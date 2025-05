De bende van Elon Musk: duister driemanschap maakt in VS de dienst uit

De boze witte man staat op een balkon in Darmstadt en schreeuwt volkomen onverwachts: ‘Make Europe Great Again!’ Het is dinsdag 1 april rond half acht in de avond. Staatstheater Darmstadt zit tot de laatste plek vol. Er beginnen meer witte mensen te schreeuwen en te brallen. Ze dragen blauwe pakken, hebben rode stropdassen om. Alle Duitsers moeten op de extreemrechtse partij AfD stemmen, Amerika is een Uitverkoren Land vol uitzonderlijke mensen, Trump en Big Tech worden bejubeld als de redders van de mensheid.

Wat is hier aan de hand? In het keurige theater van Darmstadt zijn de toeschouwers dit soort teksten niet gewend, normaal kijken ze hier in relatieve rust naar opera’s van Rossini of Puccini. Uit het lokale tv-programma Die Hessenschau: ‘Hebben Trump en zijn mannen ook in Duitsland al de macht overgenomen? Hebben ze zelfs het Staatstheater Darmstadt gekaapt?’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Het antwoord is natuurlijk nee. De commotie is geregisseerd. De schreeuwende acteur heet Nico Ehrenteit. Met zijn witte matje had hij ook een voetballer van profclub SV Darmstadt uit de jaren tachtig kunnen zijn. Hij staat achter een katheder met een afbeelding van het vrijheidsbeeld en een poster met in grote blauwe letters MEGA: Make Europe Great Again.

Ehrenteit draagt schokkende teksten voor die ooit echt zijn uitgesproken door drie ‘Tech-Giganten und rechten Vordenker aus dem Trump-Lager’ (Techgiganten en rechtse denkers uit de entourage van Trump), zoals een van de theatermakers ze omschrijft: X-eigenaar Elon Musk, PayPal-oprichter Peter Thiel en de Amerikaanse vicepresident JD Vance.

Dezelfde namen

De makers van MEGA luisterden dagen en nachten naar podcasts met hun interviews, schreven de belangrijkste passages uit en vertaalden ze in het Duits. Ze lazen essays, boeken en tijdschriftartikelen over de drie en haalden ook daar citaten voor het toneelstuk MEGA uit. Volgens de makers kom je steeds dezelfde namen tegen als je Thiel, Vance en Musk nader bestudeert en veel van hun ideeën komen uit Europa. ‘Dat vind ik waanzinnig interessant,’ zegt theaterdirecteur Karsten Wiegand in een podcast.

De toneel-Musk, -Vance en -Thiel lopen ijsberend over het podium. Een acteur zegt met overslaande stem: ‘Ja, ja, haha, so diese ganze Cancel-Kultur, diese Verbotskultur, ze willen steeds meer verbieden, ze willen in de hoofden van de mensen, ze willen ons niet meer met rust laten.’ Achter haar hangen grote Amerikaanse vlaggen naast Duitse vlaggen.

Ook dit is natuurlijk niet voor niets, de makers van MEGA merken nog steeds dat veel Duitsers moeite met openlijk vlagvertoon hebben. Het doet altijd een beetje denken aan een tijd die ze willen vergeten en de meeste Duitsers willen nooit meer naar een ondemocratische tijd terugkeren. De Amerikaanse machthebbers zwaaien juist het liefst de hele dag door met vlaggen en die tegenstelling is erg geschikt om theater over te maken.

Waarom zijn Thiel, Musk en Vance misschien nog wel machtiger dan president en veroordeeld crimineel Donald Trump?

De regisseur van MEGA komt uit Berlijn en heet Kerem Hillel. Het is zijn doel de toeschouwers vanavond duidelijk te maken wat de radicaalrechtse tech-utopisten Musk en Thiel en de Amerikaanse vicepresident JD Vance willen met de wereld en de maatschappij. Andere vragen waar hopelijk een antwoord op kan worden gegeven: waarom vinden ze dat Europa net als Amerika opnieuw groot moet worden gemaakt? Waarom zijn Thiel, Musk en Vance misschien nog wel machtiger dan president en veroordeeld crimineel Donald Trump? En om de vraag nog kleiner te maken: wie is Peter Thiel eigenlijk, de geboren Duitser die een van de machtigste mensen in Amerika is geworden?

Apocalyps

‘Goedenavond Darmstadt! We zijn gekomen om met u alles te veranderen!’ Ook deze zinnen schallen ongemakkelijk hard door het theater. Het toneelstuk MEGA wordt in totaal drie keer gespeeld in verschillende versies en op avond 1 staat het thema ‘Apocalyps’ centraal. Dat is het favoriete onderwerp van techmiljardair Peter Thiel, een van de hoofdrolspelers in de Amerikaanse politiek en uit het toneelstuk MEGA.

Acteur Karin Klein zet een sterke Peter Thiel neer. Ze vertelt een verhaal gebaseerd op Thiels echte woorden en ideeën. Volgens de makers is de ‘Tech-Milliardär’ zelfs in Darmstadt de onbekendste van de drie hoofdrolspelers, maar dat is vreemd en onterecht. Thiel is homo, maar ook christen en haat belastingen, overheidsbemoeienis, diversiteit en sociale voorzieningen. Hij heeft macht, geld, kent de juiste mensen, iedereen zou moeten weten wie hij is.

Hij was de eerste externe investeerder in Facebook en maakte Mark Zuckerberg groot. Op platforms als Facebook konden mensen zeggen wat ze wilden zonder censuur en dat mochten ook best racistische dingen zijn. Door zijn mentor en beschermheer schoof Zuckerberg steeds meer op naar rechts en dat leidde dit jaar tot de volledige verdwijning van regulatie op zijn socialemediaplatforms.

Thiels vermogen wordt rond de 10 miljard dollar geschat, zijn bijnamen zijn The Right-wing Kingmaker en The Puppetmaster. Zijn macht is extra opmerkelijk omdat hij werd geboren in de financiële Duitse hoofdstad Frankfurt am Main, op twintig minuten rijden van Darmstadt. Thiels ouders heten Klaus en Susanne en zijn zeer gelovige christenen.

Peter Thiel.

Peter was 1 jaar toen zijn vader voor zijn werk naar Amerika verhuisde en ze gingen wonen in Cleveland, Ohio. Klaus kreeg een glorieus betaalde baan bij een groot mijnbedrijf, maar in Zuid-Afrika kon meer worden verdiend en ze gingen er wonen in het plaatsje Swakopmund. Studenten moesten op school uniformen dragen en de leraren sloegen de jongens met een liniaal en andere attributen. Peter Thiel zou later zeggen dat zijn haat voor het collectief en voor regels daar is ontstaan. Niemand mocht zich met genieën zoals hij bemoeien, zeker de overheid niet en Thiel zou een van de fanatiekste libertariërs ter wereld worden.

De familie Thiel verhuisde in 1977 naar Foster City in het liberale Californië. Peter ontwikkelde zijn radicaalrechts-libertarische ideeën daar nog veel verder. Hij las sciencefiction van Isaac Asimov, Robert A. Heinlein en Tolkien en haalde daar inspiratie uit. The Lord of the Rings werd meer dan tien keer door Thiel gelezen en hij zou zes van zijn bedrijven namen geven die uit Tolkiens boeken komen: Palantir Technologies, Valar Ventures, Mithril Capital, Lembas LLC, Rivenell LLC en Arda Capital.

Op highschool kreeg Thiel twee nieuwe helden: anticommunist en conservatief Ronald Reagan en de uiterst rechtse denker Ayn Rand, ook wel de ‘oermoeder van het libertarisme’ genoemd en een groot voorbeeld voor bijna alle libertariërs.

Thiel was twintig toen hij op zijn universiteit Stanford de Franse filosoof René Girard ontmoette en ook dat was een beslissend moment. Girard komt ook voor in het toneelstuk MEGA. Hij wordt vereerd door Thiel en daardoor zijn alle techlibertariërs Girard gaan lezen. Als Thiel het zegt dan is het goed, iedereen in Silicon Valley wil zijn zoals hij.

The Godfather

Op een middag ontmoette Thiel een jonge Zuid-Afrikaan met de achternaam Musk. Thiel richtte een bedrijf op om bij online-betalingen niet meer afhankelijk te zijn van bemoeizuchtige banken of onbetrouwbare overheden en het groeide spectaculair door te fuseren met het online-financiële bedrijf X van Musk. Het ging PayPal heten en moest het voornaamste platform worden om digitaal geld te kunnen overmaken. Thiels volgende bijnaam werd: Don of the PayPal Mafia. Thiel doet niet aan inspraak, hij is als mens en CEO meedogenloos als Marlon Brando in The Godfather.

In 2009 werd Thiel definitief een ‘god-achtige figuur’ in Silicon Valley, staat in de biografie Peter Thiel: Wie der Pate des Silicon Valley die Welt beherrscht (Peter Thiel: Hoe The Godfather van Silicon Valley de wereld beheerst.) Dat kwam door een essay met de titel The Education of a Libertarian. Er waren ‘geen echt vrije plekken meer over in onze wereld’, stelde Thiel, daarom moesten die zelf worden gecreëerd.

Volgens Thiel kon dat op drie manieren: 1. in Cyberspace. Dat zouden later onder meer Facebook en Twitter/X worden. 2. in het heelal. Dat zou later Elon Musks SpaceX worden en 3. via Seasteading, een beweging van extreem welvarende libertariërs die op zee willen leven in drijvende steden om zich aan de bemoeizucht van de overheid te onttrekken. Thiel investeert flink in Seasteading, in zijn essay uit 2009 schreef hij: ‘I eagerly support this initiative.’

Thiel waarschuwde in zijn essay voor een ‘dodelijke race tussen politiek en technologie’. Hij had ‘weinig hoop’ dat ‘kiesrecht de wereld beter kan maken’ en nog veel belangrijker: ‘Politiek gaat over het ingrijpen in het leven van andere mensen zonder hun toestemming.’

Een echte libertariër is daar zwaar tegen. Belasting heffen is eigenlijk stelen, in Thiels wereldbeeld moet het worden afgeschaft. Een elitaire techbovenlaag moest de wereld gaan leiden en Thiel schreef: ‘In tegenstelling tot de wereld van de politiek kunnen de keuzes van het individu in de wereld van de technologie nog steeds doorslaggevend zijn. Het lot van onze wereld kan afhangen van de inspanningen van een enkele persoon die de machinerie van vrijheid bouwt of verspreidt.’

Een zin uit het essay die nog bekender werd en ook op het toneel wordt geciteerd: ‘Ik geloof niet langer dat democratie en vrijheid samen kunnen gaan.’ Democratie houdt de mensheid middelmatig, vindt Thiel, en toezicht, sociale zekerheid en belastingen houden werkelijke progressie tegen.

De jaren erna werd de verering zo groot dat Thiels entourage ook wel de ‘Thielverse’ wordt genoemd. Het is een wereld met zijn eigen wetten en moraliteit. De meeste libertariërs uit de Thielverse hebben gewerkt bij Paypal, zijn vaak bevriend en hebben financiële banden met elkaar. Elon Musk en JD Vance maken deel uit van de Thielverse, net als de oprichters van YouTube, Yelp en LinkedIn. Anderen hebben topbanen bij Google en Facebook of ze zijn CEO geworden bij venture capital-bedrijven in Silicon Valley.

Mark Zuckerberg werd door Thiel gedwongen zich te bekeren tot radicaalrechts en Donald Trump wordt inmiddels breed gesteund door de Thielverse. Thiels biograaf Max Chafkin noemt Thiel ‘een doorslaggevende factor’ in Trumps onverwachte verkiezingswinst in 2016. Als dank kreeg de Kingmaker/Puppetmaster een kantoor in de Trump Tower.

Vlak na Trumps herverkiezing in 2024 hield Thiel een preek vol samenzweringstheorieën, religieuze verwijzingen en woorden als ‘apokálypsis’, het Griekse woord voor openbaring. In Thiels geliefde sciencefictionboeken wordt die term gebruikt voor een periode waarin oude systemen omver worden geworpen.

Op het podium van Darmstadt komt dit idee terug als de fictieve Peter Thiel zegt: ‘We staan voor een grote apocalyps. En die apocalyps komt in grote stappen dichterbij en dichterbij.’ Als overtuigd christen herkent hij de voortekenen, maar niet alles is hopeloos verloren. Zoals toneel-Thiel Karin Klein het in MEGA zegt: ‘Wat ons mensen van dieren onderscheidt is ons vermogen om wonderen te volbrengen. En dat wonder noemen we technologie.’ Trump en Vance kunnen daarbij helpen, maar er is één man die het tech-utopische wonder beter dan wie ook kan volbrengen: Elon Musk.

Zarah Leander

Er klinkt pianomuziek uit 1942 door het Staatstheater Darmstadt. Een vrouw zingt een lied dat begint met: ‘Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr.’ De makers van het toneelstuk MEGA beloofden al ‘ganz coole Musik’. De hit is van Zarah Leander, een Zweedse zangeres die in het nazi-regime uitgroeide tot een ster. Wordt hier een link tussen Thiel, Musk en Vance en een zekere periode in de Duitse geschiedenis gelegd?

Het is de tweede avond dat het toneelstuk MEGA in Darmstadt wordt gespeeld. De setting is dit keer een bar. Het thema: technocratie/tech-oligarchie. De fictieve Thiel speelt ook op de tweede avond van MEGA een grote rol. De echte Thiel investeert het liefst in start-ups die de mensheid verder brengen door technologische innovatie en daarom stopte hij ook vele miljoenen in Musks ruimtebedrijf SpaceX.

De toneel-Musk neemt het woord, er volgen gesprekken over ‘neue Ära’ (een nieuw tijdperk) en ‘eine goldene Zeit’ en Musk roept ook de zin die de echte Musk onlangs uitsprak: ‘De fundamentele zwakte van de westerse beschaving is empathie.’ Amerika moet weer groot worden, maar de leus Make Europe Great Again valt vanavond nog veel vaker. De Hongaarse alleenheerser Orbán schreeuwde dit op een recente bijeenkomst van extreemrechtse partijen uit heel Europa zoals de PVV en de AfD en Musk plaatste begin 2025 een post op zijn platform X met: ‘From MAGA to MEGA: Make Europe Great Again.’

JD Vance en Donald Trump.

Musk verlangt terug naar de natiestaat, denken de makers. Duitsland had ooit een ‘homogene’ bevolking, het was een voorbeeldcultuur, maar nu is alles kapot door woke, te veel empathie en immigratie. Merkel schafte das nicht, alleen Alice Weidel en haar extreemrechtse partij Alternative für Deutschland kunnen Duitsland weer groot maken. Antisemitische en racistische uitspraken van prominente AfD’ers worden door hem genegeerd en Musk interviewde Weidel een paar maanden geleden tot verbijstering van veel Duitsers kritiekloos om de Duitse verkiezingen te beïnvloeden.

Volgens de Washington Post-journalist Faiz Siddiqui radicaliseerde Musk tot een fanatiek MAGA-aanhanger door wat hij het ‘woke mind virus’ noemt. Siddiqui publiceerde op 22 april 2025 een onthullend boek over Musk met de titel Hubris Maximus. De covid-lockdown en de verandering van gender van een kind duwden Musk ‘over de rand’. Hij zwaaide al eens met zijn rechterarm en iedereen in Duitsland herkende wat dat was: een Hitler-groet. Musk weigerde zijn excuses aan te bieden en hij blijft de ‘elite’ maar provoceren. Een investeerder in een van Musks bedrijven zegt in het boek Hubris Maximus: ‘Hij heeft gewoon een totale minachting voor alle autoriteit, punt.’

Sleutelrol

Peter Thiel speelt ook een sleutelrol in Musks leven. Musk is net als Thiel op technologisch gebied extreem vooruitstrevend en ideologisch extreem conservatief. Andere overeenkomst: beiden beweren voor de ultieme vrijheid van meningsuiting te strijden, Musk kocht daarom Twitter, maar de meningen die daarop worden opgeschreven, moeten wel vrijwel hetzelfde zijn als die van hem: anti-woke, anti-immigratie en anti-diversiteit.

Hij heeft dezelfde haat voor belastingen, ambtenaren, multiculturalisme en overheidsbemoeienis als Peter Thiel en net als Thiel raakte ook Musk verslaafd aan sciencefiction en het werk van oer-libertariër Ayn Rand. De apocalyps kan inderdaad elk moment plaatsvinden en de mensheid moet daarom snel een nieuwe plek vinden om te kunnen overleven.

'Politiek gaat over het ingrijpen in het leven van andere mensen zonder hun toestemming'

Musk wil via SpaceX een ‘mens-overstijgende technologische heilstaat’ in de ruimte creëren, de toekomst van de mensheid is ‘multiplanetair’, benadrukte hij een paar weken geleden nog. Overheidsbemoeienis kunnen Musk en zijn helpers van SpaceX uit de Thielverse bij hun zoektocht niet gebruiken, dat vertraagt de boel alleen maar.

Musk bekeerde zich relatief laat tot Trump en MAGA. Thiel verdedigde Musks beslissing om zich met politiek te gaan bemoeien met: ‘You should never bet against Elon.’ Volgens Thiel zagen de meeste mensen in Silicon Valley Tesla en SpaceX in de beginjaren als ‘supergestoorde bedrijven’. Zijn methodes zijn onorthodox en riskant en Thiel vond het moeilijk uit te leggen, maar ‘op een of andere manier werken ze’. Musk reageerde op X met: ‘Peter heeft in alle opzichten gelijk.’

Journalist Faiz Siddiqui noemt Musk in Hubris Maximus. The Shattering of Elon Musk juist ‘een man die weinig oog heeft voor de gevolgen van zijn daden, voor de kleine nawerkingen die je als fallout zou kunnen omschrijven – zolang hij er maar van overtuigd is dat hij op het juiste pad zit’.

Musk voert Thiels droom uit om de Amerikaanse ambtenarij van binnenuit te vernietigen met DOGE (Department of Government Efficiency), een project dat zo uit een sciencefictionboek had kunnen komen. Sciencefiction-auteur Robert Heinlein, Musks en Thiels favoriet, schreef in een van zijn boeken: ‘Hier op Luna (Mars) zijn we rijk. Drie miljoen hardwerkende, slimme, vaardige mensen, genoeg water, genoeg van alles, eindeloze energie (...). Maar wat we niet hebben is een vrije markt. We moeten ons ontdoen van de Autoriteit!’

Elon Musk showt weer eens een nieuw T-shirt.

Mensen zijn volgens Musk inferieur aan AI en ambtenaren moeten door computers, robots en/of extreemrechtse MAGA-aanhangers worden vervangen. De huidige Amerikaanse regering helpt Musk zijn doelen te bereiken en zijn dromen te realiseren. Alle regulering is opgeheven en hij krijgt nog overheidssubsidie voor zijn projecten ook. Dat is vooral te danken JD Vance, een even grote AfD-fan als Musk.

Boek van Vance

Het gebeurde een paar maanden voor de première van MEGA. Regisseur Kerem Hillel kreeg het boek Hillbilly Elegy, geschreven door JD Vance, cadeau. Hij begon te lezen en kreeg direct inspiratie. Ook Vance maakt al jaren deel uit van de Thielverse. Ze ontmoetten elkaar in 2011 op de universiteit Yale. De Don van de PayPal-maffia ontfermde zich over Vance, die de ontmoeting later ‘het belangrijkste moment’ uit zijn studententijd noemde. De mentor bood zijn leerling in 2016 een baan bij een van Thiels bedrijven in Silicon Valley. Ze bleven contact houden en Thiel investeerde zo’n 15 miljoen dollar in de verkiezingscampagne van Vance om hem senator van de staat Ohio te laten worden. Eerst haatte Thiel de politiek, maar nu omarmde hij het om het systeem van binnenuit te ontmantelen.

Vance zei eerst wat domme dingen over Trump, noemde hem bijvoorbeeld de Amerikaanse Hitler. Thiel haalde hem over zijn excuses aan te bieden en de bekeerling werd de agressiefste MAGA-aanhanger uit de Thielverse. In februari 2021 stapte Thiel met Vance in een privéjet en ze vlogen naar Trump in Mar-a-Lago. Het was een maand na de couppoging in het Capitool. Thiel vertelde Trump dat Vance het nooit slecht had bedoeld toen hij hem vergeleek met Hitler en dat werd het begin van zijn politieke carrière op het allerhoogste niveau.

'Als ik Trump één advies mag geven: ontsla elke bureaucraat in het middenkader, elke ambtenaar, en vervang ze door onze mensen'

Als provocateur voldoet Vance aan alle verwachtingen. Een van zijn favoriete denkers is Jack Posobiec, die ooit de theorie verspreidde dat Hillary Clinton een pedofielenbende leidde vanuit de kelder van pizzeria Comet Ping Pong in Washington D.C. (de pizzeria bleek niet eens een kelder te hebben). Posobiec schreef vorig jaar een boek met de titel Unhumans waarin hij betoogt dat linkse mensen (onmensen) het niet verdienen als mensen te worden behandeld.

Vance prees dat boek op de cover met: ‘Vroeger marcheerden communisten door de straten met rode vlaggen. Tegenwoordig marcheren ze door personeelsafdelingen en over universiteitscampussen en starten ze procedures tegen goede en eerlijke mensen. In Unhumans onthult Jack Posobiec zijn plannen en hij toont ons wat we moeten doen om terug te vechten.’

Vance maakt allang geen geheim meer van zijn ideeën en zijn opmerkelijkste uitspraken worden op het podium van Staatstheater Darmstadt in luid Duits geciteerd. Zo zei Vance voor Trumps herverkiezing dat Amerika ‘geen constitutionele republiek meer is’, maar ‘een administratieve staat waarin de bureaucratie alles controleert’. Ambtenaren besturen zijn land, maar als mensen uit de Thielverse dat zouden toestaan ‘dan zijn we verloren, ook al hebben de Republikeinen de verkiezingen gewonnen’.

Zijn advies aan Trump: ‘Als ik Trump één advies mag geven: ontsla elke bureaucraat in het middenkader, elke ambtenaar, en vervang ze door onze mensen. U zult voor de rechter gedaagd worden, maar als de rechtbank u tegenhoudt, staat u voor het land, net als uw voorganger Andrew Jackson, en zegt: “het Hooggerechtshof heeft zijn beslissing genomen. Laat hij het nu maar afdwingen.”’

Het regime

In een andere podcast noemde Vance zich een ‘reactionair’ en hij zei: ‘Ik denk dat de Amerikaanse politiek een plek zal zijn van een permanente (...) burgeroorlog die alleen maar slecht kan eindigen.’ Thiel verzon de term ‘het ministerie van Waarheid’ om de schijnheilige woke-isten van de Democratische Partij te typeren. Vance spreekt over ‘het regime’ en dat ‘regime’ moet worden vernietigd, want: ‘Ik geloof niet dat er een gemeenschappelijke deler is tussen reactionairen en het regime.’

Meent Vance het als hij dit soort dingen zegt? Volgens de makers van MEGA is dat soms lastig te bepalen, want hij sluit al zijn toespraken vrijwel altijd af met een relativerende grap. Maar het lijkt toch beter zijn woorden ‘verdammt Ernst’ te nemen. Zo schreef hij als vicepresident op X: ‘Als een rechter een generaal zou proberen te vertellen hoe hij een militaire operatie moet uitvoeren dan zou dat illegaal zijn. (...) Rechters mogen de legitieme macht van de uitvoerende macht niet controleren.’ Met andere woorden: de president is almachtig, hij vertegenwoordigt de stem van het volk en mag in geen enkel geval worden beperkt in zijn macht.

Hongarije heeft ook zijn systeem en hun Grote Leider Viktor Orbán is een held voor Vance. Elk Europees land zou zo’n extreemrechtse alleenheerser aan de macht moeten hebben en in Duitsland steunt Vance uiteraard de AfD. De ‘Schattenpresident’ (Schaduwpresident), zoals Vance in de meest recente editie van het tijdschrift Der Spiegel wordt genoemd, probeert volgens MEGA-regisseur Kerem Hillel net als Musk de Brandmauer rond de AfD af te breken, de brandmuur. Democratische Duitse partijen sluiten de AfD uit vanwege hun ondemocratische opvattingen en juist in Duitsland weet men hoe een democratisch verkozen partij de democratie kan slopen.

De Brandmauer moet ervoor zorgen dat de geschiedenis zich nooit meer herhaalt, maar Thiel, Vance en Musk hebben een totaal andere kijk op het heden en verleden. Europa kan pas weer groot worden als de westerse cultuur wordt beschermd door de immigratie te beperken en de woke-isten te vernietigen. Alleen de AfD kan een totale ondergang vermijden en daarom blijven de theater-Vance, -Thiel en -Musk in MEGA steeds maar weer brullen: ‘MAKE EUROPE GREAT AGAIN!’

Neoreactionaire blogger

Op de derde en laatste avond van het toneelstuk MEGA ligt acteur Nico Ehrenteit op een talkshowsofa, luid jammerend over ‘de zwakte van de democratie’. De toeschouwers hebben dan al doorgekregen dat hij de ‘neoreactionaire blogger’ Curtis Yarvin moet voorstellen, een van de favoriete extreemrechtse provocateurs van JD Vance, Musk en Peter Thiel.

De meeste mensen in de zaal hebben nooit van Yarvin gehoord en daarbuiten ook niet, maar hij is een groot voorbeeld voor de tech-utopisten uit de Thielverse en in Silicon Valley heeft hij volgens de makers van MEGA een ‘Kultstatus’. Zijn vereerders noemen hem Lord Yarvin. Hij is de grondlegger van wat de ‘donkere verlichting’ of het ‘iliberalisme’ wordt genoemd. Thiel noemt hem ‘mijn belangrijkste connectie’.

Op het podium vraagt Yarvin zich onder meer af: ‘Wat betekent het om een dictator te zijn? Wat betekent dat woord, ik weet het niet? Het is niet per se zo dat de democratie slecht is. Het is zwak.’

Yarvin was door zijn denkbeelden over slavernij (‘een natuurlijke vorm van menselijke relaties’), ras en democratie lange tijd een paria, maar dat is sinds de herverkiezing van Trump radicaal veranderd. In januari 2025 vond er in het Watergate Hotel in Washington een opmerkelijke boekpresentatie plaats. De auteur in het middelpunt: Curtis Yarvin. JD Vance was eregast en de extreemrechtse schrijver Jack Posobiec was er ook. Vance begroette Dark Lord Yarvin grijnzend met: ‘Yarvin, jij reactionaire fascist.’ De extreemrechtse blogger antwoordde met: ‘Dank mijnheer de vicepresident. Ik ben blij dat je niet door mij de verkiezingen hebt verloren.’

Op het podium van Staatstheater Darmstadt worden typische Yarvinzinnen en -ideeën geciteerd. Hij pleit voor een totalitaire ‘tech-monarchie’ en de acteur met het voetbalmatje Nico Ehrenteit/Curtis Yarvin zegt dingen als: ‘Als de Amerikanen hun regeringsvorm willen veranderen dan moeten ze genezen van hun fobie tegenover de dictatuur.’ En: ‘Wat wij nodig hebben is een CEO. En een CEO van een land noemt zichzelf een dictator.’

De boodschap van MEGA is dan al volkomen duidelijk. De democratie staat op het spel en wellicht kan theater helpen de mensen te laten begrijpen hoe ernstig de situatie is. Amerika ligt ver weg en over Trump kun je je wel elke dag druk maken, maar het belang voor Europa lijkt nog steeds niet voor iedereen duidelijk. De makers willen dat op een speelse manier veranderen. ‘Luisteren naar wat Musk, Vance en Thiel echt zeggen, zonder het direct af te wijzen,’ noemen ze dat.

Laat hun woorden maar voor zichzelf spreken. Denk erover na. Besteed er aandacht aan, ook al is het soms te erg en veel te veel. Lach ze niet uit. Ze zijn geen karikaturen, maar echte mensen die dingen voor elkaar krijgen. Bagatelliseer de ideeën niet. Neem MAGA, MEGA en de tech-oligarchen uit de Thielverse, die bouwers van de nieuwe wereld, die brengers van de Gouden Tijd, serieus.