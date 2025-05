Daphne Deckers over debuut op 18+ platform Heleen van Royen: 'Zij is de enige die dit kan of wil doen'

Is het weer zover? Doet Heleen van Royen weer van zich spreken op seksgebied?

In 2018 schreef ze Sexdagboek, een boek over 365 dagen seks. Ze had gemerkt dat het bespreken van het seksleven nog altijd een taboe was en dus legde ze een jaar lang alle seksuele handelingen tussen haar en partner Bart vast. Anno 2025 is Van Royen opnieuw ergens nieuwsgierig naar, namelijk naar hoe het voelt en hoe het is om geld te krijgen voor het plaatsen van erotische content.

Ze opent op het erotische platform Friends2Follow (F2F) een account dat vanaf juni te zien is. Van Royen klaagt: ‘Op Instagram mag je geen tepel laten zien, niks. Want dan word je geband of geweerd. Als ik op Instagram een foto van mezelf in bikini plaats, vinden mannen dat leuk, maar ik lees ook veel in de comments: “Aandachtshoer, moet je weer aandacht hebben, ouwe heks, wat doe je hier?”

En op F2F vinden mensen het leuk, te gek, en vragen ze of ik nog meer heb.” Natuurlijk gaat Van Royen, die zichzelf meer en meer profileert als seksschrijfster, publiceren over dit nieuwe erotische avontuur. Of dit een blijvende hobby wordt? “Ik kan het me nu nog niet voorstellen, maar misschien hang ik over drie maanden wel aan het plafond.”

Van Royen heeft toch een lange geschiedenis van reuring door seks en erotiek?

Ze is en blijft een stout meisje. Al in 2006 liet Van Royen zich samen met haar man naakt fotograferen voor het blootblad Playboy. Naar aanleiding van haar boek STOUT uit 2007, dat Van Royen schreef in samenwerking met lingerieontwerpster Marlies Dekkers, werd ze in sommige media geridiculiseerd vanwege de door haar gepropageerde losbandige levensstijl.

Van Royen behandelde in het boek de vraag hoe stout een vrouw nog kan zijn als ze al getrouwd is en kinderen heeft. In 2014 deed ze weer van zich spreken toen in het Letterkundig Museum in Den Haag de tentoonstelling Heleen van Royen: Selfmade plaatsvond met onder meer naaktselfies. Een foto waarop de struise schrijfster een bebloede tampon uit haar vagina haalt baarde daarbij opzien, net als een foto van Van Royen met sperma in d’r haar.

‘Ik heb begrepen dat ze al tienduizend euro heeft verdiend in vijf dagen ofzo. Echt bizar!’

Wat vindt Heleen van Royen van zichzelf?

‘Ik ben nou eenmaal Chef Seks’



Wat vinden wij van Heleen van Royen?

Heleen blijft ons roye oortjes bezorgen.

Wat vinden anderen van Heleen van Royen?

Susan Smit - collega-schrijfster

‘Ik vind het weer een typische Van Royen-actie, waar ik hartelijk en smakelijk om moet lachen. Ik hou wel van vrouwen die op welke manier dan ook de bandbreedte een beetje oprekken over wat wel of niet schaamtevol, zondig of niet-vrouwelijk is. Dat doet zij op haar eigen manier al zolang ik haar ken. Of ik die bandbreedte zelf ook probeer op te rekken? Wel in mijn verhalen. Mijn vrouwelijke personages probeer ik heel menselijk te laten zijn met kwaliteiten, neigingen of verlangens die niet in het typisch lieve vrouwtjes-hokje horen.

Mijn laatste non-fictie boek De tweede helft van je leven gaat over de vrouw die klaar is met geloven wat haar is wijsgemaakt over hoe je er als vrouw toe doet, hoe je eruit moet zien, wat je toont en wat niet, etcetera. Heleen ken ik goed. We zijn goede collega's en we komen op elkaars verjaardagen en andere feestjes. We zijn erg verschillend, eigenlijk elkaars tegenpolen. Ik waardeer haar vanwege haar puurheid; ze doet wat ze echt wil en wat ze oprecht interessant vindt. Daarmee geeft ze ook maatschappelijk allerlei signalen, op een soort rebelse manier. Ik doe dat ook, maar op een andere manier. Wel steeds meer uitgesproken, maar dan in de vorm van lezingen geven en essays schrijven. Ik vind Heleen meer een multidisciplinaire kunstenaar.’

Daphne Deckers - collega-schrijfster

‘Dat mensen verbaasd zijn over haar account op een erotisch platform, begrijp ik niet. Heleen heeft altijd ver voor de troepen uitgelopen. Ze heeft een pop-up store gehad met erotische foto’s van zichzelf die ze verkocht voor het goede doel, een boek gemaakt waarin ze haar eigen seksleven een jaar lang heeft bijgehouden, voor vrouwen in Nederland de vibrator volledig op de kaart gezet, haar eigen seksrubriek in de LINDA.: hoezo zijn we verbaasd? Dit is toch Heleen van Rooyen ten voeten uit?

Ik denk ook dat zij zo'n beetje de enige is die dit kan of wil doen. Dit heeft ze altijd gedaan. Zolang als ik haar ken. Ik vind het heel goed bij haar passen. Ik vind het ook ontzettend geestig en heel erg stoer. Ze maakt er ongetwijfeld weer een boek van of een documentaire of een pop-up store. En dus kan ik me ook niet voorstellen dat er iemand verbaasd over is, of dat mensen zich erover opwinden. Ze heeft eens een tampon uit zichzelf getrokken waarvan ze de foto verkocht voor het goede doel: er is werkelijk niets aan Heleen van Royen dat mij nog verbaast. Heleen doet precies wat Heleen wil. Ze is een zestiger en ik vind het fucking cool wat ze doet. Ik ken niemand die dit kan of die dit wil, wat dat betreft is een beetje de Nederlandse Madonna. More power to Heleen!’

Dorine Wiersma - cabaretier

In haar lied Stoute Heleen: ‘Ja Heleen is stout, proud to be stout. Ze heeft er in 2007 al een boek over geschreven. Maar dat was Heleen nog lang niet genoeg. Dus toen volgde agossie, ook Heleen d’r eigen glossy. En zo hebben wij nog heel wat voor de boeg. Heeft ze op een lul gezeten, dan moet iedereen het weten. Zoek maar dekking, want dan schrijft ze weer een boek. En daar wordt dan in doorgenomen hoe ze klaar heeft liggen komen met een hele grote neger in haar broek.

En nog een in haar mond en nog een in haar kont. Met een Ecuadoraan en zijn grote banaan, in de hete woestijn, in de lift en de trein. En natuurlijk sm met een zweep en een klem, met een ranzige knar overdwars op de bar. Met een been in haar nek en een pik in haar bek. Komt er eentje weer klaar, spuit het zaad in d’r haar, in haar neus en haar oor en van achter naar voor. En haar man vindt het goed wat ze allemaal doet, want dan hoeft ie d’r zelf niet zo vaak overheen. Oh het is me er een, onze stoute Heleen. Kan er niemand iets doen? Mep haar dood met een schoen. Ligt ze straks in haar graf, rukt ze Petrus nog af. Mag ze toch door de poort, en zo glibbert ze voort. En zijn wij dus nog lang niet bevrijd van die tang, van dat ranzige wijf met haar zieke geschrijf.’