omhelst en dat hij zelfs zijn best doet om de broers in Roemenië uit de problemen te helpen. Maar net als de gouverneur van Florida komt ook een andere Amerikaanse politicus dan tegen de twee in het geweer. Op 3 april stelt een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vragen over de Tates aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio.

Democraat Jamie Raskin vraagt hem of het klopt dat de Trump-regering invloed heeft proberen uit te oefenen op de Roemeense overheid, terwijl Trump toch het politieke principe van Make America Safe Again hanteert, waarmee hij de criminaliteit in de VS wil aanpakken? Hoe past de aanwezigheid van de Tates in dat plaatje?

De afgevaardigde vraagt om documenten over het beleid rond de Tates en is ook benieuwd of de VS druk gaan uitoefenen op het uitleveren van Andrew en Tristan aan de UK, als dat land hen wil gaan berechten. Het is niet helemaal toevallig dat Raskin degene is die deze vragen voorlegt. Hij stond aan de leiding van de tweede (mislukte) impeachmentprocedure van Donald Trump, naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in 2021.

De slachtoffers van Andrew Tate geven tekst en uitleg.

Smoking gun

Op 24 maart keren de gebroeders Tate terug naar Roemenië, in afwachting van hun proces. De vraag is of dat met de staart tussen de benen gebeurde, omdat er nu ook in de VS zaken tegen hen lopen. Ze stellen dat ze uitkijken naar hun proces en nergens schuldig aan zijn.

Niet lang daarna is er letterlijk een ‘smoking gun’ in de zaak als de BBC meer onthult uit het dossier van justitie tegen de twee. Een van de vier vrouwen in de UK die aangifte deden, blijkt te hebben verklaard dat Tate meerdere keren een wapen op haar richtte, terwijl hij haar ook met een riem sloeg, haar bij de keel greep en haar verkrachtte. Daarbij zou hij gezegd hebben dat hij weleens iemand om het leven zou willen brengen. Het kennelijke gebruik van een vuurwapen is een escalatie in de beschuldigingen van geweld aan het adres van Tate. Hij laat via zowel zijn advocaat als een woordvoerder weten dat het allemaal leugens zijn.

Bij hun terugkeer in Roemenië herhalen de broers aan een heel peloton aan journalisten dat zij onschuldig zijn. Het bewijs daarvan is volgens hen dat nog geen enkele aanklager erin is geslaagd hen in een zaak te veroordelen: ‘Als we ook maar iets hadden gedaan, zouden we na drie jaar van vervolging allang in een gevangenis hebben gezeten.’

Inmiddels lijken Andrew en Tristan Tate een laatste toevluchtsoord te hebben gevonden. Per 1 april zijn ze naar verluidt richting Dubai vertrokken. Met de plechtige belofte dat ze te zijner tijd terug zullen keren voor de behandeling van hun zaak voor de rechter in Roemenië. Of de ‘goeie, ouwe tijden terug zijn’ en hun zaak zal worden geseponeerd, zoals Andrew Tate eerder claimde, dat moet nog steeds blijken.