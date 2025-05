Vergeet ‘kom je hier vaker?’: dit zijn de beste openingszinnen voor mannen

Toch blijven we ze massaal gebruiken in zowel het echte leven als tijdens het swipen op Tinder. Dat is helemaal niet zo vreemd, want we willen graag indruk maken.

Hoe kun je dat beter doen dan met een slechte openingszin die de ander minstens al een keer of tien heeft gehoord? Een ‘kom je hier vaker?’ of een ‘is het nou zo warm hier binnen of ben jij dat?’ is echt niet meer van deze tijd. Welke zinnen dat wel zijn, bespreken we in dit artikel over de beste en leukste openingszinnen voor mannen die durven.

Directe aanpak bij openingszinnen: wel of niet doen?

Hoewel er verschillende manieren zijn om iemand aan te spreken die je wel ziet zitten, kiezen echte mannen met ballen het liefst voor de directe aanpak. Je bent immers een volwassen kerel, geen puber of schooljongen. Daarom zien veel mannen het nut er niet van in om allerlei gekke of moeilijke openingszinnen te verzinnen. In dat geval is de directe aanpak een goede manier om de aandacht van de ander meteen te trekken, bijvoorbeeld met de zin: “Hey, ik zag je staan en ik moest je gewoon aanspreken. Heb je zin in een drankje?”. Kortom: geen toneelstukje of flauwe humor , maar gewoon daar waar het om draait. Je laat weten dat je interesse hebt én je straalt zelfvertrouwen uit. De ideale combinatie.

Grapjes kunnen, maar wel in een zelfverzekerd jasje

Als je juist wel zin hebt in een beetje humor, dan kun je natuurlijk hier en daar wel wat grappige teksten gebruiken. Het is hierbij ontzettend belangrijk dat je humor op de juiste manier gebruikt. Je hoeft heus niet een professionele stand-up comedian te worden om de aandacht van iemand te trekken, maar met een zelfverzekerde houding kom je echt een eind. Laat bijvoorbeeld zien dat je kunt lachen, om jezelf én om de situatie. Hoe je dat doet? Denk bijvoorbeeld aan een zin zoals: “Ik ben niet heel goed in openingszinnen, maar ik ben wel goed in eerste dates. Wil je dat uittesten?” Op deze manier laat je zien dat je jezelf niet te serieus neemt, maar dat je wel interesse hebt. Maar: houd het wel altijd scherp! Een te flauw grapje kan een ander juist afstoten en dat wil je juist niet.

Observeer en leer: openingszinnen op basis van observatie

Een andere sterke manier om met iemand te praten, is om diegene aan te spreken op basis van wat je ziet. Wat gebeurt er op het moment dat je een ander ziet: drinkt ze een bepaald drankje? Leest ze een mooi boek? Of valt iets anders op, bijvoorbeeld een mooie jurk of een bijzondere trui? Iets opmerken en daar iets over zeggen of vragen is een krachtige manier om te laten zien dat je diegene echt ziet. “Dat boek dat je leest, is echt prachtig hè?” (als je het boek zelf hebt gelezen) of “Dat boek dat je leest… is dat een aanrader?”. Met deze aanpak laat je zien dat er iets bijzonders is dat je triggerde in plaats van dat je zomaar op iedereen afstapt. Extra tip: observeren is goed, maar ga niet gluren of staren. Deze openingszin kun je zelfs voor Tinder gebruiken, waarbij je iets opmerkt op een van de foto’s van de ander.

Scoren met klasse en stijl terwijl je wel direct bent

Wat ook kan werken, is indruk maken met klasse en stijl. Maar: voor deze manier moet je wel echt durven, want het is de bedoeling dat je degene op wie je afstapt een groot compliment maakt, bijvoorbeeld over haar uiterlijk of over de kleding die ze aan heeft. De meeste vrouwen vinden mannen die te glad zijn of die te veel slijmen niets, maar een goed compliment is vaak echt meer dan welkom. Het is alleen wel belangrijk dat je netjes blijft en dat je interesse toont zonder te smeken. “Ik wil je niet storen, maar ik moest je wel aanspreken. Wat heb je een mooie lach!”, is bijvoorbeeld een zin die je echt goed kunt gebruiken binnen deze stijl. Je toont respect op een charmante en volwassen manier, iets wat over het algemeen werkt op het moment dat je het meent.

Absolute don’ts bij openingszinnen online of in de kroeg

Er zijn kort samengevat dus best wat manieren om iemand online of fysiek aan te spreken, zonder dat diegene direct weg wil rennen. Wat hierbij tot slot nog goed is om te weten, is wat je absoluut niet moet doen. Daarom lees je hieronder nog enkele openingszinnen die je echt niet moet uitspreken, wil je succes hebben.

“Kom je hier vaker?” – heeft verder geen uitleg nodig. Skippen!

“Je vader is een dief. Hij heeft alle sterren van de hemel gestolen en ze in jouw ogen gestopt.” Vreselijk.

“Deed het pijn toen je uit de hemel viel?” Om te schamen.

“Geloof jij in liefde op het eerste gezicht of zal ik nog een keertje langslopen?” Nee, gewoon nee.

“Heb je een kaart? Ik blijf maar verdwalen in je ogen.” Vergeet het maar.