Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ander geluid over Oekraïne: het Westen is een actieve deelnemer aan de oorlog

John Mearsheimer en Jeffrey Sachs. Twee Amerikaanse professoren die zeggen wat je in talkshows niet hoort en in kranten zelden leest: dat Poetins oorlog in Oekraïne niet uit de lucht kwam vallen. Dat er een voorgeschiedenis is. En dat het Westen daarin geen onschuldige toeschouwer was, maar een actieve deelnemer.

Suriname kiest: Bouterse is dood, maar de NDP is springlevend.

Ook nu Desi Bouterse dood is, kleurt het land paars in aanloop naar de verkiezingen van zondag 25 mei. Het is de kleur van zijn partij, de NDP, die alles uit de kast trekt om weer aan de macht te komen. Logisch: er zijn grote hoeveelheden olie voor de kust van Suriname gevonden die het land schatrijk kunnen maken.

Docu The Promise: hoe Nederland de papoea's heeft verraden

In de jaren zestig beloofde Nederland onafhankelijkheid aan West-Papoea, dat toen nog Nederlands-Nieuw-Guinea heette. Maar die belofte werd nooit nagekomen: in plaats daarvan droeg Nederland de macht over aan Indonesië dat tot op de dag van vandaag een schrikbewind voert tegen de Papoea’s. De documentaire The Promise schetst een onthutsend beeld van onderdrukking, handelsbelangen en neokolonialisme dat nog altijd een van de zwartste bladzijdes uit de Nederlandse geschiedenis is.

Philippe Geubels: ‘Buiten het podium ben ik niet zo gevat'

Je hebt cabaretiers die de hele tijd aanstaan. Philippe Geubels (44) is niet een van hen. Hij was als kind al verlegen en dat is hij nog steeds. Zoals hij het zelf omschrijft: ‘Een beetje bang, niet zo vlot.’ Pas toen hij ging werken als verkoper bij de bakker, daarna de slager en vervolgens de supermarkt, kwam hij goed uit zijn woorden. ‘Omdat er op dat moment een reden was waarom ik daar mocht zijn, althans, zo voelde dat voor mij.'

Niet alle zegen komt van boven

Al-Qaida, IS en tal van andere jihadistische groeperingen hebben de laatste vijftien jaar in bijna alle landen van de Sahel wortel geschoten. Behalve in Mauritanië, waar ze de moslimextremisten wonder boven wonder buiten de deur weten te houden. Hun geheime wapen? We verklappen niets, maar het heeft twee bulten.