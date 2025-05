James Worthy: 'De onderburen hebben hun derde ruzie in vier dagen'

'Gisteren hadden ze ruzie over druiven, vandaag over het feit dat zij de badkamer binnenliep toen hij p*rno aan het kijken was'

De onderburen hebben hun derde ruzie in vier dagen. Ik houd de relationele strubbelingen bij op mijn telefoon. Gisteren hadden ze ruzie over druiven. Hij had de druiven op het aanrecht gezet en zij was ziedend.

‘Druiven blijven twee keer zo lang goed in de koelkast,’ schreeuwde ze.

‘Ja, maar ik hou niet van koude druiven. Volgens mij verliezen ze ook wat van hun smaak door de kou,’ verklaarde hij kalmpjes.

‘Smaak? Smaak? Als je de smaak van onze druiven zo belangrijk vindt, waarom koop je ze dan bij de fucking supermarkt?’

‘Ben je serieus? Is dit het echt waard? Zijn we nu ruzie aan het maken vanwege druiven? We beginnen steeds meer op je ouders te lijken, schat.’

‘Mijn ouders? Begin niet over mijn ouders. Waag het niet. Jouw vader is een alcoholist en je moeder is een wappie,’ lachte de vrouw maniakaal.

Mijn vrouw en ik hadden ooit ruzie, omdat ik handtomaten in plaats van trostomaten had gekocht. In feite zijn relaties gewoon verstandhoudingen waarin twee mensen constant naar dingen zoeken om over te vallen. We vallen voor iemand en daarna proberen we onszelf de rest van de relatie te laten struikelen. Noem het schwalbes in de hartstocht. Als truffelvarkens zoeken we naar irritaties, vuur en turbulentie. Mijn vrouw gebruikt wattenstaafjes tijdens het opmaken en ze lijkt gewoonweg niet in staat te zijn om deze staafjes in de prullenbak te gooien. Ze blijven soms weken liggen. In ons huis is gebruikte wattenstaafjesmikado een olympische sport. De ruzie die de onderburen vandaag hebben, klinkt ernstiger. Zij liep vanochtend de badkamer binnen toen hij porno aan het kijken was.

‘Waarom had je eigenlijk oordopjes in?’ vraagt de buurvrouw.

‘Ik denk gewoon uit respect voor jou. Jij hoeft dat niet te horen, toch?’

‘Respect? Jij kijkt naar één of andere gekke, Aziatische gangbang op de plek waar ik een paar minuten geleden nog mijn haar stond te föhnen.’

‘Een trio is geen gangbang. Het was gewoon een huis-tuin-en-keuken-triootje.’

‘Vind je dat normaal?’



‘Heel normaal.’



‘Waarom doe je het dan zo stiekem?’

‘Omdat mijn normaal niet per se jouw normaal hoeft te zijn. Wanneer is de laatste keer dat wij seks hebben gehad?’ vraagt de buurman.



‘Een maand of vier geleden. Op vakantie. Ik heb er gewoon even niet zo’n zin in.’

‘En dat veroordeel ik niet. Dat is jouw normaal. Vier maanden is best lang. Soms heb ik het idee dat je weer een maagd van me probeert te maken of zo.’



‘Ik heb gewoon veel aan mijn hoofd. Maar porno is zo plat. Het is zo niet ons.’

‘Het klinkt hard, maar misschien is er juist nog een ons dankzij porno. Ik gebruik porno als het ware als een invaljuf. Als de echte juf weer terug is, zit ik vooraan in de klas. Begrijp je? Ik wacht tot jouw druiven weer warm zijn.’



‘En tot die tijd eet je koude, smakeloze druiven?’



‘En tot die tijd eet ik koude, smakeloze druiven. Met alle liefde,’ zegt de buurman.