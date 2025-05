Even weg in eigen land? Ontdek het noorden van Nederland!

Heb je zin om er even heerlijk tussenuit te gaan, maar wil je niet lang hoeven reizen? Ga eropuit in eigen land!

Het noorden van Nederland biedt rust, ruimte, cultuur, gezellige steden en prachtige natuurgebieden! Van waterrijke nationale parken in Friesland tot sfeervolle steden in Groningen: het noorden van Nederland biedt voor ieder wat wils. Waar wacht je nog op? Ga op vakantie in Nederland !

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Groningen

Steden

Een dagje winkelen, historie bewonderen tijdens een stadswandeling of een interessant museum bezoeken: het kan allemaal in Groningen-stad! Wandel over de Grote Markt en ontdek de rijke geschiedenis van de stad, beklim de Martinitoren, stap het Groninger Museum binnen en strijk neer in de gezellige horeca voor een hapje en drankje. Ook kleinere steden zoals het middeleeuwse Appingedam met zijn beroemde hangende keukens, industriestad Delfzijl en vestingstad Bourtange met charmante straatjes, boeiende musea en verrassend veel sfeer zijn een uitje waard.

Natuur

Wil je genieten van rust en ruimte, en écht even tot rust komen? Breng dan een bezoek aan het Groningse Nationaal Park Lauwersmeer! Hier vind je alle landschappen van Nederland terug: van duinen en bossen tot heide en vennen. Maak een wandeling of fietstocht en ontdek de pracht van de natuur en de grote verscheidenheid aan flora en fauna. Ook een rondvaart is mogelijk! Zo ontdek je het natuurgebied op een andere manier. Wist je dat Nationaal Park Lauwersmeer bovendien een plek is waar het ’s nachts nog echt donker is? Het is niet voor niets dat deze plek is uitgeroepen tot Dark Sky Park! Bezoek het nationale park ’s nachts, beleef de duisternis en bewonder de immense sterrenhemel.

Ook de Groningse Waddenkust is het ontdekken waard. Bewonder de eindeloze horizon, spot zeehonden op de zandbanken, loop over het wad als deze is drooggevallen en ontdek polders en kwelders. Wil je een lange afstandswandeling lopen? In het noorden van Groningen, in Pieterburen, begint het bekende Pieterpad. Dit meer dan 500 kilometer lange wandelpad loopt helemaal tot de Sint-Pietersberg in Maastricht.

Uitjes

In de haven van Lauwersoog vind je het WEC, het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Leer over de Waddenzee door de interactieve tentoonstellingen, ga op ontdekkingstocht met de kinderen, boek een excursie, neem een kijkje in de laboratoria of ontmoet geredde zeehonden in het nieuwe zeehondenziekenhuis. Ook het Universiteitsmuseum Groningen is een bezoek waard. Dit wetenschapsmuseum beheert de collectie van de Rijksuniversiteit Groningen. Bekijk, ervaar en ontdek de wetenschap door de wisselende tentoonstellingen.

Friesland

Steden

Of je nu wilt struinen door pittoreske Elfstedenplaatsen die historie ademen of een stedentrip wilt maken naar een grotere stad, in Friesland zit je goed! Ga bijvoorbeeld een dagje uit naar Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Deze heerlijke stad biedt voor ieder wat wils. Ga een dag winkelen, dompel je in het Fries Museum onder in de Friese cultuur, kunst en geschiedenis, kies voor een vaartocht door de grachten of beklim de scheve kerktoren de Oldehove. Ook Sneek is een aanrader! Bewonder de bekende Waterpoort, beoefen een watersport en geniet met een drankje op het terras van de Friese sfeer. Kleinere plaatsen in de omgeving en zeker een bezoekje waard zijn Dokkum, Sloten, Stavoren en Workum. Wil je de Friese plaatsen ontdekken? Boek dan een last minute hotel en ga ertussenuit!

Natuur

Friesland staat bekend als waterrijke provincie. De perfecte bestemming dus voor water(sport)liefhebbers! Ga eropuit naar de Friese meren en geniet van een heerlijke tijd op en aan het water. Ga varen, beoefen een watersport of ontdek de omgeving van de meren tijdens een fijne wandeling of fietstocht. Ook Nationaal Park De Alde Feanen is absoluut een must-see. Dit nationale park is een van de grootste moerasgebieden van West-Europa. Ga wandelen of varen en verken laagveenmoeras met meren, veenplassen en rietlanden. Op de grens van Drenthe en Friesland vind je bovendien Nationaal Park Drents-Friese Wold, een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Wandel of fiets door bossen, heidevelden, stuifzandgebieden en beekdalgraslanden!

Uitjes

Ben je met het hele gezin in Friesland? Ga dan een dagje uit naar AquaZoo Leeuwarden. Bewonder wilde dieren en sta oog in oog met onder andere tijgers, ijsberen en krokodillen, woon verschillende voederpresentaties bij of ga met zijn allen ravotten in een van de speeltuinen. Ook het Schaatsmuseum Hindeloopen is een bezoek waard. Bekijk de grootste collectie schaatsen ter wereld en leer alles over de Friese Elfstedentocht in dit cultuurhistorisch museum! Onder hetzelfde dak, in een karakteristiek pand, vind je bovendien een restaurant en een tentoonstelling Hindelooper Schilderkunst.