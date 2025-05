Waarom mannen en fashion tegenwoordig een heel goede match zijn

Hoewel er nog steeds genoeg mannen zijn die vinden dat mode iets is dat voor vrouwen is, zijn er tegelijkertijd ook alsmaar meer mannen die fashion volledig omarmen.

Dat is bijzonder, aangezien mode lange tijd iets was voor anderen, zoals vrouwen of modellen en niet voor ‘echte mannen’.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Maar: de tijden zijn aanzienlijk veranderd, want er zijn steeds meer mannen die waarde hechten aan hun uiterlijk en dus ook aan hun kleding. Het liefst gaan ze nog wel voor een look die niet veel moeite hoeft te kosten en waar basiskleuren en klassieke kledingstukken een grote rol spelen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Praktische kleding was ooit voldoende voor mannen

Lange tijd werd kleding door de gemiddelde man gezien als iets functioneels. Nog steeds zijn er mannen die op die manier naar kleding kijken. Shirts, truien en broeken moeten hierbij vooral comfortabel en praktisch zijn en vooral niet al te veel aandacht trekken. Dit heeft onder andere te maken met hoe mannen altijd gezien werden. Wie zich als man met kleding bezighield, werd al snel gezien als iemand die ijdel of niet mannelijk was. Dat is toch nog steeds wel iets wat veel mannen lastig vinden, want als man moet je toch een mannelijke uitstraling hebben?

Vandaag de dag vinden veel mannen dat dit onzin is. Je kunt je alsnog met kleding bezighouden zonder dat je in je mannelijkheid wordt aangetast. Daarom denken alsmaar meer mannen na over wat ze aantrekken. Dit doen ze niet om met de kledingtrends mee te doen, maar vooral om zelf een bepaalde stijl te creëren en soms zelfs om een boodschap uit te dragen. Kleding is namelijk ook voor mannen een manier om te laten zien wie je bent, net als dat het al jaren is bij vrouwen. En nee: je mannelijkheid verdwijnt er niet meteen door.

Opmars van stoere en trendy werkkleding in straatbeeld

Die mannelijkheid kan namelijk ook gewoon in de kleding zitten waar je voor gaat. Wat we de laatste jaren bijvoorbeeld hebben gezien, is dat werkkleding een opmars heeft gemaakt in het straatbeeld. Je leest het goed: veel mannen kiezen voor kledingstukken die iets weg lijken te hebben van werkkleding. Denk aan stoere laarzen, maar ook aan overalls en opvallende vesten met allerlei zakken. Dit soort kleding is oorspronkelijk gemaakt voor werklieden zoals metselaars en fabrieksarbeiders, maar vandaag de dag is het ook heel populair bij de ‘gewone’ man.

Je kiest hierbij immers voor kwalitatieve kleding waar je jarenlang gebruik van kunt maken en waarbij een te gekke uitstraling te vinden is. Daarbij is deze trend tijdloos: mannen gaan vaak liever voor tijdloze items die jarenlang mee kunnen gaan dan voor een zoveelste modetrend die na enkele weken of maanden weer vervangen kan worden. Robuuste leren jasjes en écht goede jeans zijn hier een goed voorbeeld van. Is ook weer beter voor de planeet, iets waar steeds meer mensen waarde aan hechten.

Ook subculturen spelen grote rol bij fashion voor mannen

Daarnaast geldt ook al jaren het geval voor mannen dat wat je draagt, laat zien waar je bij hoort. Dit gevoel bij mode komt direct uit de subculturen: van motorrijders tot gangsters en van skaters tot hiphoppers. Hoewel dit voor de gemiddelde Nederlandse man misschien niet altijd geldt, is het wel een interessante beweging waarmee je het feit dat mannen tegenwoordig meer om kleding geven kunt verklaren. Iedere subcultuur heeft namelijk een eigen stijl, iets wat we zeker terugzien in de mannenmode en kleding van nu.

Er zijn verschillende stijlen waar je als man voor kunt kiezen. Ga je voor een stoere look, dan zien we dat de kleding in deze hoek wel wat weg heeft van de kleding van stoere motorrijders, zoals goede jeans, stoere laarzen, zwarte shirts en spijkergiletjes. Kies je liever voor donkere basics met neutrale schoenen? Dan heb je een minimalistische of soms kunstzinnige look. Kortom: met de keuze voor je kleding laat je binnen no time zien wie je eigenlijk bent.

Kortom: geven om kleding is niet inleveren op mannelijkheid

Het idee dat je dus als man niet met je uiterlijk bezig mag of kan zijn, is dus absoluut niet meer van deze tijd. Dat is niet alleen het geval omdat we zien dat er vanuit de fashionwereld ontzettend veel invloed is op wat mannen tegenwoordig dragen, maar ook omdat stijl eigenlijk helemaal niets met ijdelheid te maken heeft. Een man die nadenkt wat hij aantrekt, weet wat hij wil en neemt zichzelf serieus. Hierdoor hoef je heus niet ineens een uur voor de spiegel te gaan staan of make-up te gaan dragen, iets waar veel mannen toch ergens bang voor zijn.

Het leuke is dat je stijl helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Je draagt gewoon waar je blij van wordt. Een goede kledingstijl kan bijvoorbeeld juist krachtig zijn door de eenvoud, zoals een look met een spijkerbroek, een paar sneakers en een zwart shirt. Of een lekkere dikke trui met een pantalon en een paar nette schoenen. Geen catwalk-mode of trends, maar een look met kleding waar je als man blij van wordt. Simpeler kan het bijna niet.