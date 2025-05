Jan Roos over situatie tweelingbroer S10: 'Ontvoering, losgeld, S10 en haar moeder ondergedoken? Totale lulkoek'

S10 cancelde een serie belangrijke optredens omdat haar tweelingbroer in coma ligt na een buiteling van een flat. Hij schijnt in handen van de criminaliteit te zijn gevallen...

Wel zingen, niet zingen, wel zingen. Wat is er met S10?

Stien den Hollander, bekend onder haar artiestennaam S10, besloot wegens privéomstandigheden haar vier optredens op de afgelopen bevrijdingsfestivals op 5 mei in Assen, Den Haag, Amsterdam en Roermond te annuleren. Ook stelde ze de shows die ze zou geven met haar clubtour in Eindhoven, Antwerpen en Alkmaar uit.

S10 staat al langere tijd bekend als een kwetsbaar vogeltje...

Klopt. Op jonge leeftijd kampte ze al met depressies en psychoses. ‘Ik raakte eigenlijk overspannen van alle nieuwe situaties waarin ik mij een houding moest geven,’ vertelt ze in het programma Boerderij Van Dorst. ‘Dat vond ik te moeilijk. Dat vond ik te veel.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Vooral in de winter ging het vaak niet goed met de Noord-Hollandse zangeres. Ze werd dan sneller depressief en moest worden opgenomen. Via de GGZ, die geen diagnose voor S10 kon stellen, belandde ze een gesloten afdeling in Amsterdam. S10: ‘De crisisafdeling. Daar heb ik echt de allerergste dingen gezien. Allemaal kinderen die heel erg in de war zijn.’

Is S10 nu ook weer zo in de war?

Het gaat ditmaal om haar tweelingbroer, die een beetje van het padje is geraakt. Deze 24-jarige Emiel den Hollander viel uit een raam van de vierde verdieping van een flatgebouw aan de Osdorper Ban in de Amsterdamse wijk Nieuw-West. Volgens zijn moeder Desiree verkeert hij in de criminele onderwereld. Mogelijk is hij gegijzeld voordat hij viel, misschien was de sprong een vluchtpoging?

De bewoner van de flat, een 60-jarige man, is gearresteerd, maar snel weer vrijgelaten. Daarna werd er een mogelijke verdachte aangehouden in Hoorn. De gevolgen van de val waren rampzalig: een gebroken nek, hersenletsel, gebroken ribben, een geperforeerde long, een gebroken heup en gebroken schouderbladen. Hij ligt sindsdien in coma. S10 cancelde om begrijpelijke redenen haar optredens, maar heeft de microfoon inmiddels weer opgepakt. Deze week staat ze in een uitverkocht Tivoli en later deze maand ook in Rotterdam en Nijmegen.

‘Als haar stem de ruimte krijgt, is S10 ongenaakbaar’

Wat vindt S10 van zichzelf?

‘Ik ben net als de rest van de wereld een beetje verdwaald in wat ik doe.’



Wat vinden wij van S10?

We geloven dat haar broer iets meer de weg kwijt was.

Wat vinden anderen van S10?

Desiree den Hollander - moeder

Op Facebook: ‘Emiel ligt nog steeds in coma. Daar bovenop is ook een kunstmatig coma toegediend om zijn brein en hart rustig te houden. Zijn gezicht is ongeschonden. Tussendoor de nekkraag, de zuurstofslang, de sonde kunnen wij naar zijn lieve mooie gezicht kijken. Een medewerker van het ziekenhuis heeft een mail naar RTL Boulevard gestuurd met de tekst: “Tip: de moeder en de zus zitten ondergedoken.”

RTL heeft deze mail aan Stiens manager gestuurd. Het ziekenhuis pakt dit op en ik neem aan dat deze medewerker inmiddels is ontslagen. De kamer van Emiel wordt 24/7 bewaakt door een paar agenten. Door het hele ziekenhuis is beveiliging aanwezig. Wij merkten dat wij daar werden gevolgd. Er is voldoende bewijs van de ontvoering: de telefoongesprekken om het losgeld af te dwingen en camerabeelden van een paar mensen die de flat afrenden direct nadat Emiel er afgevallen is. Emiel is op zijn twaalfde een fuik ingezwommen, hij kon daar niets aan doen. Oudere jongeren, criminele families hebben er misbruik van gemaakt dat hij geen vader heeft. Hoe lief en sociaal hij is, een goeie prooi voor de onderwereld. Kut harddrugs.’

Saskia van Houten - tv-psycholoog

‘Wat er momenteel in het koppie van S10 gebeurt, is heel lastig te zeggen. Dat is mede afhankelijk van hoe ze uit haar vroegere behandelingen is gekomen en wat voor supportsysteem ze nu om zich heen heeft. Depressies en psychoses zijn geen fenomenen die beslist een leven lang bij iemand moeten blijven. Het kan zijn dat ze zoveel heeft geleerd in therapie, dat ze deze situatie nu enigszins het hoofd kan bieden. Ze zal er zeker niet fluitend doorheen gaan, deze akelige tijd. Want als zoiets gebeurt met iemand die zo dicht bij je staat, is dat heel heftig.

Ze heeft in haar jeugd al heftige dingen gezien op de gesloten inrichting, dus ligt het in de lijn der verwachting dat ze beter met de huidige ellende kan omgaan dan een gemiddeld persoon. Ze heeft er waarschijnlijk een grotere tolerantie voor ontwikkeld. Dat zou best eens haar redding kunnen zijn. Of het verstandig is dat ze weer gaat optreden? Ik ken haar situatie niet goed genoeg, maar ik denk het wel. Het is aan de ene kant goed om tijd te nemen voor je emoties, maar het is ook aan te raden om wel je dagelijkse ding te blijven doen. Optreden vindt ze leuk om te doen en het kan een uitlaatklep zijn. Wie thuis op de bank blijft zitten, blijft in het negatieve hangen. Het is goed voor de verwerking om positieve ervaringen te blijven opdoen, zolang ze maar wel voldoende tijd neemt om met haar emoties om te gaan.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Dat meisje is een postergirl voor de jeugd van tegenwoordig: labiel, heeft last van probleempjes en angstaanvalletjes en buit dat ook uit. Vroeger, als je een beetje gek was, maar wel kon functioneren in de maatschappij, hield je dat zoveel mogelijk voor je. Tegenwoordig wordt dat als een soort vlag neergezet, zo van: kijk mij eens een beetje maf zijn. Want dat is normaal.

S10 is net als de rest in de samenleving: alles wat abnormaal is, wordt normaal gevonden. Ze is een zangeres zonder al te veel talent, maar naar wie wel wordt geluisterd omdat ze zo gevoelig is. Enkele jaren lang hebben we mensen met talent naar het Songfestival gestuurd, sinds enkele jaren sturen we kandidaten met een afwijking. Ook S10 was daar onderdeel van. In haar geval heeft ze niet een kleurtje of twijfelt ze aan haar gender, maar zij is ‘mentaal uitgedaagd’. Daar werd toen veel over gesproken. Een meisje als S10 is wat we overhouden als product van de bezuinigingen op de GGZ. Dat ze op straat lopen, vind ik al erg genoeg, laat staan dat ze op een podium gaan staan. En je weet in Nederland: als je iets mankeert en je kruipt de bühne op, gaan de mainstream media zeggen dat je fantastisch bent.

Ik weet niet of jullie S10 weleens hebben horen zingen, maar het is niet om aan te horen. En als je naar haar teksten luistert, word je helemaal gestoord. Dat zijn van die semi-filosofische teksten in de trant van ‘het waait in mijn hoofd en ik hoop dat die storm gaat liggen’. Ik vind het allemaal prima, maar schrijf het op in een dagboek of zo, dan hoef ik er niet naar te luisteren. Het verhaal rondom haar broer, die van vier hoog naar beneden is gesodemieterd, rammelt aan alle kanten. Ontvoering, losgeld, S10 en haar moeder ondergedoken? Totale lulkoek. Wat ik heb vernomen, is dat die jongen niet alleen drugs gebruikte, maar het ook verhandelde. Ik denk dat die val een ongeluk is geweest met een hoeveelheid drugs op. Die hele familie is niet goed. Dat kan, maar dat wij ermee worden lastiggevallen, vind ik een kwalijke zaak.’