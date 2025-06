John van den Heuvel: 'Ik denk dat Alberto voorlopig maar helemaal niets meer moet zeggen over de pedofiele BN'er'

In de week dat Alberto Stegeman (54) zijn boek uitbrengt, dropt hij een bom over een mogelijke pedofiel in bekend Nederland. Een onhandige actie of een slimme marketingzet?

Wat een heisa rondom Alberto Stegeman. Wat heeft hij nu weer ontdekt?

Stegeman heeft een nogal schokkende onthulling gedaan tijdens een interview op Radio Veronica. Hij heeft onderzoek gedaan naar een bekende Nederlander die mogelijk betrokken was bij een praatgroep voor pedofielen. De undercoverjournalist beweert dat het om een zaak gaat die ‘heel groot nieuws zou zijn als het naar buiten komt’, maar noemt expres geen naam omdat er toch een onzekere factor blijkt te zijn: de beelden zijn namelijk nét niet duidelijk genoeg om met 100% zekerheid vast te stellen dat het om deze persoon gaat.

Stegeman heeft weliswaar een extern bureau de beelden laten onderzoeken en ook daar wordt gezegd dat het ‘nagenoeg zeker deze persoon is’, maar doorslaggevend en waterdicht bewijs is het dus niet. Als Stegeman iemand vals beschuldigt, heeft dat voor hem enorme juridische consequenties en betekent het ongetwijfeld einde carrière en einde Undercover in Nederland. En dus blijft het bij het droppen van dit bommetje, dat vervolgens heel medialand en iedere talkshow bezighoudt. Wel handig dat er zoveel te doen is rondom Alberto Stegeman in de week dat hij zijn boek Alberto: mijn strijd tegen het onrecht op de markt brengt…

Zijn er eerder bekende Nederlanders betrokken geweest bij zaken rondom kinderpornobezit en pedofilie?Helaas wel. Zo moest voormalig AVRO-dj Romeo Altenberg in 2008 voor de rechter verschijnen wegens seksueel misbruik van tienerjongens. Hij werd in hoger beroep definitief veroordeeld voor het runnen van een jongensbordeel in Overvecht en voor mensenhandel. Tien jaar eerder ging hij ook al in de fout. Toen misbruikte hij een 19-jarige jongen waarvoor hij tot een celstraf werd veroordeeld. Bij Karl Noten, die landelijk bekend werd door zijn tv-fitnessprogramma Nederland in beweging, werd in 2007 kinderporno aangetroffen op zijn computer. Zijn tv-carrière kwam abrupt ten einde, toen hij door de politierechter werd veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

‘Over welke BN’er heeft Alberto Stegeman het?’

Wat vindt Alberto Stegeman van zichzelf?

‘Ik heb een hekel aan mensen die liegen en bedriegen.’



Wat vinden wij van Alberto Stegeman?

Een beetje kinderachtig, dat hij niet onthult wie de pedofiel is.

Wat vinden anderen van Alberto Stegeman?

Lucio Messercola - regisseur

‘Alberto heeft in 2024 in De Grote Sinterklaasfilm gespeeld die ik regisseer. Zijn acteerskills? Die vond ik verbazingwekkend goed. Hij deed dat vol overgave. Ook heeft hij in een Videolandfilm gespeeld die ik regisseerde, dat deed hij ook goed. Oscarwaardig is het niet, maar het is wel heel goed.

Ik kijk graag naar zijn programma's, ik ben fan. Ik vind hem integer in zijn werk en ook bescheiden. Je ziet hem niet vaak op andere plekken verschijnen, hij doet niet mee aan spelletjes op tv. Zijn programma's produceert hij zelf, dat vind ik erg knap. Al met al vind ik Alberto een icoon. In de sinterklaasfilms die ik jaarlijks maak, probeer ik mensen die een belangrijke rol spelen in de media of iets bijdragen aan de maatschappij, een rol te geven in de film.

Vanwege zijn iconische status kwam ik bij hem uit. Zijn uitspraak over de bekende Nederlander in de hulpgroep voor pedofilie? Tja, hij gaat al zo lang mee in de media, hij had kunnen weten dat mensen gaan speculeren. Ik heb dat om me heen al veel gehoord. Alberto is een goede marketeer, het kan een pr-stunt zijn voor zijn boek. Of hij dit verhaal heeft geacteerd? Daar geloof ik niks van, daar is hij te veel vakman voor.’

John van den Heuvel - misdaadverslaggever

‘Ik denk niet dat het zijn bewuste bedoeling is geweest om iemand te gaan outen. Hij heeft gewoon een aantal anekdotes willen benoemen uit zijn boek. Hoe dat nu door de media wordt opgepakt, ik denk niet dat dat een vooropgezet plan is geweest.

Als je iets opwerpt en je noemt er geen naam bij, is de consequentie dat er een geruchtencircuit ontstaat. Ik denk niet dat dat zijn intentie is geweest, maar het is wel het gevolg. Alles wat Alberto er vanuit zijn kant nu nog over gaat zeggen, betekent olie op het vuur. Ik denk dat hij er verstandig aan doet om er voorlopig maar helemaal niets meer over te zeggen. Overigens ken ik Alberto ook niet als iemand die lukraak mensen in het verdachtenbankje zet, dus ik denk dat het een slip of the tongue is geweest.

Het gaat voor zover ik heb meegekregen over iemand die bij zichzelf pedofiele gevoelens heeft ontdekt en hulp zoekt; zolang er geen strafbare feiten zijn gepleegd, is hulp zoeken iets positiefs. Ik denk dat dit een extra overweging is geweest om de naam niet te noemen. We weten niet of het om louter gevoelens ging, of dat er al iets was gebeurd, maar blijkbaar is er geen informatie om diegene als verdachte aan te merken. Daar moet je dan heel voorzichtig mee zijn. Als je iedereen met perverse seksuele gedachten zou oppakken, denk ik dat je half Nederland kan opsluiten. Nee, ik heb nog geen naam horen rondzingen. Als dat wel het geval zou zijn, zou ik er nog niks mee doen, zolang diegene niet in beeld is bij politie of justitie en er geen aangiftes zijn gedaan.’

Steven Brunswijk - cabaretier

‘In 2024 heb ik Alberto ontmoet achter de schermen bij The Passion. Ik heb hem niet superlang gesproken, maar heel eventjes. Hij kwam op me over als iemand die lekker gewoon doet. Ik denk dat hij de belichaming is van het credo ‘doe maar normaal’. Hij hoeft nergens bovenuit te steken, hij hoeft niet gek te doen, geen fratsen. Ik kijk graag naar zijn programma's en ik lach me altijd kapot. Vanuit mijn vak bekijk ik dingen natuurlijk door een komische bril.

Er zit vaak humor in de afleveringen. Dat hij dat niet bewust doet, maakt het nog grappiger. Hij confronteerde een keer iemand in Den Bosch. Die begon te sprinten, Alberto rende er achteraan. Ik hád het niet meer. Het mooiste was: Alberto had een betere conditie en die man stopte met rennen. Alberto zei: “Je dacht zeker dat ik niet kon rennen hè?” Man, ik ging kapot van het lachen. Natuurlijk zijn de onderwerpen diep triest voor de slachtoffers, en natuurlijk is Alberto niet bewust bezig met humor in dit programma.

De manier waarop hij mensen confronteert en op hun plek zet, met de nodige dossierkennis en kennis van de wet, vind ik erg knap en dus soms ook komisch. Met het naar buiten brengen van het gegeven dat er mogelijk een bekende Nederlander een bezoek heeft gebracht aan een hulpgroep voor pedofilie, wil Alberto misschien iets losmaken. De discussie op gang brengen, de speculatie voeden of hij dat hoopt op meer tips, dat weet ik niet. Zelf heb ik er nog geen mensen over horen praten.’