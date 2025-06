Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 23ste editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Cowboy van de Jordaan: op pad met de enige artiest met extra chromosoom

Zingen kan hij eigenlijk niet, maar dat boeit hem niks: Bruin Jackson wil net zo groot en beroemd worden als zijn idool Michael Jackson. Hij is aardig op weg. Op pad met de enige artiest in Nederland meteen extra chromosoom, alias de Cowboy van de Jordaan. ‘De wereld heeft een artiest als Bruin Jackson keihard nodig.’

De successtory van Dana White: vriend van Trump maakt UFC 'great'

Dana White, de oprichter van de Ultimate Fight Championship, is mede dankzij zijn vriend Donald Trump groot geworden. Tijdens zijn vechtsportevenementen komen de belangrijkste mensen van de Make America Great Again-beweging bij elkaar en de UFC is een symbool voor radicaalrechts Amerika geworden. ‘Het is absoluut krankzinnig wat deze man heeft meegemaakt.’

Orla Strijker: gitaarbouwster raakt gevoelige snaar

Gitaarbouwers zijn in Nederland dun gezaaid en vrouwelijke zijn helemaal een zeldzaamheid. En als ze dan ook nog pas 25 jaar zijn, is er toch echt wel sprake van iets bijzonders. Orla Strijker wist op haar dertiende al dat ze gitaarbouwer wilde worden, en twaalf jaar later heeft ze haar eigen bedrijf. ‘Er zit zóveel emotie in een gitaar.’

Defensiespecialist Rob de Wijk: 'Ik hou mijn hart vast'

Rob de Wijk is een van de meest gevraagde duiders op het gebied van internationale betrekkingen. Als oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en als vaste talkshowgast schept hij moeiteloos helderheid in een wereld die steeds chaotischer lijkt. Maar wat gebeurt er als je met De Wijk (70) niet alleen praat over Poetin, Taiwan en kunstmatige intelligentie, maar ook over zijn frustraties, zijn liefde voor zijn tuin en zijn nuchterheid? ‘We hebben een probleem gecreëerd dat niet zomaar op te lossen is.’

Baby's verdelen de Brazilianen

Levensechte nepbaby’s (reborn dolls genoemd) zijn een hype in Brazilië. Maar ook een splijtzwam. Menigeen in het katholieke, conservatieve land vindt het gedweep van volwassenen met hun siliconen baby’s verderfelijk. En al helemáál als die mensen hun pop gebruiken om voor te dringen in de rij of een zitplaatsje af te dwingen in de bus.