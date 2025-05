Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 19e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Op bezoek in de Rotterdamse daklozenopvang

Voor wie echt niets meer heeft, is er de Pauluskerk in Rotterdam, die daklozen en buitenslapers overdag opvangt met eten en warmte. Nieuwe Revu loopt twee dagen mee met Martijn van Leerdam, de predikant van deze even geliefde als omstreden opvang. ‘Ik kan me de wanhoop goed voorstellen.’

Kouri Richins: kinderboekenschrijfster of moordenaar?

Twee jaar geleden leek de Amerikaanse Kouri Richins nog een sympathieke kinderboekenschrijver, tegenwoordig is ze moordverdachte. Over een mormoonse vrouw die de nieuwste hype in de wereld van de true crime is geworden: ‘Ik denk dat ze me probeert te vergiftigen.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Rapper Phreako Rico van Opgezwolle: ‘Ik heb geen rem'

In de hoogtijdagen van Opgezwolle bevond Ricardo McDougal – ook wel bekend als Phreako Rico – zich in een wereld van ‘constante beneveling’. Maar waar anderen de drank en drugs uiteindelijk lieten staan, lukte het hem niet om de controle terug te krijgen. Vanaf 2023 volgt auteur Job Hulsman hem in de afkickkliniek, in huis en bij shows door het hele land, met de biografie Mijn eigen wereld als resultaat.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

CDA-voorman Henri Bontenbal: ‘Word af en toe gek van mezelf'

Hij vliegt vanwege het klimaat al jaren niet meer, leest voor het slapen gaan filosofieboeken en houdt meer van degelijkheid dan van drama. CDA-voorman Henri Bontenbal (42) probeert politiek Den Haag met rustige vastberadenheid weer een beetje normaal te maken, een koers die hem tot dusver geen windeieren heeft gelegd. Is hij de premier die niemand zag aankomen?

Stroomuitval: back to basic in Spanje en Portugal

Spanje en Portugal kampten vorige week met een gigantische stroomstoring die het dagelijks leven zo goed als plat legde. Geen openbaar vervoer, geen licht, geen telefoons, geen pinautomaten, geen internet. Er vielen vijf doden en de economische schade wordt geraamd op 4,5 miljard euro.