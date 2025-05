Mark Gillis over Hazes-ex Monique: 'Jammer genoeg nog nooit ontmoet, ze ze ziet er goed uit en is nu vrijgezel'

Huh? Zijn André Hazes en Monique Westenberg nou alweer uit elkaar? Ze had hem toch met veel mediabombarie weer terug laten komen?

Jazeker, maar het script dat geen enkele soapscenarioschrijver had kunnen bedenken, kreeg vorige maand een spectaculair vervolg. Onder het motto ‘loslaten is groeien en eerlijk zijn naar jezelf en elkaar’ liet het meest besproken liefdeskoppel van de vaderlandse poldershowbizz elkaar voor de zoveelste keer gaan. En ditmaal heeft het er alle schijn van dat de beslissing op rationele basis is genomen en leek er geen drank, drugs of overspel in het spel.

Léék?

Niets is wat het lijkt in het glamourwereldje van spotlights en ego’s. Terwijl het stel samen op vakantie was, maakten de twee bekend dat ze ‘al even op een andere plek in elkaars leven’ stonden. ‘Inmiddels zijn we door verschillende fases gegaan en heeft alles een plekje kunnen krijgen, met als uitkomst dat we nog steeds veel van elkaar houden en respect voor elkaar hebben.’ Dat soort geneuzel.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Maar nu naar buiten is gekomen dat Hazes zijn hebbeding al enige tijd in de dochter van volkszanger Denny Braaf deponeert, rijzen de twijfels of Hazes met zijn potloodje bij de 23-jarige Noa - die dus zo’n beetje de helft jonger is dan Westenberg – wel helemaal netjes binnen de lijntjes heeft gekleurd. Op haar beurt blijft Westenberg opvallend koel op haar socials, hoewel haar 736.000 volgers razend benieuwd zijn wat er in haar omgaat. Wij besloten er zes te bellen met de vraag waarom ze Westenberg eigenlijk volgen.

‘Zij is altijd mijn rots, wat er ook is gebeurd in mijn leven’

Wat vindt Monique Westenberg van zichzelf?

‘Ik visualiseer spiegels om me heen, zodat negativiteit terugkaatst naar de afzender’



Wat vinden wij van Monique Westenberg?

Wij denken: zij gelooft niet meer in hem.

Wat vinden anderen van Monique Westenberg?

Nick Dijkman - Story

‘Ik volg haar puur professioneel. Als ik geen showbizzverslaggever zou zijn, zou zij een van de eersten zijn die ik eruit zou knikkeren. Ik heb niet veel respect en waardering voor mensen die bekend zijn omdat ze het bed hebben gedeeld met een artiest, en niet zelf hun eigen inkomsten genereren.

Ze is al een jaar of tien verbonden aan André Hazes en woont in een huis van een miljoen dat door hem is bekostigd. Daarom doet ze waarschijnlijk ook niet zo heel moeilijk over André en zijn uitspattingen en grillen. Je kunt je afvragen of je dat moet willen als vrouw. Ga gewoon lekker voor je geld werken, zou je zeggen. Ik heb haar een paar keer gesproken, maar de laatste jaren niet meer. En dat zal na deze ode ook vast niet meer gebeuren.’

Sanne Kraaijkamp - dochter van

‘Ik volg haar, omdat ik het interessant vind om te zien hoe iemand zich begeeft in een voor veel mensen onconventionele relatie. De meeste vrouwen, inclusief mijzelf, hadden het allang opgegeven. Ik vraag me altijd af wat haar beweegt om zo te blijven hangen in die relatie. Aan de ene kant lijkt ze me een ontzettend leuk wijf, wat betreft de dingen die ze doet en die ze zegt. Tegelijk vraag ik me af: als je écht zo’n leuk wijf bent, waarom laat je je dan zo piepelen?

Ze is een mooie vrouw om te zien en daar werkt ze hard voor door veel te sporten. Ze lijkt me ook een goede moeder. Maar wanneer trekt zíj nou een keer die grens? Ik ken kleine Dré al van jongs af aan. Ik ben opgegroeid met die familie. Mijn vader Johnny Kraaijkamp senior heeft André Hazes senior ontdekt toen die stond te zingen op een sinaasappelkistje op de Albert Cuyp omdat hij centjes wilde verdienen voor een cadeautje voor zijn moeder. Mijn pa zag dat jochie staan en herkende zijn talent; hij haalde Hazes naar zijn televisieshow en nam een singletje met hem op. Dat is de start geweest van Hazes’ hele carrière. De families Kraaijkamp en Hazes zijn al vele decennia met elkaar verweven.’

Robert Doornbos - ex-autocoureur

‘Ik volg haar omdat ik haar gewoon een leuke Rotterdamse meid vind. Van de soap rondom hun relatieperikelen krijg ik hier in Dubai niet veel mee. Ik ben zelf ook Rotterdammer en ik vind haar een toffe vrouw vanwege de manier hoe ze in het leven staat. We hebben elkaar een paar keer ontmoet en ik ken André. Zo is dat ontstaan.’

Marijke Helwegen - societylady

‘Monique is een sterke vrouw die zich door niemand laat intimideren. Ze kijkt heel goed naar haar eigen ontwikkeling. Ik vind dat ze keuzes maakt waar ze achter staat. Ze verandert die keuzes pas, als ze zelf van mening is veranderd. Ze laat zich niet beïnvloeden door media of andere vrouwen.

Wat hebben ze allemaal niet op Instagram naar haar geroepen… Ik durf dat niet te herhalen. Er werd beweerd dat ze dom was, dat ze André Hazes steeds terugnam. Ik vind haar helemaal niet dom, ze volgt haar hart, maar ook haar verstand. Ze doet het ook heel goed met haar zoontje. Ze trekt haar eigen plan en denkt goed na over elke stap die ze zet. Uit pure liefde heeft ze André steeds weer een kans gegeven. Dat pleit ook voor haar.’

Rutger van Barneveld - volkszanger

‘Inderdaad ben ik een van haar volgers op Instagram. Ik volg haar omdat ik haar een normale, goedlachse, gewone Nederlandse vrouw vind. Zoals jullie weten, ben ik zelf ook heel gewoon. Daar hou ik gewoon van. Als ik zie hoeveel zij om André Hazes heeft gegeven en wat ze er allemaal voor heeft gedaan om het te laten slagen, daar neem ik mijn petje voor af. Ik vond ze een hartstikke leuk stel. Bij het nieuws dat André zo snel een nieuw vriendinnetje heeft, vraag je je toch af: speelde dat niet al langer? Maar misschien moeten we ons daar niet mee bezighouden. Hun levens staan al genoeg in de picture.’

Mark Gillis - realityster

‘Waarom ik haar volg op Instagram? Ik volg wel meer bekende Nederlanders, maar ik zit weinig op socials. Monique ziet er wel leuk uit. Ik heb wel gezien dat het weer uit is met André Hazes, maar het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Of ik haar wel eens heb ontmoet? Nee, jammer genoeg niet. Ze ziet er goed uit, ze is vrijgezel, ik ook, dus als jullie haar eens spreken, doe haar gerust de groeten van mij.’