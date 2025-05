Zelf klussen in huis is gezond, duurzaam en financieel voordelig

Wanneer voerde jij voor het laatst een klus in huis uit? Onder meer de pandemie leidde ertoe dat steeds meer Nederlanders zelf aan de slag gaan, wanneer het gaat om het opknappen van de tuin, woonkamer of bijvoorbeeld slaapkamer.

Een graafmachine huren bij Boels is tegenwoordig heel eenvoudig, waarna je direct aan de slag kunt met het verwijderen van de bestaande bestrating in je tuin. Het vergroenen van de tuin is steeds populairder. Uit onderzoek van Tuinbranche Nederland, aangehaald door de NOS, blijkt dat circa 30 procent van de ondervraagden de tuin wil vergroenen. Nog eens 30 procent overweegt dit in de komende jaren te doen. Een groene tuin draagt bij aan het klimaat en comfort rond je woning; de warmte blijft er minder lang hangen.

Zelf klussen in de tuin of woonkamer biedt verschillende voordelen. Zo is het zowel fysiek als mentaal gezond om klussen uit te voeren; het helpt je de gedachten te verzetten waarmee gevoelens van stress afnemen. Vergelijk het met een uurtje sporten of wandelen in de natuur. Daarbij is het financieel aantrekkelijk om klussen zelf op te pakken. Je hebt voor veel van deze klussen de hulp van een dure vakman niet meer nodig. Overigens is het vinden van een geschikte vakman een uitdaging. De beschikbaarheid ervan is beperkt, waardoor je soms maanden moet wachten op een nieuwe keuken, de renovatie van je badkamer of het stucen van de wanden in je woonkamer.

Klussen in huis is steeds makkelijker geworden

Niet alleen het huren van een graafmachine of ander professioneel gereedschap is heel eenvoudig. Het voorkomt dat je zelf honderden euro’s in gereedschap moet investeren, dat je vaak maar een enkele keer gebruikt. Op het internet vind je tal van instructies voor het daadwerkelijk uitvoeren van de klussen in huis. Kijk bijvoorbeeld eens naar de instructievideo’s die sommige bouwmarkten publiceren, waarin stapsgewijs wordt toegelicht hoe de uitvoering van klussen in zijn werk gaat.

Vaak wordt in zo’n video direct genoemd welk gereedschap je bij de klus nodig hebt. In plaats van een video zou je ook een uitgeschreven stappenplan kunnen volgen. Het aanleggen van een stopcontact, het verleggen van een leiding of het afwerken van een beschadigde muur in huis was nog nooit zo makkelijk.

Bereid de klus in huis goed voor

Om de uitvoering van je klussen tot een succes te maken, is een goede voorbereiding essentieel. Zorg dat je een plan van aanpak opstelt, met een duidelijke planning en opsomming van de materialen en het gereedschap dat je nodig hebt. Het voorkomt dat je tussentijds naar de bouwmarkt moet om extra materialen te halen. Kijk ook goed naar de stappen van een klus die je helemaal zelf uit kunt voeren en de stappen waarbij hulp van een familielid of goede vriend wenselijk is.

Iets wat je liever niet huurt, zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitvoering van klussen. Koop deze zelf, zodat je op een veilige manier te werk kunt gaan. Kies voor kwalitatief goed werkhandschoenen, werkschoenen en bijvoorbeeld een veiligheidsbril. Afhankelijk van de klus die je uitvoert, kunnen ook een helm en bijvoorbeeld kniebeschermers wenselijk zijn.

Wees daarbij voorbereid op de weersomstandigheden. Een tuin opknappen na een aantal dagen met hevige regenbuien kan best uitdagend zijn. Evenals dat je op warme zomerdagen liever niet schildert of leidingen in muren freest. Al los je dat laatste op met een krachtige ventilator of het gebruik van een tijdelijke airco. Besluit je een airco te huren, dat kan hier .

Je kunt deze vaak dezelfde dag nog of de volgende dag ophalen bij een verhuurlocatie in de buurt. Zo kun je snel aan de slag!