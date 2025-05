Nieuwe Revu's kijktip: 'Happy Face'

Achter elke misdadiger zit familie die hem of haar nog kennen uit onschuldiger tijden. Hoe ga je om met een vader of een moeder die een moordenaar blijkt?

Melissa Moore was zestien toen haar vader Keith Jesperson werd gearresteerd voor de moord op acht vrouwen. Als de Happy Face Killer pleegde hij zijn wandaden in de directe omgeving van zijn gezin. Moore schreef een boek over haar jeugd, en een podcast volgde.

Nu is er een dramareeks over de zaak, waarin Melissa (Annaleigh Ashford) door haar vader (Dennis Quaid) gemanipuleerd wordt om weer in zijn leven te verschijnen. Jesperson wil alleen verklaren waar zijn negende slachtoffer begraven ligt als Melissa belooft het contact met hem weer te herstellen.

Melissa heeft altijd geprobeerd weg te blijven bij de details van haar vaders moorden, nu komen de gruwelen alsnog heel dichtbij. Happy Face heeft met Quaid en Ashford twee acteurs die de aandacht weten vast te houden, ook als de serie zelf steken laat vallen. Want de vrijheden die hier genomen worden om het drama op gang te houden, gaan behoorlijk ver.



Happy Face is vanaf 8 mei te zien op SkyShowtime.