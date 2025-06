Leon Verdonschot: 'Booking.com dumpt duizenden reisbloggers en dat is hilarisch'

'De hilariteit zit in de reactie: jarenlange promotie, en nu ontdekken ze dat Booking een bedrijf is zonder enige moraal'

Een van de meest hilarische berichten die ik afgelopen week las, was de onthulling in De Telegraaf dat reisgigant Booking.com gaat stoppen met de samenwerking met duizenden reisbloggers. In Exodus gaat het over tien plagen die Egypte troffen, maar ik heb geregeld het idee dat er enkele duizenden jaren later nog een plaag is bijgekomen, die opnieuw Egypte treft, maar ook de rest van de wereld: travel influencers.

Ze hebben dezelfde maniertjes als andere influencers. Ze komen met een ‘oprechte tip’ of een of ander product waar ze ‘obsessed’ door zijn, en dat is dan altijd een betaalde productpromotie. Ze beginnen iedere mededeling over zichzelf met de mededeling dat ze ‘zoveel vragen’ hebben gekregen en die nu dus gaan beantwoorden. En vervolgens veranderen ze met hun promopraatjes iedere plek ter wereld, hoe afgelegen ook, in een Toren van Pisa waar iedereen dezelfde rechtduwfoto maakt.

In Europa hebben onder meer Mallorca en Ibiza enkele weken geleden maatregelen genomen tegen het ‘selfietoerisme’. Ze stoppen hun samenwerking met influencers, omdat ze ervaren dat massatoerisme ten koste gaat van de mooiste plekken op de eilanden. Die plekken worden opeens overstroomd door een soort sprinkhanenplaag van influencer-volgers, die precies dezelfde foto willen maken als hun influencer. Wat je tussen de regels door leest, is dat specifiek dit type toeristen vreselijk is. Logisch: neem het gedrag van een gemiddelde influencer, bedenk dat diens follower dit gedrag als inspirerend ervaart, en je weet genoeg. Vreselijke influencer = vreselijke followers, dat lijkt me een tamelijk betrouwbare stelregel.

Wat het einde van de samenwerking van Booking met jullie soort mensen zo hilarisch maakt, is jullie reactie. Razend! Want jullie moeten binnen vier weken al jullie linkjes naar Booking afsluiten. Handmatig! Ik citeer jou: ‘Ik heb er bijvoorbeeld 2000 op mijn site, dat is niet te doen.’ Het is alsof je een puber spreekt na zijn eerste vakantiebaandag. Die opeens heeft ontdekt dat werken best vermoeiend is, vergeleken met zakgeld ontvangen.

Waar je achterban extra boos over is, is dat Booking alle gedumpte influencers aanraadt zich aan te sluiten bij hun eigen promotiedienst. Die slecht betaalt. Helemaal in shock zijn jullie. Over het gedrag van Booking. Het bedrijf dat al zijn winst aan aandeelhouders uitkeert, maar in coronatijd z’n hand ophield bij dezelfde overheid waar ze met allerlei trucs zo weinig mogelijk belasting aan hadden betaald. Het bedrijf waar mensen zich bezig houden met het uitknijpen van hotels, en het wijsmaken van consumenten dat de hotelkamer waar ze momenteel naar kijken de laatste beschikbare is.

Booking is een bedrijf zonder enige moraal. Als allerlaatste komen jullie daar nu achter, na ze jaren zonder enige scrupules gepromoot te hebben. Je had het net als de rest van de wereld al lang kunnen weten, als je op je smartphone eens op een nieuws-icoontje had gedrukt, in plaats van op de selfiecamera.

Misschien een tip voor deze zomer, nu jullie toch geen werk meer hebben. In Gangtok ligt een hotel dat heel bijzonder schijnt te zijn. Het heet Karma.