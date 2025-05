Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 21ste editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Grenzeloze liquidaties: Iran en Turkije rekenen hier af met staatsvijanden

De 41-jarige Turk Cemil Önal werd eerder deze maand op klaarlichte dag doodgeschoten op een vol terras in Rijswijk. De moord zou het nieuwste geval zijn van landen als Turkije en Iran die ‘staatsgevaarlijke doelwitten’ uitschakelen op Nederlands grondgebied, waarschuwt de AIVD. De liquidaties laten ze bijvoorkeur doen door criminelen die niet eens kennis hebben van wie hun slachtoffers zijn. ‘Waarom hij moet slapen weet ik niet.’

Wie gelooft dokter Google? Paniek zaaien als businessmodel

Onze verslaggever werd in 2024 getroffen door hersenkanker, ALS, lymfeklierkanker, parasieten, de ziekte van Dupuytren, het Raynaud fenomeen en talloze andere ernstige ziekten. Althans, volgens Google. Terugblikkend had hij vooral last van paniekmomenten achter zijn laptop. Een openhartig verslag over nut en noodzaak van zelfonderzoek naar kwaaltjes. ‘Jouw paniek is hun businessmodel.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Live uit Damascus: hoe vrij is Syrië na val Assad nu écht?

Syrië is onherkenbaar veranderd. De Assad-familie is na vijftig jaar dictatuur en veertien jaar oorlog verdreven, de nieuwe leiders bieden hoop. Maar onder grote delen van de Syrische bevolking heerst de zorg dat de gematigde koers van de nieuwe regering van tijdelijke duur is en het oude fundamentalisme toch weer de kop zal opsteken. ‘Ik hoop dat ons land vrede zal kennen, vrijheid en een grondwet die onze rechten waarborgt. Dat waren de beloftes van deze revolutie.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Robert Vuijsje: 'Ik maak er geen geheim van dat ik Joods ben'

Wie er woont, bepaalt wat een stad is en wat er verdwijnt. In zijn nieuwste boek Wie zijn die mensen? laat Robert Vuijsje anderen aan het woord over ‘zijn’ Amsterdam, maar in dit interview is hij zelf aan de beurt. Over wonen in Buitenveldert, Joods zijn anno nu en het verschil tussen ergens zijn en ergens horen. ‘Ik word als Jood automatisch geassocieerd met Israël, terwijl ik veel meer met Amerika te maken heb.'

De Everglades hebben dorst: in Florida is de droogte een ramp voor de natuur én de touroperators

De Everglades zijn in rap tempo aan het opdrogen. Het uitgestrekte moerasgebied in Florida, thuishaven van meer dan tweeduizend dier- en plantsoorten, begint steeds bruiner te kleuren, door het verdorde gras en door opgedroogde modderpoelen. Dat is een ramp voor zowel de plaatselijke flora en fauna als voor lokale touroperators. Want behalve de regen, blijven ook de toeristen weg.