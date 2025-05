Paragnost over toekomst Michael van Gerwen: 'We zullen hem weer aan de top zien'

Michael van Gerwen (36) ligt in een scheiding nadat zijn vrouw zou zijn vreemdgegaan – én zwanger geraakt – en nu gooit de darter het pijltje erbij neer. Komt hij nog terug op het hoogste niveau? We vroegen het drie experts.

Een scheve schaats in de dartsport, of ligt het dit keer niet aan Van Gerwen zelf?

Volgens het juicechannel Reality FBI heeft zich een bijna ongeloofwaardige soapscène afgespeeld in het leven van Michael van Gerwen. Hij en zijn jeugdliefde Daphne zetten een punt achter hun relatie. Niet omdat zij als voormalig kapster niks meer te knippen had op de kale knikker van de meervoudig dartkampioen, maar naar verluidt omdat ze een getrouwde vriend van Van Gerwen ook eens een beurt wilde geven. En dan hebben we het niet over een knipbeurt.

De pijltjesmiljonair en zijn Daphne trouwden in 2014 en kregen samen twee kinderen, Zoë (8) en Mike (5). Op de reden van de breuk wil Van Gerwen niet reageren, maar de sapkanalen schijnen ook te weten dat Daphne zelfs in verwachting is van de overspelige kameraad…

Van Gerwen zelf houdt toch ook wel van een beetje stout zijn? Kon hij zijn vrouw niet vergeven?

We weten natuurlijk niet wie de scheiding erdoorheen heeft gedrukt. Maar gezien zijn vrijpostige gedrag van exact tien jaar geleden, zou je zeggen dat hij zijn vrouw ook wel een avontuurtje zou moeten kunnen vergeven. In april 2015 vertelde ene Stacey Owen in de Britse tabloid The Sun dat zij Van Gerwen in Bradford ontmoette en daarna ondeugende sms-berichtjes met hem uitwisselde.

De twee hadden zelfs afgesproken in een hotel, maar op het laatste moment besloot ze niet te komen omdat ze had gehoord dat hij getrouwd was. In de tabloid noemde ze hem een 'vuile rat'. Van Gerwen zette toen een verklaring online waarin hij spijt betuigde van zijn berichten en zijn plan om haar te ontmoeten. Ook bood hij zijn excuses aan zijn vrouw Daphne aan. Of hij diezelfde excuses nu terugkrijgt, dat blijft gissen…

‘Het zal nog wel even duren voordat we de echte oude Michael van Gerwen terugzien aan het bord, áls we hem ooit al terug gaan zien’

Wat vindt Michael van Gerwen van zichzelf?

‘Je moet je eigen niet te druk maken om onnozele dingen.’



Wat vinden wij van Michael van Gerwen?

Wij denken dat zijn vrouw haar pijlen op iemand anders heeft gericht.

Wat vinden anderen van Michael van Gerwen?

Jacques Nieuwlaat - dartscommentator

‘Michael ken ik niet anders dan een heel sociale, lieve jongen die altijd tijd neemt voor anderen en open staat voor zijn omgeving. Natuurlijk schermt hij een klein deel af, omdat hij een bekend persoon is. Hij is altijd hartelijk en aardig voor iedereen. Voor de dartsport an sich denk ik dat het niet heel veel uitmaakt. Ik denk dat het vooral voor hemzelf heel erg vervelend is, een persoonlijk drama, maar voor de dartsport is het denk ik geen drama.

Natuurlijk missen we hem even tijdens de aankomende toernooien, maar je moet je afvragen hoe lang dat zal zijn. Ik denk niet heel lang. De komende toernooien zijn geen televisietoernooien. Het eerstvolgende grote televisietoernooi is de World Matchplay in juli in Blackpool, ik ga er eigenlijk vanuit dat hij dan wel weer meespeelt. Immers, als u of ik in een scheiding terechtkomt, zullen we op een gegeven moment ook weer aan het werk moeten. Wat dat betreft zijn darters soms net mensen.

Twee maanden lijkt mij al een ruime periode. Ik denk dat de meeste topsporters over het algemeen mentaal vrij sterk zijn, en daar schaar ik Michael ook onder. Anders zou hij niet tot die absolute topprestaties komen. Ik vermoed dat hij geestelijk wel goed in orde is, al is dit natuurlijk iets waar je je niet op kunt voorbereiden. Raymond van Barneveld? Ja, die zit inderdaad iets anders in elkaar. Michael is al jaren de kopman van Nederland – de meeste druk staat op hem, dat moge duidelijk zijn. Maar goed, die druk was al 100%, ik geloof niet dat deze situatie nu nog meer druk met zich mee zal brengen.

Dit is toch iets dat hij privé zal moeten verwerken. Dat zal hij uiteraard moeten vertalen naar het pijltjes gooien. Hoe het zit met het vermeende overspel van zijn vrouw, die in verwachting zou zijn van Michaels goede vriend? Daar durf ik niks van te zeggen, ik denk dat hij zich vooral concentreert op het welzijn van zijn kinderen. Ze zullen een goede regeling moeten treffen waar ze alle vier goed uitkomen.’

Jan Sleijfer - sportpsycholoog

‘In de topsport probeert men doorgaans emoties uit te schakelen, onder het mom van: gewoon doorgaan in je hoofd en het lichaam volgt wel. Maar een scheiding, ook nog met kinderen erbij, kun je niet even naast je neerleggen. Darten is een concentratiesport en vooral een fijn-motorische sport. Elke millimeter spierspanning die er niet zou moeten zijn, maar die je door gedachten en gevoelens in je lijf hebt, kan zich vertalen in een afwijkende worp en dus een slechtere prestatie.

Darten is een miksport die supergevoelig is voor de mentale gesteldheid. Van Gerwen heeft denk ik een goede beslissing genomen dat hij zijn sportcarrière even on hold zet. Hij zal daar te veel onder druk staan en in elk interview zal de scheiding worden aangesneden. Hij heeft altijd gezegd dat hij geen sportpsycholoog nodig heeft, omdat hij zo nuchter is. Hij lijkt me geen jongen die gemakkelijk over z’n gevoelens praat, maar ik dat hij er niet aan ontkomt. Hij doet er verstandig aan om iemand te zoeken, al is het een goede vriend, met wie hij hierover kan praten. Hij moet zijn hartzeer delen, het niet alléén willen verwerken. Terugtrekken uit de media is goed, maar dat betekent nog niet dat hij zichzelf ook alleen moet opsluiten. Even wat meer aandacht voor de persoon en wat minder voor de sporter.’

Thomas Woolthuis - paragnost

‘Van Gerwen is murw geslagen. Hij is verdrietig, gebroken en kan zich niet concentreren. Op dit moment is hij even helemaal het noorden kwijt. Maar, en nu komt het: ik heb heel sterk het gevoel dat hij terugkomt. Darten is zijn lust en zijn leven. Het behalen van de ene na de andere overwinning, voedt hem mentaal. Het is de energie waar hij van en op leeft. Hij zal terugkeren op het hoogste niveau, en sterker dan voorheen. Dit laat echter nog even op zich wachten. Hij is door een mokerslag geraakt, waardoor het darten er nog wel in zit, maar het er niet uitkomt. Hij laat het nu allemaal even op z’n beloop, maar we zullen hem langzaam weer naar de top zien gaan. Zijn concurrenten in de dartsport kunnen hun borst vast natmaken.’