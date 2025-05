Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 20ste editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Musk en zijn meesterplan

Het zijn drie van de machtigste mannen ter wereld: Elon Musk, JD Vance en de relatief onbekende Duitser Peter Thiel. Hoe zijn ze zo invloedrijk geworden? Wat willen ze? ‘Ik geloof niet langer dat democratie en vrijheid samen kunnen gaan.’

Rondje Israël: Bart Nijman keek rond in het verscheurde land

In de anderhalf jaar sinds de Hamas-terreur van 7 oktober 2023 is Israël niet alleen internationaal meer gesoleerd komen te staan, het land lijkt ook intern verdeeld te zijn over de vraag hoe nu verder — met het bevrijden van de gijzelaars, met het verslaan van Hamas, met de politieke toekomst onder leiding van premier Benjamin Netanyahu en met de nationale verwerking van het verlies en het trauma.

Silent Twins: zwijgende tweelingzussen kozen voor misdaad

Tweelingzussen June en Jennifer Gibbons uit Wales spraken van kindsaf uitsluitend met elkaar, in hun eigen taal. Als tieners sloegen ze het criminele pad in, wat leidde tot elf jaar gedwongen opsluiting in een inrichting. Op de dag dat ze de kliniek mocht verlaten stierf Jennifer, het gevolg van een geheimzinnig pact dat ze sloot met haar zus? Dit is het ongelooflijke levensverhaal van de Silent Twins.

Rudeboy geeft zich bloot: 'Er zat veel woede in mij'

Patrick Tilon (61), alias Rudeboy, was jarenlang het ongefilterde gezicht van Urban Dance Squad. In zijn autobiografie Inside Outsider neemt hij geen blad voor de mond. Niet over zijn bandleden van toen, zijn moeizame jeugd, en al helemaal niet over zichzelf. ‘Ik ben altijd de buitenstaander geweest.’

De zweep erover: sekswerker Mel Meliciousss is een hit in Vlaanderen

Bij onze zuiderburen is ze al een tijdje een begrip. Mel Meliciousss (30) is de beroemdste sekswerker van Vlaanderen, niet in de laatste plaats dankzij haar veel besproken biografie Naakt én de honderdduizenden volgers die ze op TikTok heeft verzameld met de openhartige en laagdrempelige manier waarop ze over seks, haar werk en haar leven vertelt. Gelukkig heeft ze ook nog steeds tijd voor klanten, die ze onder andere ontvangt in ParadoXx, een state-of-the-art bdsm-kerker in Antwerpen.