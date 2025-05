Het was 6 april 2023 en de weduwe vertelde in de studio van tv-zender KTVX geëmotioneerd over haar net uitgekomen kinderboek met als titel Are You With Me? Het kostte 14,99 dollar en was opgedragen aan Eric Eugene Richins, ‘mijn geweldige man en een fantastische vader’.

De auteur had geen licht onderwerp gekozen om mee te debuteren. Kouri Richins-Darden uit het stadje Kamas in de Amerikaanse staat Utah schreef over haar rouwproces na de totaal onverwachte dood van haar man Eric, die op 4 maart van het jaar ervoor was gestorven aan een overdosis fentanyl. Kouri bleef achter met drie zoons. Hartverscheurend, ja dat leek het. Daarom was de schok zo groot toen de kinderboekenauteur niet lang daarna werd gearresteerd op verdenking van de moord op haar man.

Op die 6de april 2023 kon niemand dat nog in de verste verte vermoeden. Het programma heette Good Things Utah. Tegenover haar zaten presentatoren Deena Manzanares en Surae Chinn. Kouri maakte een nerveuze indruk, maar dat kon ook bijna niet anders. Ze vertelde fluisterend dat haar man ‘onverwachts is overleden’ en op 4 maart ‘vierden we ons eenjarig jubileum’. Hij werd slechts 39 jaar en zijn dood kwam ‘voor ons allemaal als een enorme schok’. Hun drie zoontjes waren nu 10, 9 en 6 jaar en ‘het boek gaat over de verschillende emoties en rouwprocessen die we het afgelopen jaar hebben meegemaakt’.

Eric, Kouri en hun drie kinderen.

Waarom Kouri Are You With Me? wilde maken? Ze zocht naar eigen zeggen vergeefs op Amazon naar boeken over rouwverwerking en ging naar boekhandel Barnes and Noble om iets te vinden dat Kouri en haar zoons ‘kon helpen’. Vooral de nachten waren zwaar en ze zei: ‘Ik wilde gewoon een verhaal dat ik mijn kinderen ’s avonds voor het slapengaan kon voorlezen en ik kon niets vinden dat geschikt voor ze was, dus had ik zoiets van: laat ik er zelf maar een schrijven.’

De camera zoomde in op de cover van haar boek. Er staat een tekening op van Eric. Hij heeft vleugeltjes en kijkt neer vanaf een wolk in de hemel. Een van zijn zoons dribbelt met een voetbal en Eric juicht alsof Richins junior zojuist de winnende goal voor Amerika in de WK-finale heeft gemaakt. Haar boodschap aan de kinderen die het zouden lezen: ook na het sterven van hun vader of moeder blijven ze gewoon aanwezig in hun leven.

Perfect voor elkaar

Kouri leek het tot die fatale 4 maart 2022 juist zo perfect voor elkaar te hebben. Ze was 33 jaar en had sinds 2019 een uitstekende baan als makelaar. Eric, Kouri en de kinderen woonden in een groot huis met veel land, ze gingen elke zondag naar de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en voedden hun zoons Carter, Ashton en Weston op tot even vrome mormonen.

Mocht Eric haar verlaten of overlijden dan zou Kouri zijn huis, landgoed, vermogen en zelfs zijn steenhouwerij krijgen

Buurtbewoners noemden Kouri ‘een extreem succesvolle makelaar’ en ‘een simpelweg briljante jonge vrouw die zó verliefd was op Eric en haar jongens’. Eric hield van jagen en coachte zijn zoons met honkbal. Hij woonde eens twee jaar in Mexico City om de mensen daar ervan te overtuigen ook mormoon te worden en leerde er vloeiend Spaans spreken. Bij terugkomst bouwde hij een zeer succesvolle steenhouwerij op.

Zijn eerste vrouw Julie stierf in 2011 bij een auto-ongeluk. De truckchauffeur die haar van achteren aanreed, werd veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij wiet had gerookt. Niet zo heel lang daarna ontmoette Eric de vrouw die in zijn rouwadvertentie ‘de liefde van zijn leven’ zou worden genoemd. Kouri Darden en Eric Richins trouwden op 15 juni 2013 en ze ondertekenden die dag ook een document met de voorwaarden bij een scheiding of als een van de twee onverwachts zou sterven.

Het was een schitterende deal voor Kouri. Mocht Eric haar verlaten of overlijden dan zou Kouri zijn huis, landgoed, vermogen en zelfs zijn steenhouwerij krijgen. Het toonde aan hoeveel vertrouwen Eric in zijn lieftallige echtgenote had. Erics geschatte vermogen was rond de 5 miljoen dollar.

Weinig mensen wisten dat het vermeende sprookjeshuwelijk in 2022 helemaal niet meer idyllisch was. Dat kwam voor het overgrote deel door Kouri, die verliefd werd op een ander en ook op financieel gebied omstreden beslissingen nam. In het nabijgelegen stadje Heber City in Utah stond een huis van 20.000 vierkante meter voor 3,75 miljoen dollar te koop. Het had acht slaapkamers, twaalf badkamers, een indoorvolleybalveld, een golfsimulator, een fitnessruimte, een zwembad en er was volgens de advertentie ruimte voor zestig mensen om te kunnen logeren, ideaal voor ‘familiebijeenkomsten’.

De aanbetaling zou 2 miljoen dollar zijn en er moest nog behoorlijk wat aan worden gerenoveerd. Kouri zag de potentie en wilde de droomwoning per se kopen. Ze ging naar Eric, maar die vond het veel te duur. Kouri moest het plan vergeten, het ging niet door, punt.

Het huis waarin Eric Richins dood werd aangetroffen.

Kouri kocht het huis op 4 maart 2022 toch. De overdracht zou de dag erna zijn. Ze nodigde vrienden uit, schonk drankjes in om het te vieren. In de avond bracht ze Eric een welverdiende Moscow Mule-cocktail in bed, zou ze later zeggen. Het bestond uit wodka, gemberbier en limoensap en was zijn favoriet. Kouri zou niet meteen naast hem gaan liggen, want een van hun zoontjes voelde zich niet goed door een nachtmerrie en ze beloofde in zijn kamer op de verdieping erboven te gaan slapen.

Rond drie uur in de ochtend wilde Kouri naar eigen zeggen in Erics bed kruipen om lekker tegen hem aan te gaan liggen. Hij voelde koud aan en ze belde 911. Agenten en verplegers kwamen naar hun huis. Kouri werd ondervraagd door een detective genaamd Nguyen terwijl verplegers Eric probeerden te reanimeren.

‘So what happened today?’ vroeg Nguyen.



Kouri: ‘Ik weet het niet. He was just fine, we were fine.’



Nguyen: ‘Oké. En hoe laat was hij nog in orde?’



Kouri: ‘We dronken vanavond gezamenlijk een drankje om iets te vieren. Daarna ging ik naar het bed van mijn kinderen. Eric ging naar ons bed.’

Nguyen: ‘Wanneer zag u dat het mis was?’



Kouri: ‘Ik werd wakker, ging terug naar mijn eigen bed en ik kroop naar zijn kant.’



Nguyen: ‘En hij lag in bed?’



Kouri: ‘Hij lag op zijn rug op bed en hij...’

Nguyen: ‘Heeft hij medische problemen of iets dergelijks?’



Kouri: ‘Nou ja, hij heeft de ziekte van Lyme. Ik bedoel, nou ja, niet heel ergs of zo.’



Nguyen: ‘Oké, dus geen hartproblemen of zo?’

Kouri: ‘Nee, hij zei alleen dat zijn borst pijn deed toen hij naar bed ging, maar dat is... Ik bedoel, nee, het is alleen, hij deed niet... Nou ja, it doesn’t make any sense. Hij zei alleen wel dat hij heel moe was toen hij zijn allergie-injecties gisterochtend kreeg.’

Overdosis fentanyl

Eric Richins was toen al dood. In het autopsierapport kwam te staan dat hij vijf keer zoveel fentanyl had genomen dan een mens kon overleven. Was hij in het diepste geheim zo verslaafd? Het zoveelste slachtoffer van de Amerikaanse opiatencrisis?

Kouri’s broer Ronney trouwde vlak na Erics dood en Kouri betaalde het huwelijksfeest omdat ze na het innen van de levensverzekering weer geld leek te hebben. Op de trouwdag hield ze een emotionele speech waarin ze benadrukte hoe kort het leven was en daarom moesten de bruid en bruidegom van elke gezamenlijke dag met volle teugen genieten.

Haar kinderboek kwam in het voorjaar van 2023 uit. Ze kwam niet alleen op tv, maar ook op de radio om Are You With Me? te promoten. Huilend omschreef ze waar haar boek over ging: hoe ga je om met zo’n ‘levensveranderende gebeurtenis’ en hoe zorg je ervoor dat je kinderen na zo’n tragedie toch de zorg en liefde krijgen die ze verdienen? Dat was niet eenvoudig, maar beetje bij beetje slaagde ze erin hun leven weer op te pakken.

Geen journalist wist op dat moment dat Erics familieleden woedend waren over Kouri’s gedrag na de dood van haar man en haar lachwekkende boek. Ze wisten tamelijk zeker dat de rouwende kinderboekenschrijfster haar echtgenoot had vermoord en waren opgelucht toen er op 8 mei 2023 opnieuw agenten voor Kouri’s deur stonden. In eerste instantie geloofden detective Nguyen en zijn collega’s de weduwe, maar er bleken wel heel veel vreemde dingen te zijn gebeurd.

Zo leek er geen enkel bewijs dat de hardwerkende miljonair Eric Richins verslaafd aan fentanyl was en Kouri sloot twee maanden voor zijn dood een levensverzekering van bijna 2 miljoen dollar op haar man af. Vlak na 4 maart 2022 ontving ze dat bedrag en Kouri dacht toen nog dat ze al zijn bezittingen van hem zou erven. Dat was op zijn minst verdacht en rechercheurs ontdekten onder meer dat Kouri na Erics dood berichten had verstuurd, ontvangen en daarna snel gewist. Technici achterhaalden apps en sms’jes en ook haar laptop was doorzocht.

Een geëmotioneerde Kouri Richins tussen haar advocaten in de rechtbank.

In december 2021 boekte Kouri volgens de rechercheurs ‘een all-inclusive, romantisch onderkomen voor vijf nachten bij een Resort & Spa’ voor haarzelf en haar ‘paramour’ (minnaar). Die trip had in april 2022 moeten plaatsvinden, de maand na Erics dood. In december 2021 vertelde Kouri ‘kerstcadeaus inpakkend’ aan ‘getuige 8’ dat ze zich ‘vast voelde zitten’ in het huwelijk en het zou ‘in vele opzichten beter zijn als Eric dood was’, staat in de aanklacht. De dag erna stuurde ze haar minnaar een bericht om te vertellen: ‘Ik ben verliefd op een man die niet mijn echtgenoot is.’ Een kalverliefde was het allang niet meer, want begin 2022 schreef Kouri volgens de politie: ‘Als ik nu was gescheiden en je ten huwelijk zou vragen, zou je dat willen?’ en: ‘Ik wil alleen maar op de bank liggen en je knuffelen. Een moorddocumentaire kijken en zoenen!’

Kouri raakte volgens de rechercheurs opvallend geïnteresseerd in de serie Dopesick, over de opiatencrisis. Probeerde ze te leren over fentanyl? Kwam ze erdoor op ideeën? De kinderboekenschrijfster communiceerde op dat moment opvallend veel met een vrouw die in de rechtbankpapieren als ‘C.L.’ wordt omschreven. Ze was de huishoudster voor Eric en Kouri en had volgens de rechercheurs ‘een drugsverleden’.

Kouri kocht in december 2021 uiterst zware pijnstillers van C.L., niet voor zichzelf, maar voor een ‘investeerder met een rugblessure’, zoals Kouri beweerde. Ze ontving de pillen van C.L., maar het moest sterker en ze vroeg om ‘some of the Michael Jackson stuff’. Op 11 februari 2022 kocht Kouri voor 900 dollar aan fentanylpillen. Op Valentijnsdag maakte ze Erics favoriete sandwich. Ze legde het in zijn auto en deed er een lief briefje bij. Volgens de aanklager bracht ze de rest van 14 februari 2022 door met haar minnaar. Eric werd onwel, sliep lang, herstelde miraculeus en belde een vriend tegen wie hij zei: ‘Ik denk dat ze me probeert te vergiftigen.’

Overleg met advocaat Skye Lazaro.

Twee weken later bestelde Kouri volgens de rechercheurs wederom voor 900 dollar aan fentanyl bij de huishoudster. C.L. bestelde de pillen en legde ze neer bij een huis dat door Kouri werd verkocht in het stadje Midway. Volgens de detectives bekende C.L. later tot twee keer toe vijftien tot dertig fentanylpillen aan haar bazin te hebben verstrekt.

Uit testament geschrapt

Familieleden van Eric vertelden de rechercheurs even schokkende dingen. Zo had Eric zijn vrouw vlak voor zijn dood verteld dat haar droomhuis te duur was om te kopen en hij had meteen gezegd dat hij haar uit zijn testament had geschrapt. Eric had ‘reden te geloven’ dat Kouri een affaire had, maar als vrome mormoon wilde hij er alles aan doen om te vermijden dat zijn zoons zouden opgroeien als kinderen van gescheiden ouders.

Hij nam wel maatregelen omdat hij vreesde voor zijn leven, stond in de aanklacht en zijn zus Katie Richins-Benson verving Kouri daarom als ‘begunstigde’ van zijn geld, landgoed, huis en bedrijf in zijn testament. In de rechtbankpapieren staat dat Eric vrienden en familieleden meerdere keren vertelde dat zijn vrouw de moordenaar was ‘mocht er iets met me gebeuren’.

Kouri kreeg handboeien om en werd in een busje naar de Summit County Jail in Utah gereden. De hoorzittingen boden keer op keer spektakel en de zaal zat altijd vol als de vermeende moordenaar voor de rechter moest verschijnen. In maart 2024 werd bekend dat hoofdrechercheur Jeff O’Driscoll tijdens zijn onderzoek iets wonderlijks had ontdekt. Kouri’s moeder Lisa woonde in 2006 samen met een vrouw en ze hadden een relatie. In april van dat jaar overleed die vrouw onverwachts. Een autopsierapport toonde aan dat de doodsoorzaak ‘een drugsvergiftiging was door een overdosis’.

Eric vertelde aan vrienden en familieleden meerdere keren dat zijn vrouw de moordenaar was ‘mocht er iets met me gebeuren’

Nader onderzoek wees uit dat Lisa kort voor haar overlijden was aangewezen ‘als begunstigde van de nalatenschap van haar partner’. Detective O’Driscoll sloot ‘gezien mijn opleiding en ervaring de mogelijkheid van een toevallige overdosis uit’. Met andere woorden: de vrouw was op onnatuurlijke wijze om het leven gekomen. Hadden Kouri en haar moeder wellicht overlegd over hoe Eric op een vergelijkbare manier kon worden omgelegd? Zaten moeder en dochter samen in een moordcomplot dat steeds bizarder werd?

Een rechter bepaalde in de zomer van 2024 dat Kouri terecht moest staan voor onder andere moord. Het motief kon volgens de aanklagers niet duidelijker zijn: Eric Eugene Richins moest dood omdat Kouri aasde op zijn bezittingen. Ondanks hoge schulden wilde ze een huis kopen voor miljoenen dollars ‘die ze niet had’. Met het fortuin van Erics erfenis kon ze haar droom toch najagen en na de moord zou ze een nieuw leven opbouwen met haar minnaar.

Walk-the-dog-brief

In september 2024 werd Kouri’s cel overhoopgehaald. Cipiers vonden een brief aan moeder Lisa die de walk the dog-brief wordt genoemd, omdat die woorden bovenaan de eerste pagina waren geschreven. Kouri’s broer Ronney leek de opdracht te krijgen straks tijdens de rechtszaak onder ede te liegen over dat Eric keer op keer aan fentanyl probeerde te komen. Ronney had dit uit de eerste hand, ja, Eric vertelde hem op een zondagmiddag tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijd zogenaamd hoogstpersoonlijk dat hij pijnstillers en fentanyl uit Mexico haalde via de Mexicaanse werknemers van zijn steenhouwerij. Eric zei er nadrukkelijk bij: ‘Vertel het Kouri niet, want dan zou ze boos worden.’

Volgens Ronney had Kouri vaak gezegd dat Eric ‘alleen maar elke avond high wordt en niet wil helpen met het zorgen voor de kinderen’. Het was essentieel dat Ronney dit verhaal in de beklaagdenbank zou ‘vertellen’, anders zou zijn zus nooit meer vrijkomen. Zijn getuigenis in de rechtszaal ‘kan kort zijn en to the point, maar het moet gebeuren’. Haar moeder moest dit allemaal aan Ronney doorgeven en Kouri waarschuwde haar moeder goed op te passen: haar huis en telefoon werden ongetwijfeld afgeluisterd.

Kouri belde haar moeder nadat de walk the dog-brief was onderschept. Ze wist uiteraard dat het gesprek werd opgenomen en zei dat er iets grappigs, maar ook ergs was gebeurd. Haar laatste brief was uit haar cel gehaald. Het leek net alsof ze instructies gaf voor in de rechtszaal, maar die hele brief maakte alleen maar onderdeel uit van een roman die ze in haar cel aan het schrijven was: een ‘fictief mysterieboek’ waarin Kouri’s mensen naar Mexico reizen om drugs te kopen. Bijna geen volger van de zaak gelooft dat dit de waarheid is. Een aanklager uit Utah noemt de brief in Newsweek ‘een bom’.

Kouri is momenteel 34 jaar. Ze is beroemder dan ze ooit had kunnen worden als kinderboekenschrijver. Er zijn documentaires over haar gemaakt en aangekondigd, Hollywoodproducers willen het verhaal verfilmen. Truecrimepodcastmakers reizen massaal naar Utah om de zaak te volgen, armchair detectives (leunstoeldetectives) analyseren elk nieuw detail op hun socialemediakanalen.

Advocaat

Het eerste boek over de dood van Eric Richins is ook al verschenen en heet Dream House – The Home to Die For. Kouri’s zoons wonen momenteel bij Erics zus Katie en haar man Clint. Kouri doet er alles aan dat via haar advocaat te veranderen. Carter, Ashton en Weston moeten volgens haar verhuizen naar Kouri’s moeder Lisa en anders kunnen ze wel wonen bij haar broer Ronney en zijn vrouw Brie. Volgens de vaste volgers van de zaak is dit een schandalige suggestie. Moeder Lisa vergiftigde hoogstwaarschijnlijk eveneens haar partner en Ronney kennen ze uit de legendarisch geworden walk the dog-brief. Een rechter zou natuurlijk nooit toestaan dat de zoons bij zo’n verderfelijke vrouw of vent zouden gaan wonen.

De kinderboekenschrijfster ontkent alle aanklachten en houdt tot op de dag van vandaag vol onschuldig te zijn

Haar proces zou op 28 april beginnen, maar werd drie weken van tevoren uitgesteld. Kouri’s advocaten geloven door alle media-aandacht niet dat lokale juryleden een objectief oordeel kunnen vormen omdat ze bijna dagelijks informatie over de zaak krijgen. Daarom eisen Kouri’s mensen nieuwe juryleden die in andere steden wonen en hopelijk minder vooroordelen over Kouri hebben. Wat meespeelt: bijna geen journalist denkt dat Kouri onschuldig achter de tralies zit, hoewel het verhaal er alleen maar spectaculairder door zou worden.

Kouri moet zich voor negen aanklachten verantwoorden, waaronder moord, hypotheekfraude, verzekeringsfraude en het vervalsen van Erics handtekening. Dit laatste deed ze volgens de aanklager om honderdduizenden dollars namens haar man te lenen, in de rechtbankpapieren staat dat ze namelijk ‘afstormde op een financiële ineenstorting’.

Niet goed voor haar zaak: op haar iPhone werden zoekvragen teruggevonden als ‘how to permanently delete information from an iphone remotely’; ‘FBI analysis of electronics in an investigation’; ‘women utah prison’, ‘if someone is poisoned what does it go down on the death certificate as’, ‘how long does life insurance companies taken to pay’ en ‘what is a lethal dose of fetanyl’.

De kinderboekenschrijfster ontkent alle aanklachten en houdt tot op de dag van vandaag vol onschuldig te zijn. Are you with Me? is niet meer te koop op Amazon.